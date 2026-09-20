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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारDUSU नतीजों पर राहुल गांधी को JDU ने घेरा, कहा- ये छात्रों का जवाब है

DUSU नतीजों पर राहुल गांधी को JDU ने घेरा, कहा- ये छात्रों का जवाब है

DUSU चुनाव में ABVP के तीन पद जीतने और NSUI के खाता न खोलने पर JDU नेता राजीव रंजन ने राहुल गांधी पर निशाना साधा. उन्होंने नतीजे को छात्रों की नाराजगी का संकेत बताया है.

Written By : नूरनैन अली |  Updated at : 20 Sep 2026 01:08 PM (IST)
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पटना में JDU नेता राजीव रंजन ने दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ (DUSU) चुनाव के नतीजों को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि DUSU चुनाव में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) ने तीन केंद्रीय पदों पर जीत दर्ज की, जबकि कांग्रेस से जुड़े छात्र संगठन NSUI को किसी भी केंद्रीय पद पर जीत नहीं मिली.

राजीव रंजन ने कहा कि राहुल गांधी ने व्यवस्था और ‘अंधभक्तों’ को लेकर जो बातें कही हैं, DUSU का परिणाम उसका जवाब है. उन्होंने दावा किया कि छात्र और नौजवान राहुल गांधी से निराश हो रहे हैं.

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झारखंड-पंजाब पर राहुल की राय अलग

राजीव रंजन ने आरोप लगाया कि झारखंड में छात्रों से जुड़े मामलों के दौरान राहुल गांधी चुप रहे. उन्होंने कहा कि पंजाब, झारखंड, दिल्ली और बिहार में होने वाली घटनाओं को देखने के लिए कांग्रेस और राहुल गांधी का नजरिया अलग-अलग है. उन्होंने आरोप लगाया कि छात्रों को विभाजित करने की राजनीति को लेकर भी युवाओं में नाराजगी है.

‘पिछली बार NSUI ने अच्छी जीत हासिल की थी’

JDU नेता ने कहा कि पिछले DUSU चुनाव में NSUI ने उपाध्यक्ष पद पर जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार वह केंद्रीय पैनल की किसी सीट पर जीत दर्ज नहीं कर सकी. उन्होंने इसे राहुल गांधी के लिए राजनीतिक संदेश बताते हुए कहा कि छात्र अब कांग्रेस की राजनीति से सवाल कर रहे हैं. 

ABVP ने तीन पदों पर दर्ज की जीत

बता दें कि DUSU चुनाव में ABVP के यश डबास अध्यक्ष, रिया छाबड़ी सचिव और लक्ष्य राज सिंह संयुक्त सचिव चुने गए. उपाध्यक्ष पद पर निर्दलीय उम्मीदवार दीपांशु शौकीन ने जीत दर्ज की. NSUI चारों केंद्रीय पदों में से किसी पर भी जीत हासिल नहीं कर सकी.

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About the author नूरनैन अली

नूरनैन अली पत्रकारिता के क्षेत्र में पिछले 12 वर्षों से सक्रिय हैं. वर्तमान में एबीपी न्यूज़ में कंसल्टेंट के रूप में कार्यरत हैं. इससे पहले उन्होंने ईटीवी, टोटल न्यूज़ और रफ्तार न्यूज जैसे चैनलों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों का निर्वहन किया. राज्य की खबरों पर उनकी गहरी पकड़ है. विशेष रूप से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और दिल्ली की राजनीति, विकास और सामाजिक मुद्दों को उन्होंने लगातार कवर किया है. ब्रेकिंग न्यूज और क्राइम रिपोर्टिंग में उनकी विशेष रुचि है. 
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Published at : 20 Sep 2026 01:08 PM (IST)
Tags :
Patna News DUSU Election BIHAR NEWS
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