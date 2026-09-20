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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार MLC चुनावः जन सुराज ने 5 उम्मीदवार घोषित किए, जानें किसे कहां से मिला टिकट?

बिहार MLC चुनावः जन सुराज ने 5 उम्मीदवार घोषित किए, जानें किसे कहां से मिला टिकट?

जन सुराज ने बिहार विधान परिषद चुनाव के लिए पांच उम्मीदवारों का ऐलान किया. दरभंगा शिक्षक से एसपी राय, स्नातक से रवींद्र यादव और सारण शिक्षक से अफाक अहमद समेत 5 लोगों को उम्मीदवार बनाया है.

Written By : आर्यन आनंद |  Updated at : 20 Sep 2026 12:52 PM (IST)
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बिहार विधान परिषद की आठ शिक्षक और स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों में होने वाले चुनाव को लेकर जन सुराज ने पांच उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं. पार्टी ने दरभंगा शिक्षक सीट से एसपी राय, दरभंगा स्नातक से रवींद्र यादव, सारण शिक्षक से अफाक अहमद, पटना शिक्षक से डॉ. दिव्या ज्योति और कोसी स्नातक से रजनीश रंजन को उम्मीदवार बनाया है. बाकी तीन सीटों के लिए नाम बाद में घोषित किए जाएंगे.

जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार में शिक्षक लगातार अपनी मांगों को लेकर संघर्ष करते रहे हैं. शिक्षकों ने अपनी समस्याओं के लिए अलग-अलग संगठन बनाए हैं. उन्होंने कहा कि जन सुराज का संकल्प सभी शिक्षक संगठनों को एक मंच पर लाना है. इसके लिए संघर्ष समिति बनाई जाएगी, जिसमें सभी शिक्षक संघ अपनी-अपनी पहचान के साथ काम कर सकेंगे.

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तीन प्रमुख मुद्दों पर लड़ाई की बात

प्रशांत किशोर ने कहा कि शिक्षकों के लिए सातवें वेतनमान को लागू कराने, वित्त रहित से वित्तपोषित शिक्षकों की समस्याओं का समाधान करने और शिक्षकों से कराए जा रहे गैर-शैक्षणिक कार्यों के लिए स्पष्ट मानक तय करने की लड़ाई लड़ी जाएगी. उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले इन तीनों मुद्दों को लेकर आंदोलन किया जाएगा.

स्नातक सीटों पर रोजगार का दावा

स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों के उम्मीदवारों को लेकर प्रशांत किशोर ने रोजगार का मुद्दा भी उठाया. उन्होंने कहा कि जहां जन सुराज के स्नातक उम्मीदवार जीतकर आएंगे, वहां युवाओं और बेरोजगारों के लिए काम किया जाएगा. उन्होंने दावा किया कि संबंधित क्षेत्रों में 10 हजार युवाओं को रोजगार दिलाने की दिशा में प्रयास होगा.

तीन सीटों पर उम्मीदवारों का इंतजार

जन सुराज ने फिलहाल आठ में से पांच सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा की है. पटना स्नातक, तिरहुत स्नातक और तिरहुत शिक्षक सीट पर नामों का ऐलान अभी नहीं हुआ है. आठ सीटों में चार शिक्षक और चार स्नातक निर्वाचन क्षेत्र शामिल हैं. मौजूदा सदस्यों का कार्यकाल नवंबर 2026 में समाप्त होना है.

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About the author आर्यन आनंद

आर्यन आनंद ने 2015 में पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी करने के बाद 2016 में दिल्ली में एक पॉलिटिकल campaining टीम के साथ डिजिटल जर्नलिज्म से कैरियर की शुरुआत की. 2018 में पटना लौटकर बिहार के प्रतिष्ठित डिजिटल चैनल फर्स्ट बिहार में हुआ रिपोर्टर काम किया. फर्स्ट बिहार में 5 साल काम करने के बाद एबीपी से साल 2024 में जुड़ा.
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Published at : 20 Sep 2026 12:52 PM (IST)
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Bihar MLC Election Patna News BIHAR NEWS
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