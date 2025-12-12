JDU के सांसद-विधायक को धमकी देने वाला हावड़ा से गिरफ्तार, जानिए क्यों मांगी थी रंगदारी

सीवान की जेडीयू सांसद विजयलक्ष्मी कुशवाहा और बड़हरिया से जेडीयू के ही विधायक इंद्रदेव सिंह पटेल से फोन पर 10 लाख रुपये की रंगदारी मांगी गई थी. नहीं देने पर जान से मार देने की धमकी दी गई थी. अब इस कांड के आरोपी बृजेश यादव को पुलिस ने पश्चिम बंगाल के हावड़ा से गिरफ्तार कर लिया है.

मामले को गंभीरता से लेते हुए बनाई गई थी जांच टीम

दरअसल, तीन दिसंबर को सांसद और विधायक को रंगदारी को लेकर एक नंबर से फोन आया था. इसके बाद सांसद के प्रतिनिधि मनोरंजन श्रीवास्तव ने मैरवा थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी. दूसरी तरफ एमएलए ने जीबी नगर तरवारा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराते हुए कार्रवाई की मांग की थी. जनप्रतिनिधियों को इस तरह से खुलेआम धमकी दिए जाने के मामले को गंभीरता से लिया गया. इसके बाद सीवान के एसपी ने एक टीम बनाई. अब टीम को सफलता मिली है.

फेमस होने के लिए मांगी गई थी रंगदारी

एसपी विक्रम सिहाग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया को बताया कि बृजेश यादव अपना लोकेशन बदल रहा था. हम लोग इसको पकड़ने में लगे थे. एक टीम गठित कर दी गई थी. इसे पश्चिम बंगाल के हावड़ा से गिरफ्तार किया गया है. इसका कोई पहले से आपराधिक इतिहास नहीं रहा है. इसने बहुत कम समय में फेमस होने के लिए एमपी-एमएलए या कुछ अधिकारियों को भी लगातार कॉल किया. उसे गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है. एसपी ने बताया कि पकड़ा गया बृजेश पूर्व में चेन्नई में रह कर मजदूरी करता था.

सीवान जिले का ही रहने वाला है बृजेश

बता दें कि गिरफ्तार बृजेश यादव सीवान जिले के रघुनाथपुर थाना इलाके के पतार भूसी टोला गांव का रहने वाला है. पिता का नाम संजय यादव है. उसने जिस तरह से फिल्मी अंदाज में रंगदारी मांगकर फेमस होने का प्लान बनाया इसकी चर्चा इलाके में हो रही है.

यह भी पढ़ें- Shivraj Patil Death: शिवराज पाटिल के निधन पर CM नीतीश कुमार ने जताया दुख, बोले- 'देश की संवैधानिक…'