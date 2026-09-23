बिहार MLC चुनाव: 4 सीटों पर JDU ने उतारे उम्मीदवार, नीरज कुमार लड़ेंगे या नहीं?
Bihar MLC Election 2026 JDU Candidates List: जेडीयू ने दरभंगा और सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र एवं पटना और तिरहुत स्नातक क्षेत्र के लिए उम्मीदवार घोषित किया है. चार सीटों पर बीजेपी कैंडिडेट देगी.
बिहार विधान परिषद की आठ सीटों पर चुनाव होना है. इसकी घोषणा कर दी गई है. अब चार सीटों पर जेडीयू की ओर से उम्मीदवारों के नाम का भी ऐलान कर दिया गया है. जिन आठ सीटों पर चुनाव होना है उनमें से चार स्नातक और चार शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र है.
बुधवार (23 सितंबर, 2026) को जेडीयू ने दरभंगा और सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र एवं पटना और तिरहुत स्नातक क्षेत्र के लिए उम्मीदवार घोषित किया है. बताया जा रहा है कि बाकी चार सीटों पर बीजेपी अपने उम्मीदवार को उतारेगी.
जेडीयू के प्रवक्ता और एमएलसी नीरज कुमार को पार्टी ने फिर से मौका दिया है. नीरज कुमार और जेडीयू के विधायक अनंत सिंह में जुबानी जंग तेज है. अनंत सिंह ने अपने करीबी डॉ. अनुज को पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से समर्थन दिया है. पार्टी ने समझाने की कोशिश की थी लेकिन इसका असर नहीं हुआ. अब नीरज कुमार को फिर से मौका मिला है तो देखना होगा कि नतीजा किसके पक्ष में जाता है.
सीट और प्रत्याशियों के नाम देखें
- पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से- नीरज कुमार
- तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से- अभिषेक झा
- सारण शिक्षक क्षेत्र से- आनंद पुष्कर
- दरभंगा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से- घनश्याम राय
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23 अक्टूबर को होगा मतदान
बता दें कि इन आठ सीटों पर चुनाव 23 अक्टूबर को होगा. चार दिन बाद 27 अक्टूबर को रिजल्ट की घोषणा होगी. 29 सितंबर को अधिसूचना जारी होने के बाद उम्मीदवार अपना नामांकन दाखिल कर पाएंगे. नामांकन की आखिरी तारीख छह अक्टूबर है.
अभिषेक झा को दोबारा मौका
जानकारी हो कि जेडीयू ने अभिषेक झा को फिर से मौका दिया है. 2024 में बिहार विधान परिषद के तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के उपचुनाव में वे हार गए थे. हालांकि पार्टी ने दोबारा मौका दिया है.
जेडीयू की ओर से नाम की घोषणा के बाद अब बीजेपी का इंतजार है. देखना होगा कि बीजेपी किसे मौका देती है. जन सुराज पार्टी भी मैदान में है. पार्टी के संस्थापक और बांकीपुर से विधायक प्रशांत किशोर की ओर से पांच कैंडिडेट के नाम का ऐलान हो चुका है.
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