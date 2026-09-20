MLC चुनाव से पहले JDU में भिड़े दो धुरंधर! BJP-RJD ने क्या कहा?

बिहार में विधान परिषद की आठ सीटों पर होने वाले चुनाव से पहले पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र को लेकर जनता दल यूनाइटेड (JDU) में खींचतान खुलकर सामने आ गई है. पार्टी के मौजूदा एमएलसी और मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार की संभावित उम्मीदवारी को लेकर मोकामा विधायक अनंत सिंह ने खुलकर विरोध का ऐलान किया है. अनंत सिंह ने नीरज कुमार को हराने के लिए एक निर्दलीय उम्मीदवार का समर्थन करने की बात भी कही है. इस पर बीजेपी और जेडीयू का बयान सामने आया है.

विवाद पर बीजेपी के प्रेम रंजन पटेल की ओर से इसे JDU का आंतरिक मामला बताया गया है. बीजेपी नेताओं का कहना है कि उम्मीदवारों की आधिकारिक घोषणा के बाद NDA के कार्यकर्ता अपने-अपने उम्मीदवारों के समर्थन में एकजुट होकर काम करेंगे. वहीं JDU प्रवक्ता चंदन सिंह ने कहा कि अनंत सिंह पार्टी के विधायक हैं और नीरज कुमार मजबूती से चुनाव मैदान में उतरेंगे. पार्टी की सूची जारी होने के बाद स्थिति स्पष्ट होने की बात कही गई है.

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RJD ने JDU नेतृत्व पर उठाए सवाल

वहीं RJD प्रवक्ता आजाद अहमद ने इस विवाद को लेकर JDU नेतृत्व पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि अनंत सिंह और नीरज कुमार के बीच पुराना राजनीतिक विरोध रहा है और दोनों नेताओं की ओर से एक-दूसरे के खिलाफ बयान पहले भी सामने आते रहे हैं. उनके मुताबिक, मौजूदा विवाद JDU के नेतृत्व और संगठन के भीतर चल रही स्थिति पर सवाल खड़े करता है.

बिहार की आठ विधान परिषद सीटों में पटना, दरभंगा, कोसी और तिरहुत की स्नातक तथा पटना, दरभंगा, सारण और तिरहुत की शिक्षक सीटें शामिल हैं. इन सीटों पर मौजूदा सदस्यों का कार्यकाल 16 नवंबर को समाप्त होना है.

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