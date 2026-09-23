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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारSIR पर खुलासे के बाद प्रशांत किशोर की पार्टी भड़की, 'अधिकार छीन रहा EC'

SIR पर खुलासे के बाद प्रशांत किशोर की पार्टी भड़की, 'अधिकार छीन रहा EC'

जन सुराज पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता कुमार सौरभ सिंह का कहना है कि 'भारत के लोकतंत्र' को कुचलने का काम किया जा रहा है. यह शीर्ष पर बैठे लोगों के इशारे पर हो रहा है.

Written By : अजीत कुमार, पटना |  Updated at : 23 Sep 2026 01:23 PM (IST)
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प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज ने चुनाव आयोग को फर्जीवाड़े का अड्डा बताया है. जन सुराज पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता कुमार सौरभ सिंह की ओर से यह बयान 'इंडियन एक्सप्रेस' की एसआईआर (SIR) को लेकर जारी एक रिपोर्ट के बाद आया है. उनका कहना है कि चुनाव आयोग अधिकार को छीन रहा है. 

कुमार सौरभ सिंह ने बुधवार (23 सितंबर, 2026) को अपने एक्स हैंडल से पोस्ट करते हुए लिखा, "चुनाव आयोग फर्जीवाड़ा का अड्डा बन गया है. संवैधानिक मूल्यों को ताक पर रख सत्ता में शीर्ष पर बैठे लोगों के इशारे पर 'भारत के लोकतंत्र' को पूरी तरह से कुचलने का कार्य किया जा रहा है."

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एक्स पोस्ट में वे आगे लिखते हैं, "लाखों योग्य मतदाताओं के वोट देने के संवैधानिक अधिकार को छीन रहा है चुनाव आयोग…"

यह भी पढ़ें- SIR विवाद पर तेजस्वी यादव का बड़ा बयान, 'ज्ञानेश कुमार ने जबरन…'

विरोध में बिहार कांग्रेस का आज प्रदर्श

दूसरी ओर चुनाव आयोग के निर्णयों एवं दो चुनाव आयुक्तों द्वारा दर्ज आपत्तियों की अनदेखी के विरोध में आज (बुधवार) बिहार कांग्रेस की ओर से पटना में प्रदर्शन होने वाला है. पार्टी की ओर से कहा गया है कि शाम में चार बजे पटना के इनकम टैक्स गोलंबर पर आक्रोश मार्च निकाला जाएगा और प्रदर्शन होगा.

बिहार कांग्रेस के प्रवक्ता डॉ. स्नेहाशीष वर्धन ने कहा, "मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की कारगुजारियां देर से ही सही अब सामने आने लगी हैं. बिहार चुनाव में बीजेपी को लाभ पहुंचाने के लिए SIR की प्रक्रिया शुरू की गई थी और उसी मैपिंग को चुनावी लाभ के लिए भरपूर इस्तेमाल किया गया."

उन्होंने कहा, "SIR प्रक्रिया पर अब दोनों चुनाव आयुक्त ने जिस तरीके से मुखर होकर मुख्य चुनाव आयुक्त को कठघरे में खड़ा किया है वो स्पष्ट है जिसे हमारे नेता राहुल गांधी ने वोटर अधिकार यात्रा में लगातार उठाया. आज यह स्पष्ट है कि बीजेपी के दबाव में मुख्य चुनाव आयुक्त सारे नियमों को ताक पर रखकर केवल सत्तारूढ़ दल के प्रभाव में काम कर रहे हैं."

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About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 23 Sep 2026 01:15 PM (IST)
Tags :
Prashant Kishor BIHAR NEWS SIR
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