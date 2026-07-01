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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारखान सर को फिलहाल राहत नहीं, बेल पर 3 जुलाई को होगी सुनवाई, पटना हाई कोर्ट में PIL दाखिल

खान सर को फिलहाल राहत नहीं, बेल पर 3 जुलाई को होगी सुनवाई, पटना हाई कोर्ट में PIL दाखिल

Bihar News In Hindi: ज्ञान बिंदु कोचिंग और खान ग्लोबल स्टडीज के बीच हुए विवाद और मारपीट मामले में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदस्य डॉ.कौशलेंद्र नारायण ने पटना हाई कोर्ट में PIL दायर की है.

Written By : परमानंद सिंह |  Updated at : 01 Jul 2026 10:35 AM (IST)
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मशहूर कोचिंग शिक्षक खान सर को अभी कोर्ट से राहत मिलने की संभावना नहीं दिख रही है. 2 जून को ज्ञान बिंदु कोचिंग संस्थान और खान ग्लोबल स्टडीज के बीच हुए विवाद और मारपीट मामले में रोशन आनंद को जेल भेजा गया, तो खान सर के दो गार्ड को भी जेल भेजा गया. दोनों गार्ड के फायरिंग हुई राइफल पर भी कई पेज उलझ रहे हैं.

खान सर को कोर्ट ने गिरफ्तारी पर तो रोक लगाई, लेकिन एंटीसिपेटरी बेल के लिए अभी पटना सिविल कोर्ट के चक्कर लगाने पर रहे हैं और न्यायालय ने 3 जुलाई की अगली तारीख दी है. इस बीच पटना हाई कोर्ट में खान एवं अन्य कोचिंग संस्थानों के खिलाफ एक जनहित याचिका दायर की गई है.

डॉ.कौशलेंद्र नारायण ने पटना हाई कोर्ट में दायर किया की PIL

बीते मंगलवार 30 जून को सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदस्य और अधिवक्ता डॉ.कौशलेंद्र नारायण ने पटना हाई कोर्ट में PIL दायर किया है, जिसमें उन्होंने लिखा कि बिहार में कोचिंग माफियाओं के द्वारा सरकारी मानकों को पूरा नहीं करने एवं सरकार के मानकों को दरकिनार करते हुए शिक्षा का अपराधी करण किया जा रहा है. इसमें पटना का शिक्षक अबूबकर उर्फ फैजल खान उर्फ खान सर का कोचिंग खान ग्लोबल भी है.

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फर्जी गोलीबारी को लेकर फैजल खान के ऊपर FIR भी दर्ज 

आगे लिखा गया है कि विगत एक माह पूर्व दो कोचिंग संचालकों  ज्ञान बिंदु के संचालक रोशन आनंद और खान ग्लोबल इंस्टीट्यूट के संचालक फैजल खान उर्फ खान सर के बीच जो जंग छिड़ी, उसमें ज्ञान बिंदु के संचालक रोशन आनंद को जेल जाना पड़ा और उनके भाई प्रिंस यादव की नेपाल में हत्या भी करा दी गई. हत्या का आरोप रौशन आनंद ने खान ग्लोबल के संचालक फैजल खान पर ही लगाया.

पटना पुलिस ने फर्जी गोलीबारी को लेकर फैजल खान को आरोपित करते हुए उसके ऊपर FIR भी दर्ज कराया. पटना सहित पूरे बिहार में कोचिंग माफियाओं द्वारा केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार और बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के साथ ही सरकार के मानकों को दरकिनार करते हुए निर्भीक रूप से कोचिंग संचालन किया जा रहा है, जो बिहार के उच्च शिक्षा को उखाड़ फेंकने का एक कुत्सित षड्यंत्र भी है.

1 जुलाई को मिलेगा टोकन नंबर और जल्द होगी हियरिंग 

अधिवक्ता डॉ. कौशलेंद्र नारायण ने कहा कि इन्हीं सब मुद्दे को लेकर मैंने कल 30 जून माननीय पटना उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर किया हूं. इसका आज 1 जुलाई को टोकन नंबर मिल जाएगा और जल्द हीं हियरिंग होगी. उन्होंने कहा कि फैजल खान द्वारा स्थापित खान ग्लोबल स्ट्डीज एवं खान जीएस रिसर्च सेंटर सहित वैसे कोचिंग संस्थान हैं.

जो केंद्र सरकार और बिहार सरकार के मानकों एवं गाइडलाइन के साथ ही सुरक्षा मानकों को धत्ता बताते हुए छात्रों को आर्थिक, शैक्षणिक रूप से निर्भीकता के साथ दोहन कर रहे है, कोचिंग संचालन कर रहे है एवं गुरु शिष्य की परम्परा का मटियामेट कर देशद्रोही कार्य कर रहे है. इसलिए लुटेरे कोचिंग संस्थानों के खिलाफ मैंने माननीय पटना उच्च न्यायालय में PIL दायर की है.

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Published at : 01 Jul 2026 10:35 AM (IST)
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