एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने जन सुराज प्रमुख प्रशांत किशोर पर हमला बोला. कैमूर में पत्रकारों से बात करते हुए रविवार को उन्होंने प्रशांत किशोर के आरोपों को पूरी तरह से राजनीतिक, निराधार और तथ्यहीन बताया. मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि प्रशांत किशोर के लगातार बयान न केवल गलत हैं, बल्कि पूरी तरह से राजनीतिक लाभ के लिए दिए जा रहे हैं.

'पूरी तरह से राजनीतिक बयानबाजी'

उन्होंने कहा, "प्रशांत किशोर जो कुछ भी कह रहे हैं, वह पूरी तरह से राजनीतिक बयानबाजी है. इसमें न तो कोई आधार है और न ही कोई तथ्य. वह केवल भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं." प्रशांत किशोर के बयानों पर प्रतिक्रिया देते हुए मंगल पांडे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा पर भी अपने विचार व्यक्त किए. उन्होंने कहा कि आज पूरी दुनिया भारत के प्रधानमंत्री को सम्मान की दृष्टि से देख रही है.

कार्यकर्ता सम्मेलन में स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ताकत को पूरी दुनिया ने स्वीकार किया है. जितना सम्मान उन्हें मिला है, क्या किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री को आज तक मिला था? आज दुनिया के बड़े-बड़े देश उनके नेतृत्व को सलाम कर रहे हैं." उन्होंने यह भी कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी को यह ताकत भारत की जनता ने दी है, क्योंकि वह उनके नेतृत्व और नीतियों पर विश्वास करती है.

मंगल पांडे ने कहा कि रामगढ़ के उपचुनाव में एनडीए जीता तो विकास काफी तेजी से बढ़ रहा है. हर बूथ पर हमें चुनाव जीतना है. इसी मंत्र के साथ बूथ लेवल पर काम करना है. पेंशन 500 से 1100 कर दिया गया. 4 करोड़ लोगों का आयुष्मान कार्ड बिहार में बना है, जो पूरे देश में बिहार कार्ड बनाने के मामले में तीसरे नंबर पर है. किसी का वोट चोरी नहीं हुआ है, लेकिन विपक्ष चुनाव में वोटर को भड़काने का काम कर रहे हैं.

मंत्री संतोष सिंह ने क्या कहा?

वहीं मंत्री संतोष सिंह ने आरजेडी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जगतानंद सिंह पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि रामगढ़ के पूर्व मंत्री और उनके दोनों शहजादे सिर्फ झूठ की खेती करते हैं. बिहार में आरजेडी के शहजादा तेजस्वी यादव और कांग्रेस के शहजादे राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम आएंगे सत्ता में तो आपको सब कुछ दे देंगे जो आप चाहते हैं. राहुल तेजस्वी के मंच से प्रधानमंत्री की मां को गाली दी जाए क्या वैसे लोगों को वोट देना चाहिए? यह देश तोड़ने वाले लोग हैं.

ये भी पढे़ं: 'लफंगों को ट्रेनिंग दे रहे तेजस्वी यादव', बोले JDU नेता- अर्थी सजी हुई है...