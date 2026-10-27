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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार MLC की 8 सीटों पर काउंटिंग की तैयारी पूरी, आज आएगा रिजल्ट

बिहार MLC की 8 सीटों पर काउंटिंग की तैयारी पूरी, आज आएगा रिजल्ट

बिहार में MLC की स्नातक और शिक्षक निर्वाचन चुनाव की मतगणना की तैयारी पूरी हो चुकी है. 8 सीटों का रिजल्ट मंगलवार (27 अक्टूबर) यानी आज आ जाएगा.

Written By : परमानंद सिंह |  Edited By: अजीत कुमार |  Updated at : 27 Oct 2026 06:27 AM (IST)
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बिहार में 8 सीटों के लिए एमएलसी चुनाव 23 अक्टूबर को संपन्न हो चुका है और मंगलवार (27 अक्टूबर) यानी आज सुबह 8:00 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी. चुनाव आयोग की ओर से मतगणना को लेकर पूरी तैयारी कर ली गई है. सभी मतगणना केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था का विशेष ख्याल रखा गया है.

मतगणना केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे और भारी संख्या में पुलिस की तैनाती की गई है. मतगणना केंद्र के 200 मीटर के दायरे पर धारा 144 लगाई गई है. जिन 8 सीटों के लिए चुनाव हुए हैं उसमें चार स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की है और चार शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की सीटें हैं. 

150 उम्मीदवारों की किस्मत का आज होगा फैसला

स्नातक में पटना, दरभंगा, कोसी और तिरहुत क्षेत्र है तो शिक्षक के लिए सारण, तिरहुत, दरभंगा और पटना निर्वाचन क्षेत्र है. कुल 150 उम्मीदवारों  के भाग्य का फैसला आज हो जाएगा. इनमें स्नातक के लिए 90 उम्मीदवार चुनाव मैदान में है तो शिक्षक के लिए 60 उम्मीदवारों की किस्मत वैलेट बॉक्स में बंद है जो आज खुलेगी.

यहां होगी वोटों की गिनती

पटना के लिए गोलघर के पास बांकीपुर गर्ल्स हाई स्कूल साइंस ब्लॉक में शिक्षक निर्वाचन की मतगणना होगी. स्नातक के लिए मुख्य बिल्डिंग में मतगणना की जाएगी. सारण शिक्षक निर्वाचन के लिए छपरा के SVN राजकीय कन्या उच्च विद्यालय में काउंटिंग की जाएगी.

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वहीं पूर्णिया स्नातक निर्वाचन के लिए बिहार एग्जामिनेशन बोर्ड के रीजनल ऑफिस में मतगणना होगी. दरभंगा शिक्षक के लिए दरभंगा के खेल एवं व्यायामशाला भवन के फर्स्ट फ्लोर पर काउंटिंग होगी. वहीं स्नातक निर्वाचन के लिए और सेकंड फ्लोर पर मतगणना होगी.

तिरहुत की सीटों के लिए यहां होगी काउंटिंग

तिरहुत स्नातक और शिक्षक के लिए MIT मुजफ्फरपुर के एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक में मतगणना की जाएगी. केवल पटना के शिक्षक निर्वाचन के लिए 7 टेबल पर गिनती होगी. जबकि स्नातक के लिए 14 टेबल पर गिनती होगी.

यह भी पढ़ें- बिहार MLC चुनाव: मतगणना से पहले RJD को गड़बड़ी की आशंका, EC से बड़ी मांग

About the author परमानंद सिंह

परमानंद सिंह 25 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. कशिश न्यूज़ सहित पटना में कई प्रतिष्ठित चैनलों में काम करने का अनुभव प्राप्त है. बिहार की खबरों पर इनकी पकड़ मजबूत मानी जाती है.  कई एक्सक्लूसिव खबर कर चुके हैं. राजनीति से लेकर क्राइम तक की खबरों में इनकी रुचि है. पांच साल से एबीपी बिहार से जुड़े हैं. डिजिटल विंग के लिए काम कर रहे हैं.
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Published at : 27 Oct 2026 06:27 AM (IST)
Tags :
Bihar MLC Election BIHAR NEWS PATNA NEWS MLC Election 2026
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