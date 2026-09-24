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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार MLC चुनाव: प्रशांत किशोर ने अनंत सिंह के चहेते को बनाया उम्मीदवार

बिहार MLC चुनाव: प्रशांत किशोर ने अनंत सिंह के चहेते को बनाया उम्मीदवार

बिहार में विधान परिषद की आठ सीटों पर चुनाव होना है. कुल आठ सीटों पर जन सुराज ने कैंडिडेट के नाम का ऐलान कर दिया है. पटना स्नातक से डॉ. अनुज सिंह को मौका दिया गया है.

Written By : अजीत कुमार, पटना |  Updated at : 24 Sep 2026 04:31 PM (IST)
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जन सुराज ने बिहार विधान परिषद चुनाव के लिए गुरुवार (24 सितंबर, 2026) को तीन और उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है. पटना स्नातक से डॉ. अनुज सिंह, तिरहुत स्नातक से डॉ. विमोहन सिंह और तिरहुत शिक्षक से भूषण झा को उम्मीदवार बनाया गया है. डॉ. अनुज सिंह को पहले से अनंत सिंह का समर्थन मिला था. अब जन सुराज ने उन्हें प्रत्याशी बनाया है.

बिहार की आठ विधान परिषद सीटों के लिए चुनाव होना है. चुनाव के तारीखों का ऐलान भी किया जा चुका है. इससे पहले जन सुराज पार्टी ने अपने पांच उम्मीदवारों की घोषणा की थी. दरभंगा शिक्षक सीट से एसपी राय, दरभंगा स्नातक से रवींद्र यादव और सारण शिक्षक से अफाक अहमद को मौका दिया गया है. पटना शिक्षक से डॉ. दिव्या ज्योति और कोसी स्नातक से रजनीश रंजन को उम्मीदवार बनाया गया है. अब बाकी तीन सीटों पर आज (गुरुवार) नाम का ऐलान कर दिया गया.

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एक नजर में सीट और प्रत्याशी देखें

  • पटना स्नातक सीट से- डॉ. अनुज सिंह
  • पटना शिक्षक सीट से- डॉ. दिव्या ज्योति
  • तिरहुत स्नातक सीट से- डॉ. विमोहन सिंह
  • तिरहुत शिक्षक सीट से- भूषण झा
  • दरभंगा शिक्षक सीट से- एसपी राय
  • दरभंगा स्नातक सीट से- रवींद्र यादव
  • सारण शिक्षक सीट से- आफाक अहमद
  • कोसी स्नातक सीट से- रजनीश रंजन

यह भी पढ़ें- SIR पर भड़के मुकेश सहनी, '…तो ज्ञानेश कुमार को हम गोली मार दें'

जेडीयू ने चार सीटों पर उतारा है उम्मीदवार

बता दें कि बीते बुधवार (23 सितंबर, 2026) को जेडीयू ने भी चार सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया था. पटना स्नातक सीट से मौजूदा एमएलसी और पार्टी के प्रवक्ता नीरज कुमार को उम्मीदवार बनाया गया है. यानी नीरज कुमार का मुकाबला अनंत सिंह के चहेते डॉ. अनुज सिंह से होगा.

बाकी बची चार सीटों पर बीजेपी को उम्मीदवार उतारना है. अब देखना होगा कि बीजेपी की ओर से कब तक आधिकारिक रूप से इसकी घोषणा की जाती है. विधान परिषद की आठ सीटों पर 23 अक्टूबर को मतदान होना है. 27 अक्टूबर को रिजल्ट की घोषणा कर दी जाएगी.

यह भी पढ़ें- बिहार में डर खत्म! जमुई और समस्तीपुर के बाद मधेपुरा में छात्राओं से बदसलूकी

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 24 Sep 2026 04:05 PM (IST)
Tags :
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