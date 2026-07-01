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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार विधान परिषद में आज 10 नए MLC लेंगे शपथ, पावरस्टार पवन सिंह और निशांत कुमार पर सबकी नजर

बिहार विधान परिषद में आज 10 नए MLC लेंगे शपथ, पावरस्टार पवन सिंह और निशांत कुमार पर सबकी नजर

Bihar MLC Oath Ceremony: बिहार विधान परिषद के उपसभागार में नवनिर्वाचित 10 विधान पार्षदों आज गोपनीयता की शपथ लेंगे. इसमें अभिनेता पवन सिंह तथा निशांत कुमार पहली बार एमएलसी के रूप में शपथ लेंगे. 

Written By : शशांक कुमार |  Updated at : 01 Jul 2026 12:22 PM (IST)
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आज शाम 4 बजे बिहार विधान परिषद के उपसभागार में नवनिर्वाचित 10 विधान पार्षदों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई जाएगी. सबसे अधिक चर्चा दो नए चेहरो को लेकर है, जिसमें भोजपुरी अभिनेता और गायक पवन सिंह तथा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे एवं स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार शामिल है, जो पहली बार एमएलसी के रूप में शपथ लेंगे. 

10 सीटों के लिए 10 उम्मीदवारों ने ही किया था नामांकन दाखिल

इनके अलावा जदयू से भारती मेहता, शिवानी देवी प्रजापति और ललन प्रसाद, बीजेपी से संजय मयूख, अनिल ठाकुर और शीला पंडित, एलजेपी (आर) से अशरफ अंसारी तथा राजद से सुनील सिंह भी शपथ लेंगे. विधान परिषद की 10 सीटों पर हुए द्विवार्षिक चुनाव और उपचुनाव के नतीजे 11 जून को घोषित किए गए थे, जिसमें सभी 10 उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हुए. इनमें बीजेपी और जदयू के 4-4, जबकि एलजेपी (आर) और राजद के 1-1 उम्मीदवार शामिल हैं. 10 सीटों के लिए केवल 10 उम्मीदवारों ने ही नामांकन दाखिल किया था, इसलिए सभी का निर्विरोध निर्वाचन हुआ.

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BJP ने एमएलसी चुनाव के लिए पवन सिंह को बनाया आधिकारिक उम्मीदवार

भोजपुरी अभिनेता के पावरस्टार और गायक पवन सिंह को बीजेपी के केंद्रीय चुनाव प्राधिकरण ने बिहार के एमएलसी चुनाव 2026 के लिए ही अपना आधिकारिक उम्मीदवार बनाया था. वहीं आज पवन सिंह विधान परिषद में के सदस्य के रूप में पहली बार शपथ ग्रहण करेंगे. बीजेपी ने पवन सिंह की युवाओं में लोकप्रियता को ध्यान में रखते उच्च सदन में भेजकर भोजपुरी में अपने राजनीतिक समीकरण को मजबूत करने का खेल खेला है.

वहीं ललन प्रसाद जदयू के वरिष्ठ नेता है और इस चुनाव में सबसे हाई-प्रोफाइल सीट दी गई थी, जिस पर पहले बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार निर्वाचित थे. नितिश कुमार के बेहद नजदीकी और भरोसेमंद होने के कारण बीजेपी ने ललन प्रसाद पर भरोसा जताया, जिससे उनका नाम काफी बढ़ गया है.

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Published at : 01 Jul 2026 12:22 PM (IST)
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Pawan Singh Bihar Legislative Council BIHAR NEWS NISHANT KUMAR
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