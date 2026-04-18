नीतीश कुमार के बेटे निशांत को मिली Z सिक्योरिटी, विजय सिन्हा को भी यही सुरक्षा, श्रवण को Y+

बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार (Nishant Kumar) को जेड सिक्योरिटी (Z Security) की सुरक्षा दी गई है. बिहार सरकार (Bihar Government) के गृह विभाग की विशेष शाखा की ओर से शनिवार (18 अप्रैल, 2026) को इसकी जानकारी दी गई है.

निशांत कुमार के अलावा बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता विजय कुमार सिन्हा को भी जेड सुरक्षा मिलेगी. विजय सिन्हा को पहले जेड प्लस की सुरक्षा थी. यानी अब सुरक्षा घट गई है. कैबिनेट विस्तार के बाद देखना होगा कि विजय सिन्हा को आगे क्या जिम्मेदारी मिलती है. दूसरी ओर जेडीयू के वरिष्ठ नेता श्रवण कुमार को एस्कॉर्ड के साथ वाई प्लस की सुरक्षा मिली है.

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दोनों उपमुख्यमंत्री को मिली जेड श्रेणी की सुरक्षा

सुरक्षा को लेकर जारी पत्र में बताया गया कि है बीते शुक्रवार (17 अप्रैल, 2026) को राज्य सुरक्षा समिति की हुई बैठक में इसको लेकर फैसला लिया गया था. इससे पहले बिहार सरकार ने उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी और बिजेंद्र प्रसाद यादव की सुरक्षा बढ़ाई थी. राज्य के गृह विभाग की ओर से पत्र जारी करते हुए जानकारी दी गई थी इन दोनों जेडीयू नेताओं को अब जेड श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की जाएगी.

अभी सरकार में किसी पद पर नहीं हैं निशांत कुमार

बता दें कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत अभी सरकार में किसी पद पर नहीं हैं. एनडीए की नई सरकार बनने से पहले यह जरूर चर्चा थी कि वे डिप्टी सीएम बनेंगे. हालांकि किसी कारण यह नहीं हुआ. यह बात सामने आई थी कि निशांत पार्टी के लिए अभी काम करना चाहते हैं. वे लगातार पार्टी (जेडीयू) दफ्तर जा रहे हैं. आगे की रणनीति बना रहे हैं. आने वाले समय में बिहार का दौरा भी करेंगे. ऐसे में सुरक्षा को देखते हुए गृह विभाग की विशेष शाखा की ओर से जेड कैटेगरी की सुरक्षा दी गई है.

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