हिंदी न्यूज़राज्यबिहारमां रहीं सांसद, पिता केंद्र में रहे मंत्री… अब बेटी को नीतीश कैबिनेट में जगह, कौन हैं श्रेयसी सिंह?

मां रहीं सांसद, पिता केंद्र में रहे मंत्री… अब बेटी को नीतीश कैबिनेट में जगह, कौन हैं श्रेयसी सिंह?

Nitish Kumar Cabinet Minister: श्रेयसी सिंह लगातार दूसरी बार जमुई विधानसभा सीट से विधायक बनी हैं. वे राजनीतिज्ञ के साथ-साथ देश की एक चर्चित एवं अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी भी हैं.

By : परमानंद सिंह | Edited By: अजीत कुमार | Updated at : 20 Nov 2025 01:36 PM (IST)
बिहार विधानसभा चुनाव (2025) में एनडीए की प्रचंड जीत के बाद पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में गुरुवार (20 नवंबर, 2025) को शपथ ग्रहण समारोह हुआ. इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित देश के कई दिग्गज नेता शामिल हुए. नीतीश कुमार ने 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली. नई सरकार में 26 मंत्री भी बने. 34 वर्षीय बीजेपी की विधायक श्रेयसी सिंह को भी नीतीश कैबिनेट में जगह मिली है. 

जमुई सीट से दूसरी बार दर्ज की जीत

बीजेपी से श्रेयसी सिंह लगातार दूसरी बार जमुई विधानसभा सीट से विधायक बनी हैं. इस बार उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी आरजेडी के मो. शमशाद आलम को 54,498 वोटों से हराया है. श्रेयसी सिंह जमुई जिले के गिद्धौर की रहने वाली हैं. वह संपन्न परिवार से आती हैं. उनके पिता दिवंगत दिग्विजय सिंह बिहार के चर्चित राजनेता थे. केंद्र में मंत्री भी रह चुके थे. मां पुतुल देवी भी सांसद रह चुकी हैं. 

यह भी पढ़ें- Ramkripal Yadav Minister: कौन हैं रामकृपाल यादव जो नीतीश सरकार में बने मंत्री? पहली बार में मारा छक्का

2020 में श्रेयसी सिंह ने बीजेपी जॉइन की और उसी साल पार्टी ने बिहार विधानसभा चुनाव में उन्हें जमुई सीट से टिकट दे दिया. श्रेयसी सिंह ने 2020 में अपने निकटतम प्रत्याशी आरजेडी के विजय प्रकाश को 41 हजार 49 वोटों से हराया था. हालांकि पिछली बार उन्हें कैबिनेट में जगह नहीं मिली थी. इस बार मौका मिला है तो देखना होगा कि उन्हें कौन सा विभाग मिलता है. उनके लिए भी चुनौती होगी कि वह एक मंत्री के पद पर कैसा काम करती हैं.

अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी भी हैं श्रेयसी सिंह

श्रेयसी सिंह राजनीतिज्ञ के साथ-साथ देश की एक चर्चित एवं अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी भी हैं. उन्हें अंतरराष्ट्रीय निशानेबाजी में ख्याति प्राप्त है. वह डबल ट्रैप स्पर्धा में भाग लेती हैं. श्रेयसी सिंह ने भारत की तरफ से खेलते हुए 2018 में गोल्डकोस्ट में हुए कॉमनवेल्थ गेम में निशानेबाजी लगाते हुए गोल्ड मेडल अपने नाम किया था. 2014 में ग्लासगो में आयोजित कॉमनवेल्थ गेम्स में भी श्रेयसी सिंह ने डबल ट्रैप में सिल्वर मेडल हासिल किया था. अब राजनीति में भी बेहतर कर रही हैं.

यह भी पढ़ें- बांकीपुर से 5वीं बार जीते, पिता के निधन के बाद सियासी विरासत को संभाला, कौन हैं नितिन नवीन?

Published at : 20 Nov 2025 01:34 PM (IST)
Shreyasi Singh BIHAR NEWS Nitish Cabinet 2025
