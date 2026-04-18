बिहार विधानसभा: एक दिन का सत्र बुलाया गया, 24 को विश्वासमत हासिल करेगी सम्राट चौधरी की सरकार

बिहार विधानसभा का एक दिन का सत्र 24 अप्रैल को बुलाया गया है. इस दौरान सम्राट चौधरी की नई सरकार विधानसभा में विश्वास मत हासिल करेगी. 18वीं बिहार विधानसभा का दूसरा सत्र बुलाया गया. विधानसभा सचिवालय ने सत्र बुलाए जाने की सूचना मुख्यमंत्री और सरकार के मंत्रियों समेत सभी विधायकों को दी है.

बिहार में सत्ता संरचना में बदलाव के बाद सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री का पद संभाला है. नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के बाद बिहार में नई सरकार का गठन हुआ है. सम्राट चौधरी ने 15 अप्रैल को सीएम पद की शपथ ली थी. संविधान की परंपरा के अनुसार नए मुख्यमंत्री को यह साबित करना होता है कि उनके पास सदन का बहुमत है. संविधान के तहत कोई भी सरकार तभी वैध मानी जाती है, जब उसे विधानसभा में बहुमत हासिल हो. नवंबर 2025 में हुए बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए के 202 विधायक चुनकर आए थे.

नीतीश कुमार ने CM सम्राट चौधरी से की मुलाकात

बिहार के पूर्व सीएण नीतीश कुमार शनिवार (18 अप्रैल) को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मिलने 5 देशरत्न मार्ग स्थित उनके आवास पहुंचे. सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद दोनों नेताओं के बीच यह दूसरी मुलाकात थी. पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सीधे अपनी गाड़ी से मुख्यमंत्री के आवास पहुंचे और मुख्यमंत्री से मुलाकात की. उनके साथ बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार चौधरी भी थे.

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सम्राट चौधरी के पास गृह समेत 29 विभाग

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अगुवाई में बिहार में नई सरकार के गठन के तुरंत बाद ही मंत्रियों के बीच विभागों का भी बंटवारा कर दिया गया. सीएम सम्राट चौधरी ने अपने पास कई अहम विभाग रखे हैं, जिससे प्रशासनिक मजबूती के संकेत मिलते हैं. सीएम सम्राट चौधरी ने अपने पास सामान्य प्रशासन, गृह, मंत्रिमंडल सचिवालय, निगरानी और निर्वाचन समेत कुल 29 विभाग रखे हैं.

इसके साथ ही डिप्टी सीएम विजय कुमार चौधरी को जल संसाधन, संसदीय कार्य समेत 10 विभागों की जिम्मेदारी दी गई है. इसके अलावा डिप्टी सीएम बिजेन्द्र प्रसाद यादव को ऊर्जा, योजना एवं विकास समेत 8 विभागों की जिम्मेदारी दी गई है. मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाना अभी बाकी है.

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