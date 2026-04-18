हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारनीतीश कुमार के बेटे निशांत को मिली Z सिक्योरिटी, विजय सिन्हा को भी यही सुरक्षा, श्रवण को Y+

नीतीश कुमार के बेटे निशांत को मिली Z सिक्योरिटी, विजय सिन्हा को भी यही सुरक्षा, श्रवण को Y+

Nitish Kumar Son Security: गृह विभाग की विशेष शाखा की ओर से शनिवार (18 अप्रैल, 2026) को इसकी जानकारी दी गई है. इससे पहले बिहार के दोनों उपमुख्यमंत्री की सुरक्षा बढ़ाई गई थी.

By : अजीत कुमार, पटना | Updated at : 18 Apr 2026 03:00 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार (Nishant Kumar) को जेड सिक्योरिटी (Z Security) की सुरक्षा दी गई है. बिहार सरकार (Bihar Government) के गृह विभाग की विशेष शाखा की ओर से शनिवार (18 अप्रैल, 2026) को इसकी जानकारी दी गई है. 

निशांत कुमार के अलावा बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता विजय कुमार सिन्हा को भी जेड सुरक्षा मिलेगी. विजय सिन्हा को पहले जेड प्लस की सुरक्षा थी. यानी अब सुरक्षा घट गई है. कैबिनेट विस्तार के बाद देखना होगा कि विजय सिन्हा को आगे क्या जिम्मेदारी मिलती है. दूसरी ओर जेडीयू के वरिष्ठ नेता श्रवण कुमार को एस्कॉर्ड के साथ वाई प्लस की सुरक्षा मिली है.

यह भी पढ़ें- डिप्टी CM विजय कुमार चौधरी और बिजेंद्र प्रसाद यादव को Z कैटेगरी की सुरक्षा, बिहार सरकार का फैसला

दोनों उपमुख्यमंत्री को मिली जेड श्रेणी की सुरक्षा

सुरक्षा को लेकर जारी पत्र में बताया गया कि है बीते शुक्रवार (17 अप्रैल, 2026) को राज्य सुरक्षा समिति की हुई बैठक में इसको लेकर फैसला लिया गया था. इससे पहले बिहार सरकार ने उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी और बिजेंद्र प्रसाद यादव की सुरक्षा बढ़ाई थी. राज्य के गृह विभाग की ओर से पत्र जारी करते हुए जानकारी दी गई थी इन दोनों जेडीयू नेताओं को अब जेड श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की जाएगी.

अभी सरकार में किसी पद पर नहीं हैं निशांत कुमार

बता दें कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत अभी सरकार में किसी पद पर नहीं हैं. एनडीए की नई सरकार बनने से पहले यह जरूर चर्चा थी कि वे डिप्टी सीएम बनेंगे. हालांकि किसी कारण यह नहीं हुआ. यह बात सामने आई थी कि निशांत पार्टी के लिए अभी काम करना चाहते हैं. वे लगातार पार्टी (जेडीयू) दफ्तर जा रहे हैं. आगे की रणनीति बना रहे हैं. आने वाले समय में बिहार का दौरा भी करेंगे. ऐसे में सुरक्षा को देखते हुए गृह विभाग की विशेष शाखा की ओर से जेड कैटेगरी की सुरक्षा दी गई है.

यह भी पढ़ें- 'OBC का लड़का मुख्यमंत्री हो गया तो सब BJP वाला...', सम्राट चौधरी पर पप्पू यादव का बड़ा बयान

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
Read More
Published at : 18 Apr 2026 02:40 PM (IST)
Tags :
Z Security Nitish Kumar BIHAR NEWS Nitish Kumar Son Security
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
नीतीश कुमार के बेटे निशांत को मिली Z सिक्योरिटी, विजय सिन्हा को भी यही सुरक्षा, श्रवण को Y+
नीतीश कुमार के बेटे निशांत को मिली Z सिक्योरिटी, विजय सिन्हा को भी यही सुरक्षा, श्रवण को Y+
बिहार
बिहार: नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव महिला आरक्षण बिल पर बोले- BJP सबसे बड़ी महिला विरोधी
बिहार: नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव महिला आरक्षण बिल पर बोले- BJP सबसे बड़ी महिला विरोधी
बिहार
डिप्टी CM विजय कुमार चौधरी और बिजेंद्र प्रसाद यादव को Z कैटेगरी सुरक्षा, बिहार सरकार का फैसला
डिप्टी CM विजय कुमार चौधरी और बिजेंद्र प्रसाद यादव को Z कैटेगरी सुरक्षा, बिहार सरकार का फैसला
बिहार
पटना: मॉडल स्कूलों में नामांकन शुरू, कक्षा 9 में एडमिशन के लिए 30 अप्रैल अंतिम तारीख
पटना: मॉडल स्कूलों में नामांकन शुरू, कक्षा 9 में एडमिशन के लिए 30 अप्रैल अंतिम तारीख
Advertisement

वीडियोज

Sansani: VIP रौब की डरावनी पिक्चर ! | MP News | MLA
Breaking News: ईरान ने खोला होर्मुज, युद्ध खत्म? | Iran Israel US War | Trump | Netanyahu
Women's Reservation Bill गिरने के बाद Amit Shah का आया बयान | Breaking | BJP | Congress
Women's Reservation Bill: गिर गया महिला आरक्षण और परिसीमन बिल | Congress | Breaking
Women Reservation Bill: बीच संसद Amit Shah ने स्पीकर से क्यों की ये खास अपील? | Parliament Session
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Women Reservation Bill: लोकसभा की 543 सीटों में क्यों नहीं लागू हो सकता महिला आरक्षण, सरकार और विपक्ष के क्या हैं दावे?
Women Reservation Bill: लोकसभा की 543 सीटों में क्यों नहीं लागू हो सकता महिला आरक्षण, सरकार और विपक्ष के क्या हैं दावे?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'बीजेपी क्या महिला की हिमायती...', अखिलेश यादव ने शेयर किया CM योगी का पुराना वीडियो
'बीजेपी क्या महिला की हिमायती...', अखिलेश यादव ने शेयर किया CM योगी का पुराना वीडियो
विश्व
Iran-US Peace Talk: ईरान और अमेरिका के बीच कब और कहां होगी दूसरे दौर की बातचीत? सामने आई जगह और तारीख
ईरान और अमेरिका के बीच कब और कहां होगी दूसरे दौर की बातचीत? सामने आई जगह और तारीख
बॉलीवुड
शाहरुख खान ने किया सलमान खान को रिप्लेस, इस फिल्म में आलिया संग बनाएंगे जोड़ी
शाहरुख खान ने किया सलमान खान को रिप्लेस, इस फिल्म में आलिया संग बनाएंगे जोड़ी
क्रिकेट
LizLaz On Virat Kohli Like: विराट कोहली के लाइक पर मॉडल लिजलाज ने तोड़ी चुप्पी, कहा-
विराट कोहली के लाइक पर मॉडल लिजलाज ने तोड़ी चुप्पी, कहा- "शायद उनका इरादा...
इंडिया
Women Reservation Bill 2026: महिला आरक्षण बिल संसद में नहीं हुआ पास तो जगन मोहन रेड्डी का आया रिएक्शन, सरकार या विपक्ष किसके साथ?
महिला आरक्षण बिल संसद में नहीं हुआ पास तो जगन मोहन रेड्डी का आया रिएक्शन, सरकार या विपक्ष किसके साथ?
ट्रेंडिंग
Viral Video: झप्पर में घुस गया था जहरीला दानव, लड़के ने डेयरिंग दिखा नंगे हाथ से ही पकड़ लिया
झप्पर में घुस गया था जहरीला दानव, लड़के ने डेयरिंग दिखा नंगे हाथ से ही पकड़ लिया
हेल्थ
Paracetamol Pregnancy Risks: क्या प्रेग्नेंसी में पैरासीटामॉल खाने से बच्चे को हो जाती है ऑटिज्म? स्टडी में सामने आया सच
क्या प्रेग्नेंसी में पैरासीटामॉल खाने से बच्चे को हो जाती है ऑटिज्म? स्टडी में सामने आया सच
ENT LIVE
Matka King Review: Vijay Varma की सबसे कमजोर Series, कहानी में नहीं दिखा दम
Matka King Review: Vijay Varma की सबसे कमजोर Series, कहानी में नहीं दिखा दम
ENT LIVE
Bhooth Bangla Review: पुरानी style की entertaining film, Akshay Kumar और Priyadarshan का हुआ Reunion
Bhooth Bangla Review: पुरानी style की entertaining film, Akshay Kumar और Priyadarshan का हुआ Reunion
ENT LIVE
Toaster Review: राजकुमार राव, सान्या मल्होत्रा | Comedy, Crime और Thrill के मजेदार तड़का वाली फिल्म
Toaster Review: राजकुमार राव, सान्या मल्होत्रा | Comedy, Crime और Thrill के मजेदार तड़का वाली फिल्म
ENT LIVE
Thrash Movie Review: एक्शन और थ्रिल से भरपूर फिल्म
Thrash Movie Review: एक्शन और थ्रिल से भरपूर फिल्म
ENT LIVE
Aakhri Sawal Teaser: 1934 में Gandhi और RSS Founder Hedgewar की Secret Meeting पर बड़ा खुलासा!
Aakhri Sawal Teaser: 1934 में Gandhi और RSS Founder Hedgewar की Secret Meeting पर बड़ा खुलासा!
Embed widget