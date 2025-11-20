नीतीश कुमार की नई कैबिनेट में 18 पुराने मंत्री हुए बाहर, इन्हें नहीं मिली जगह, देखें लिस्ट

पटना के गांधी मैदान में आज बिहार की नई सरकार ने शपथ ली. राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत कुल 26 मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई. नीतीश मंत्री मंडल में इस बार कई नए चहरे शामिल किए गए, वहीं 18 विधायक ऐसे भी हैं जो पिछली सरकार में मंत्री थे, लेकिन इस बार वे मंत्री की कुर्सी तक नहीं पहुंच सके.

नीतीश कुमार ने रिकॉर्ड दसवीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली. उनके मंत्री मंडल में इस बार तीन महिला मंत्री भी हैं. शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत एनडीए के कई बड़े नेता मौजूद रहे.

इन्हें नहीं मिली दोबारा मंत्री मंडल में जगह

नीतीश मंत्री मंडल में इस बार जो विधायक दोबारा जगह पाने से रह गए उनमें रत्नेश सदा,जयंत राज कुशवाहा,शीला मंडल,महेश्वर हजारी,संतोश सिंह, जिवेश कुमार, केदार गुप्ता,कृष्णनंदन प्रसाद, हरी सहनी, जनक राम, राजू कुमार सिंह, नीतीश मिश्रा, नीरज सिंह, रेणु देवी, विजय कुमार मंडल, कृष्णा कुमार मंटू, मोती लाल प्रसाद, प्रेम कुमार शामिल हैं.

जल्द होगा विभागों का बंटवारा

नीतीश सरकार के शपथ लेने और मंत्रियों के शपथ ग्रहण के बाद अब जल्द ही विभागों का बंटवारा होने की उम्मीद है. बीजेपी-JDU, चिराग पासवान, HAM समेत एनडीए विधायकों का सामंजस्य बनाया गया है.

इसके अलावा कई विधायक दोबारा मंत्री मंडल में जगह बनाने में सफल भी रहे, उसमें सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा और संतोष सुमन जैसे विधायक शामिल हैं.

शपथ ग्रहण समारोह में मौजुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और मंत्री मंडल को बधाई देते हुए बिहार की जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने का आह्वान किया. उन्होंने कहा कि बिहार की जनता ने जो अह्में बहुमत सौंपा है अब हमारी बारी है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी सभी बधाई देते हुए जनता के हित के लिए काम करने की अपील की.

शपथ ग्रहण को भव्य बनाने के लिए देश भर से एनडीए नेता पहुंचे थे, गांधी मैदान नेताओं और कार्यकर्ताओं से खचाखच भरा हुआ था.