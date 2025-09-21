हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
'लफंगों को ट्रेनिंग दे रहे तेजस्वी यादव', बोले JDU नेता- अर्थी सजी हुई है...

'लफंगों को ट्रेनिंग दे रहे तेजस्वी यादव', बोले JDU नेता- अर्थी सजी हुई है...

JDU MLC Neeraj Kumar: जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री की दिवंगत मां को गाली दी गई और तेजस्वी यादव ने सुन के अनसुना किया. संज्ञान क्यों नहीं लिया?

By : शशांक कुमार | Edited By: नसरीन फातमा | Updated at : 21 Sep 2025 05:32 PM (IST)

वैशाली के महुआ में तेजस्वी यादव की सभा में शनवार को पीएम मोदी और उनकी मां को दी गई गाली एवं तेज प्रताप के बयान पर जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि "यह तेजस्वी की बिहार अधिकार यात्रा नहीं, गाली अधिकार यात्रा थी."

'तेजस्वी यादव ने सुन के अनसुना किया'

प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि "संज्ञान क्यों नहीं आपने लिया? तेजस्वी यादव माफी मांगें. प्रधानमंत्री की दिवंगत मां को गाली दी गई और तेजस्वी यादव ने सुन के अनसुना किया. यह बहुत गलत हुआ है. यह सब राजनीतिक बेशर्मों की जमात है. लफंगों को ये लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं."

नीरज कुमार ने आगे कहा कि चुनाव में इन पार्टियों की अर्थी सजी हुई है. तेजस्वी जनसभा को लीड कर रहे थे. गाली देने के दौरान कार्यकर्ताओं को नहीं रोका. कोई किसी की मां बहन को गोली देगा यह कैसे बर्दाश्त किया जा सकता है. तुरंत क्षमा मांगें. प्रशासन अपना काम करेगा. 

तेज प्रताप यादव के बयान पर कहा कि वो वही बात हो रहे हैं जो एक संवेदनशील आदमी बोलेगा. दरअसल तेज प्रताप ने पीएम मोदी और मां को दी गई गली को लेकर कहा कि जिन लोगों ने गाली देने का काम किया उन पर एफआईआर होनी चाहिए. उनको जेल भेजना चाहिए.

तेज प्रताप ने केंद्र और राज्य सरकार से मांग की है कि मां शब्द का अपमान करने वाला जो भी है, उसको तुरंत से तुरंत जेल भेजे. राजद विधायक मुकेश रोशन को भी जेल भेजा जाए. वह भी वहां थे." 

पीएम की मां के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल

बता दें कि जिस समय ये गाली दी गई, उस समय तेजस्वी भी मंच पर थे और उनके साथ महुआ से राजद विधायक मुकेश रौशन भी थे. उस सभा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें प्रधानमंत्री की मां के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया है. इसे लेकर अब एनडीए नेता तेजस्वी यादव और मुकेश रोशन पर हमलावर हैं. 

Published at : 21 Sep 2025 05:32 PM (IST)
Neeraj Kumar Patna News BIHAR NEWS Teajashwi Yadav
