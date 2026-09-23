पटना में होगी मां सीता महिला यूनिवर्सिटी की स्थापना, सम्राट कैबिनेट का बड़ा फैसला

बिहार में पहला महिला विश्वविद्यालय बनने जा रहा है. 'मां सीता महिला विश्वविद्यालय' की स्थापना पटना में होगी. बुधवार (23 सितंबर, 2026) को सम्राट कैबिनेट से इसकी स्वीकृति प्रदान की गई. इसी क्रम में पदाधिकारियों एवं कर्मियों के वेतनादि के लिए भी प्रशासनिक स्वीकृति दी गई.

सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कई एजेंडों पर मुहर लगी. अब मुख्यमंत्री गो-धन विकास ऋण योजना से पशुपालकों को बैंक ऋण के ब्याज पर 100% सब्सिडी मिलेगी. इसके तहत लाभुकों को केवल मूलधन का भुगतान करना होगा. 3 उन्नत गाय या 2 भैंस के माध्यम से दुग्ध उत्पादन, रोजगार और पशुपालकों की आय में वृद्धि होगी. योजना के लिए 1,600 करोड़ से अधिक की स्वीकृति दी गई है.

वहीं, कोसी क्षेत्र में डेयरी विकास के लिए 8 परियोजनाओं को मंजूरी मिली है, जिसमें 500 नई दुग्ध सहकारी समितियों, डेयरी/मिल्क चिलिंग एवं BMCU जैसी सुविधाओं का विकास होगा. इसके लिए 126.07 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गई है.

बेगूसराय में दिनकर के नाम पर यूनिवर्सिटी

दूसरी ओर बेगूसराय के लिए एक बड़ी खबर है. बेगूसराय में राष्ट्रकवि दिनकर के नाम पर यूनिवर्सिटी खुलेगी. राष्ट्रकवि रामधारी सिंह 'दिनकर' जी की जयंती पर कैबिनेट से इसकी स्थापना को स्वीकृति मिली. विश्वविद्यालय की स्थापना के क्रम में पदाधिकारी एवं कर्मियों के वेतनादि के लिए 15 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति का प्रावधान किया गया है.

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नवादा वालों के लिए भी खुशखबरी है. अब नवादा में फिर गन्ने की मिठास लौटेगी. वारिसलीगंज में नए चीनी मिल की स्थापना को मंजूरी दे दी गई है. इससे 500 करोड़ से अधिक का निवेश होगा जिससे नवादा, नालंदा, शेखपुरा और जमुई के हजारों-हजार किसानों को सीधे लाभ मिलेगा.

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