अनंत सिंह के इस ऐलान से JDU में भूचाल! बिहार MLC चुनाव में बढ़ाएंगे नीतीश की टेंशन

बिहार विधान परिषद चुनाव को लेकर सियासी पारा हाई हो गया है. जनता दल यूनाइटेड (JDU) के बाहुबली विधायक अनंत सिंह ने बड़ा ऐलान किया है. उन्होंने कहा है कि MLC चुनाव में वह डॉ. अनुज सिंह को अपना समर्थन देंगे. जदयू मुख्य प्रवक्ता और विधान परिषद सदस्य नीरज कुमार का साथ नहीं

अनंत सिंह का कहना है कि जो उनके साथ रहेगा, वह उसी का साथ देंगे. 26 विधानसभा क्षेत्रों में उनके जो भी समर्थक हैं, वे सभी डॉ. अनुज सिंह का साथ देंगे. अनंत सिंह ने यह भी बताया कि अनुज, नीरज कुमार के खिलाफ चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं.

यह भी पढ़ें: 'वोट के समय तो जातियों में बंट जाते हैं...', बिहार के शिक्षकों पर बरसे प्रशांत किशोर

JDU उम्मीदवार के खिलाफ अनंत सिंह का ऐलान

अनंत सिंह के इस ऐलान को JDU के विधान परिषद सदस्य और पार्टी के सीनियर नेता नीरज कुमार के खिलाफ बड़ी राजनीतिक गोलबंदी के तौर पर देखा जा रहा है. ऐसे में आगामी विधान परिषद चुनाव के लिहाज से यह बयान काफी अहम है.

अब देखना होगा कि अनंत सिंह के ऐलान के बाद उनके समर्थक किस तरह अनुज सिंह के पक्ष में सक्रिय होते हैं और इसका MLC चुनाव में JDU उम्मीदवार नीरज कुमार के मुकाबले पर क्या असर पड़ता है?

क्या JDU में सब ठीक नहीं?

नीतीश कुमार के फैसले के खिलाफ अनंत सिंह के इस बयान से अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या पार्टी में चीजें खराब हैं? बिहार में नवंबर 2026 में होने वाले विधान परिषद चुनावों को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है. पटना स्नातक सीट का फिलहाल प्रतिनिधित्व नीरज कुमार (जदयू) कर रहे हैं. वह तीन बार से चुनाव जीत रहे हैं और इस बार भी वही उम्मीदवार होंगे. इसकी औपचारिक घोषणा जल्द होगी. वहीं, अनुज सिंह MLC चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं, लेकिन किस पार्टी से लड़ेंगे तय अभी नहीं है.

यह भी पढ़ें: हाजीपुर में बाढ़ का कहर, 1600 घर डूबे, 6 हजार लोग प्रभावित