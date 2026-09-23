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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारपटना में होगी मां सीता महिला यूनिवर्सिटी की स्थापना, सम्राट कैबिनेट का बड़ा फैसला

पटना में होगी मां सीता महिला यूनिवर्सिटी की स्थापना, सम्राट कैबिनेट का बड़ा फैसला

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में कई एजेंडों पर मुहर लगी. नवादा में चीनी मिल खुलेगा. बेगूसराय में दिनकर के नाम पर विश्वविद्यालय खुलेगा.

Written By : अजीत कुमार, पटना |  Updated at : 23 Sep 2026 05:21 PM (IST)
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बिहार में पहला महिला विश्वविद्यालय बनने जा रहा है. 'मां सीता महिला विश्वविद्यालय' की स्थापना पटना में होगी. बुधवार (23 सितंबर, 2026) को सम्राट कैबिनेट से इसकी स्वीकृति प्रदान की गई. इसी क्रम में पदाधिकारियों एवं कर्मियों के वेतनादि के लिए भी प्रशासनिक स्वीकृति दी गई.

सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कई एजेंडों पर मुहर लगी. अब मुख्यमंत्री गो-धन विकास ऋण योजना से पशुपालकों को बैंक ऋण के ब्याज पर 100% सब्सिडी मिलेगी. इसके तहत लाभुकों को केवल मूलधन का भुगतान करना होगा. 3 उन्नत गाय या 2 भैंस के माध्यम से दुग्ध उत्पादन, रोजगार और पशुपालकों की आय में वृद्धि होगी. योजना के लिए 1,600 करोड़ से अधिक की स्वीकृति दी गई है.

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वहीं, कोसी क्षेत्र में डेयरी विकास के लिए 8 परियोजनाओं को मंजूरी मिली है, जिसमें 500 नई दुग्ध सहकारी समितियों, डेयरी/मिल्क चिलिंग एवं BMCU जैसी सुविधाओं का विकास होगा. इसके लिए 126.07 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गई है.

बेगूसराय में दिनकर के नाम पर यूनिवर्सिटी

दूसरी ओर बेगूसराय के लिए एक बड़ी खबर है. बेगूसराय में राष्ट्रकवि दिनकर के नाम पर यूनिवर्सिटी खुलेगी. राष्ट्रकवि रामधारी सिंह 'दिनकर' जी की जयंती पर कैबिनेट से इसकी स्थापना को स्वीकृति मिली. विश्वविद्यालय की स्थापना के क्रम में पदाधिकारी एवं कर्मियों के वेतनादि के लिए 15 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति का प्रावधान किया गया है.

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नवादा वालों के लिए भी खुशखबरी है. अब नवादा में फिर गन्ने की मिठास लौटेगी. वारिसलीगंज में नए चीनी मिल की स्थापना को मंजूरी दे दी गई है. इससे 500 करोड़ से अधिक का निवेश होगा जिससे नवादा, नालंदा, शेखपुरा और जमुई के हजारों-हजार किसानों को सीधे लाभ मिलेगा.

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About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 23 Sep 2026 05:14 PM (IST)
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