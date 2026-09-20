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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारMLC चुनाव से पहले JDU में भिड़े दो धुरंधर! BJP-RJD ने क्या कहा?

MLC चुनाव से पहले JDU में भिड़े दो धुरंधर! BJP-RJD ने क्या कहा?

बिहार MLC चुनाव से पहले पटना स्नातक सीट पर JDU में घमासान बढ़ गया है. नीरज कुमार की संभावित उम्मीदवारी के खिलाफ अनंत सिंह ने मोर्चा खोल दिया है, जिससे पार्टी में खींचतान सामने आई.

Written By : आर्यन आनंद |  Updated at : 20 Sep 2026 05:47 PM (IST)
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बिहार में विधान परिषद की आठ सीटों पर होने वाले चुनाव से पहले पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र को लेकर जनता दल यूनाइटेड (JDU) में खींचतान खुलकर सामने आ गई है. पार्टी के मौजूदा एमएलसी और मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार की संभावित उम्मीदवारी को लेकर मोकामा विधायक अनंत सिंह ने खुलकर विरोध का ऐलान किया है. अनंत सिंह ने नीरज कुमार को हराने के लिए एक निर्दलीय उम्मीदवार का समर्थन करने की बात भी कही है. इस पर बीजेपी और जेडीयू का बयान सामने आया है.

विवाद पर बीजेपी के प्रेम रंजन पटेल की ओर से इसे JDU का आंतरिक मामला बताया गया है. बीजेपी नेताओं का कहना है कि उम्मीदवारों की आधिकारिक घोषणा के बाद NDA के कार्यकर्ता अपने-अपने उम्मीदवारों के समर्थन में एकजुट होकर काम करेंगे. वहीं JDU प्रवक्ता चंदन सिंह ने कहा कि अनंत सिंह पार्टी के विधायक हैं और नीरज कुमार मजबूती से चुनाव मैदान में उतरेंगे. पार्टी की सूची जारी होने के बाद स्थिति स्पष्ट होने की बात कही गई है.

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RJD ने JDU नेतृत्व पर उठाए सवाल

वहीं RJD प्रवक्ता आजाद अहमद ने इस विवाद को लेकर JDU नेतृत्व पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि अनंत सिंह और नीरज कुमार के बीच पुराना राजनीतिक विरोध रहा है और दोनों नेताओं की ओर से एक-दूसरे के खिलाफ बयान पहले भी सामने आते रहे हैं. उनके मुताबिक, मौजूदा विवाद JDU के नेतृत्व और संगठन के भीतर चल रही स्थिति पर सवाल खड़े करता है.

बिहार की आठ विधान परिषद सीटों में पटना, दरभंगा, कोसी और तिरहुत की स्नातक तथा पटना, दरभंगा, सारण और तिरहुत की शिक्षक सीटें शामिल हैं. इन सीटों पर मौजूदा सदस्यों का कार्यकाल 16 नवंबर को समाप्त होना है.

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About the author आर्यन आनंद

आर्यन आनंद ने 2015 में पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी करने के बाद 2016 में दिल्ली में एक पॉलिटिकल campaining टीम के साथ डिजिटल जर्नलिज्म से कैरियर की शुरुआत की. 2018 में पटना लौटकर बिहार के प्रतिष्ठित डिजिटल चैनल फर्स्ट बिहार में हुआ रिपोर्टर काम किया. फर्स्ट बिहार में 5 साल काम करने के बाद एबीपी से साल 2024 में जुड़ा.
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Published at : 20 Sep 2026 05:47 PM (IST)
Tags :
Bihar MLC Election Patna News BIHAR NEWS Mlc Election 2026
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