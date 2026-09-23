SIR पर खुलासे के बाद प्रशांत किशोर की पार्टी भड़की, 'अधिकार छीन रहा EC'

प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज ने चुनाव आयोग को फर्जीवाड़े का अड्डा बताया है. जन सुराज पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता कुमार सौरभ सिंह की ओर से यह बयान 'इंडियन एक्सप्रेस' की एसआईआर (SIR) को लेकर जारी एक रिपोर्ट के बाद आया है. उनका कहना है कि चुनाव आयोग अधिकार को छीन रहा है.

कुमार सौरभ सिंह ने बुधवार (23 सितंबर, 2026) को अपने एक्स हैंडल से पोस्ट करते हुए लिखा, "चुनाव आयोग फर्जीवाड़ा का अड्डा बन गया है. संवैधानिक मूल्यों को ताक पर रख सत्ता में शीर्ष पर बैठे लोगों के इशारे पर 'भारत के लोकतंत्र' को पूरी तरह से कुचलने का कार्य किया जा रहा है."

एक्स पोस्ट में वे आगे लिखते हैं, "लाखों योग्य मतदाताओं के वोट देने के संवैधानिक अधिकार को छीन रहा है चुनाव आयोग…"

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विरोध में बिहार कांग्रेस का आज प्रदर्श

दूसरी ओर चुनाव आयोग के निर्णयों एवं दो चुनाव आयुक्तों द्वारा दर्ज आपत्तियों की अनदेखी के विरोध में आज (बुधवार) बिहार कांग्रेस की ओर से पटना में प्रदर्शन होने वाला है. पार्टी की ओर से कहा गया है कि शाम में चार बजे पटना के इनकम टैक्स गोलंबर पर आक्रोश मार्च निकाला जाएगा और प्रदर्शन होगा.

बिहार कांग्रेस के प्रवक्ता डॉ. स्नेहाशीष वर्धन ने कहा, "मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की कारगुजारियां देर से ही सही अब सामने आने लगी हैं. बिहार चुनाव में बीजेपी को लाभ पहुंचाने के लिए SIR की प्रक्रिया शुरू की गई थी और उसी मैपिंग को चुनावी लाभ के लिए भरपूर इस्तेमाल किया गया."

उन्होंने कहा, "SIR प्रक्रिया पर अब दोनों चुनाव आयुक्त ने जिस तरीके से मुखर होकर मुख्य चुनाव आयुक्त को कठघरे में खड़ा किया है वो स्पष्ट है जिसे हमारे नेता राहुल गांधी ने वोटर अधिकार यात्रा में लगातार उठाया. आज यह स्पष्ट है कि बीजेपी के दबाव में मुख्य चुनाव आयुक्त सारे नियमों को ताक पर रखकर केवल सत्तारूढ़ दल के प्रभाव में काम कर रहे हैं."

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