Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारअनंत सिंह की विधायकी पर संजय झा का बड़ा बयान, नीतीश पर कही ये बात

अनंत सिंह की विधायकी पर संजय झा का बड़ा बयान, नीतीश पर कही ये बात

अनंत सिंह की विधायकी के मुद्दे पर संजय झा ने कहा कि जदयू में फैसले नीतीश कुमार की अंतिम मुहर से होते हैं. उन्होंने नीरज कुमार की जीत को नेतृत्व की जीत बताया और कांग्रेस पर निशाना साधा.

Written By : आर्यन आनंद |  Updated at : 29 Oct 2026 01:10 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार में अनंत सिंह की विधायकी खत्म कराने की पहल को लेकर जनता दल यूनाइटेड (जदयू) के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा ने पार्टी अनुशासन पर जोर दिया है. उन्होंने कहा कि पार्टी में फैसले सबकी सहमति से होते हैं. अंतिम मुहर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगाते हैं. फैसला किसी को पसंद आए या नहीं, उसे मानना पड़ेगा. इस दौरान संजय झा ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर भी निशाना साधा.

संजय झा ने कहा कि कोई भी पार्टी अनुशासन से चलती है. अगर अनुशासन नहीं होगा, तो संगठन के अंदर भी अराजकता फैल जाएगी. उन्होंने राहुल गांधी का जिक्र करते हुए कहा जैसे कांग्रेस देश में अराजकता फैलाना चाहती है. झा ने कहा कि जदयू में फैसले सामूहिक सहमति से लिए जाते हैं और नीतीश कुमार उन पर अंतिम मुहर लगाते हैं. उन्होंने स्पष्ट किया कि फैसले को स्वीकार करना पार्टी के हर सदस्य की जिम्मेदारी है.

यह भी पढ़ें- करवा चौथ 2026: पटना से गया तक, जानें किस जिले में कितने बजे निकलेगा चांद?

नीरज कुमार की जीत को नेतृत्व की जीत बताया

पटना स्नातक सीट पर जदयू उम्मीदवार नीरज कुमार की जीत पर भी संजय झा ने प्रतिक्रिया दी. उन्होंने इसे नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी के नेतृत्व की जीत बताया. झा ने कहा कि नीरज कुमार तीसरी बार चुनाव जीते हैं. यह जीत पार्टी के नेतृत्व और संगठन के लिए अहम है.

कांग्रेस की रैली पर साधा निशाना

एक नवंबर को प्रस्तावित रैली को लेकर संजय झा ने कांग्रेस पर हमला बोला. उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता दिल्ली चलो की बात कर रहे हैं, जबकि जनता उन्हें पटना और कर्नाटक छोड़ने का संदेश दे रही है. उन्होंने सवाल उठाया कि बैलेट से चुनाव होने के बावजूद कांग्रेस का प्रदर्शन कैसा रहा. संजय झा ने कहा कि जनता ने चुनाव में अपना फैसला सुना दिया है.

चुनाव आयोग पर सवाल उठाने को लेकर तंज

संजय झा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस देश में अराजकता फैलाना चाहती है. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कांग्रेस ऐसे लोगों के साथ मिलकर देश का माहौल खराब करना चाहती है, जो बांग्लादेश से प्रेरणा लेते हैं. उन्होंने कहा कि बैलेट से चुनाव होने के बाद अब सवाल किस पर उठाए जाएंगे- चुनाव आयोग पर या मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर? 

यह भी पढ़ें- बिहार विधानमंडलः नए MLC को जल्द मिलेगा मौका, 30 नवंबर से सदन की कार्यवाही

About the author आर्यन आनंद

आर्यन आनंद ने 2015 में पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी करने के बाद 2016 में दिल्ली में एक पॉलिटिकल campaining टीम के साथ डिजिटल जर्नलिज्म से कैरियर की शुरुआत की. 2018 में पटना लौटकर बिहार के प्रतिष्ठित डिजिटल चैनल फर्स्ट बिहार में हुआ रिपोर्टर काम किया. फर्स्ट बिहार में 5 साल काम करने के बाद एबीपी से साल 2024 में जुड़ा.
Read More
Published at : 29 Oct 2026 01:10 PM (IST)
Tags :
Patna BIHAR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
Bihar MLC Winners List: बिहार की 8 एमएलसी सीटों का रिजल्ट, JDU-JSP 1-1, कांग्रेस 0 पर आउट, पूरी लिस्ट
बिहार की 8 MLC सीटों का रिजल्ट, JDU-JSP 1-1, कांग्रेस 0 पर आउट, पूरी लिस्ट
बिहार
बिहार टेंडर घोटाला: IAS धर्मेंद्र कुमार से 6 घंटे पूछताछ, रिशु श्री से कनेक्शन पर सवाल
बिहार टेंडर घोटाला: 6 IAS रडार पर, ED की पूछताछ से मची हलचल
बिहार
JDU में कलह! जीत के बाद नीरज कुमार बोले- 'ललन सिंह का आशीर्वाद लेने नहीं जाएंगे'
JDU में कलह! जीत के बाद नीरज कुमार बोले- 'ललन सिंह का आशीर्वाद लेने नहीं जाएंगे'
बिहार
बिहार विधानमंडलः नए MLC को जल्द मिलेगा मौका, 30 नवंबर से सदन की कार्यवाही
बिहार विधानमंडलः नए MLC को जल्द मिलेगा मौका, 30 नवंबर से सदन की कार्यवाही
Advertisement

वीडियोज

Sansani: बैंक का 'गोलमाल'... ग्राहक 'कंगाल' !
Ballot Paper पर जीरो, अब क्या करेगी Congress?
Form-6 पर Supreme Court में क्या बहस हुई? सटीक विश्लेषण
MLC का नतीजा UP में 2027 का करेगा फैसला? सटीक विश्लेषण
YRKKH:🫨Badi Dadi ने मेहमानों के सामने Abhira को दिए ताने, बवाल के बीच Maira-Kabir का हुआ सामना #sbs
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
‘मैं आपको सिखाऊंगा लड़ते कैसे हैं’, कैप्टन माछर से क्या बोले UAE के राष्ट्रपति
‘मैं आपको सिखाऊंगा लड़ते कैसे हैं’, कैप्टन माछर से क्या बोले UAE के राष्ट्रपति
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP MLC Election Results 2026 Live: वाराणसी के BJP उम्मीदवार ने स्वीकारी हार, सपा सांसद ने की 2027 की भविष्यवाणी
Live: वाराणसी के BJP MLC उम्मीदवार ने स्वीकारी हार, सपा सांसद ने की 2027 की भविष्यवाणी
इंडिया
ज्ञानेश कुमार के खिलाफ अब इस राज्य में होगा एक्शन, भ्रष्टाचार का आरोप, 700 करोड़ के नुकसान का दावा
ज्ञानेश कुमार के खिलाफ अब इस राज्य में होगा एक्शन, भ्रष्टाचार का आरोप, 700 करोड़ के नुकसान का दावा
साउथ सिनेमा
दिवाली 2026 पर बॉक्स ऑफिस पर होगा बड़ा क्लैश, सूर्या-नयनतारा की फिल्मों से भिड़ेगी रणबीर कपूर की 'रामायण'
दिवाली 2026 पर बॉक्स ऑफिस पर महाटक्कर, सूर्या-नयनतारा की फिल्मों से भिड़ेगी 'रामायण'
बॉलीवुड
'कॉन्सर्ट मत लेकर जाना', जाह्नवी कपूर ने वीर पहाड़िया को दी डेटिंग एडवाइज, तारा संग ब्रेकअप का दिया हिंट
'कॉन्सर्ट मत लेकर जाना', जाह्नवी कपूर ने वीर पहाड़िया को दी डेटिंग एडवाइज, तारा संग ब्रेकअप का दिया हिंट
इंडिया
अर्नब के कमजोर होने के बाद आ रही नई आफत, दक्षिण अंडमान से उठ रहा नया तूफान
अर्नब के कमजोर होने के बाद आ रही नई आफत, दक्षिण अंडमान से उठ रहा नया तूफान
महाराष्ट्र
'कल मोदी जी बहुत खुश हो गए थे', नागपुर में कांग्रेस की जीत पर संजय राउत का तंज
'कल मोदी जी बहुत खुश हो गए थे', नागपुर में कांग्रेस की जीत पर संजय राउत का तंज
Home Tips
Amla Storage Tips: आंवला कैसे स्टोर करें कि महीनों चले? आजमाएं दादी-नानी के नुस्खे
आंवला कैसे स्टोर करें कि महीनों चले? आजमाएं दादी-नानी के नुस्खे
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget