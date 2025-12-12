बिहार: रोहतास में नाबालिग लड़की की हत्या, मर्डर से पहले रेप किया, ट्यूशन से घर लौट रही थी बच्ची

बिहार के रोहतास में एक नाबालिग बच्ची के साथ रेप के बाद उसकी हत्या कर दी गई. घटना बीते गुरुवार (11 दिसंबर, 2025) की देर शाम की है. नासरीगंज थाना क्षेत्र के एक गांव से सामने आई इस घटना के बाद हड़कंप मच गया है. बच्ची की उम्र 11-12 साल के करीब होगी. बच्ची की मौत के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है.

परिजनों ने बताया कि गुरुवार की शाम बच्ची अपने छोटे भाई के साथ घर से ट्यूशन पढ़ने के लिए गई थी, लेकिन पहले छुट्टी होने के कारण छोटा भाई घर आ गया. बच्ची करीब सात बजे घर आ रही थी तो रास्ते में कुछ लोगों ने अगवा कर उसके साथ दुष्कर्म किया. इसके बाद उसकी हत्या कर दी. परिजनों ने किसी भी तरह के विवाद से इनकार किया है. अब जांच के बाद ही कुछ पता चलेगा.

गला दबाकर हत्या करने की आशंका

घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पुलिस पहुंची. शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल लाया गया. फिलहाल इस मामले में पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया है. जांच शुरू कर दी गई है. बच्ची के गले पर पड़े निशान को देखते हुए आशंका जताई गई है कि गला दबाकर उसे मारा गया है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद और जानकारी मिल सकेगी.

सिविल सर्जन ने की रेप की पुष्टि

इस पूरे मामले में सिविल सर्जन डॉक्टर मणिराज रंजन ने पुष्टि की है कि नाबालिग बच्ची के साथ रेप हुआ है. उन्होंने बताया कि दुष्कर्म के बाद ही शायद बच्ची की गला दबाकर हत्या की गई है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद खुलासा होगा. उन्होंने दुष्कर्म को लेकर समाज में जागरूकता की जरूरत को पर भी जोर दिया. कहा कि ऐसे लोगों को सख्त सजा देकर सामाजिक रूप से बहिष्कार करना चाहिए ताकि ऐसी मानसिकता वाले लोग इस तरह का कदम उठाने से पहले सौ बार सोचें.

