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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार MLC चुनाव: 4 सीटों पर JDU ने उतारे उम्मीदवार, नीरज कुमार लड़ेंगे या नहीं?

बिहार MLC चुनाव: 4 सीटों पर JDU ने उतारे उम्मीदवार, नीरज कुमार लड़ेंगे या नहीं?

Bihar MLC Election 2026 JDU Candidates List: जेडीयू ने दरभंगा और सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र एवं पटना और तिरहुत स्नातक क्षेत्र के लिए उम्मीदवार घोषित किया है. चार सीटों पर बीजेपी कैंडिडेट देगी.

Written By : आर्यन आनंद |  Updated at : 23 Sep 2026 06:01 PM (IST)
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बिहार विधान परिषद की आठ सीटों पर चुनाव होना है. इसकी घोषणा कर दी गई है. अब चार सीटों पर जेडीयू की ओर से उम्मीदवारों के नाम का भी ऐलान कर दिया गया है. जिन आठ सीटों पर चुनाव होना है उनमें से चार स्नातक और चार शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र है.

बुधवार (23 सितंबर, 2026) को जेडीयू ने दरभंगा और सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र एवं पटना और तिरहुत स्नातक क्षेत्र के लिए उम्मीदवार घोषित किया है. बताया जा रहा है कि बाकी चार सीटों पर बीजेपी अपने उम्मीदवार को उतारेगी.

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जेडीयू के प्रवक्ता और एमएलसी नीरज कुमार को पार्टी ने फिर से मौका दिया है. नीरज कुमार और जेडीयू के विधायक अनंत सिंह में जुबानी जंग तेज है. अनंत सिंह ने अपने करीबी डॉ. अनुज को पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से समर्थन दिया है. पार्टी ने समझाने की कोशिश की थी लेकिन इसका असर नहीं हुआ. अब नीरज कुमार को फिर से मौका मिला है तो देखना होगा कि नतीजा किसके पक्ष में जाता है.

सीट और प्रत्याशियों के नाम देखें

  • पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से- नीरज कुमार
  • तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से- अभिषेक झा
  • सारण शिक्षक क्षेत्र से- आनंद पुष्कर 
  • दरभंगा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से- घनश्याम राय

यह भी पढ़ें- पटना में होगी मां सीता महिला यूनिवर्सिटी की स्थापना, सम्राट कैबिनेट का बड़ा फैसला

23 अक्टूबर को होगा मतदान

बता दें कि इन आठ सीटों पर चुनाव 23 अक्टूबर को होगा. चार दिन बाद 27 अक्टूबर को रिजल्ट की घोषणा होगी. 29 सितंबर को अधिसूचना जारी होने के बाद उम्मीदवार अपना नामांकन दाखिल कर पाएंगे. नामांकन की आखिरी तारीख छह अक्टूबर है. 

अभिषेक झा को दोबारा मौका

जानकारी हो कि जेडीयू ने अभिषेक झा को फिर से मौका दिया है. 2024 में बिहार विधान परिषद के तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के उपचुनाव में वे हार गए थे. हालांकि पार्टी ने दोबारा मौका दिया है.

जेडीयू की ओर से नाम की घोषणा के बाद अब बीजेपी का इंतजार है. देखना होगा कि बीजेपी किसे मौका देती है. जन सुराज पार्टी भी मैदान में है. पार्टी के संस्थापक और बांकीपुर से विधायक प्रशांत किशोर की ओर से पांच कैंडिडेट के नाम का ऐलान हो चुका है.

यह भी पढ़ें- SIR पर खुलासे के बाद प्रशांत किशोर की पार्टी भड़की, 'अधिकार छीन रहा EC'

About the author आर्यन आनंद

आर्यन आनंद ने 2015 में पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी करने के बाद 2016 में दिल्ली में एक पॉलिटिकल campaining टीम के साथ डिजिटल जर्नलिज्म से कैरियर की शुरुआत की. 2018 में पटना लौटकर बिहार के प्रतिष्ठित डिजिटल चैनल फर्स्ट बिहार में हुआ रिपोर्टर काम किया. फर्स्ट बिहार में 5 साल काम करने के बाद एबीपी से साल 2024 में जुड़ा.
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Published at : 23 Sep 2026 05:39 PM (IST)
Tags :
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