दिल्ली के मालवीय नगर में हुई घटना पर CM सम्राट चौधरी का रिएक्शन, जानिए क्या कुछ कहा
Delhi Malviya Nagar Fire News: सीएम सम्राट ने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है. उन्होंने कहा कि इस दुख की घड़ी में मेरी गहरी संवेदनाएं पीड़ित परिवारों के साथ हैं.
दिल्ली के मालवीय नगर स्थित एक होटल में बुधवार (03 जून, 2026) को भीषण आग लग गई. इस घटना में खबर लिखे जाने तक 21 लोगों की मौत की बात सामने आई थी. इस हादसे पर बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी (Bihar CM Nitish Kumar) ने दुख जताया है.
सम्राट चौधरी ने एक्स हैंडल से पोस्ट किया और इसे दुखद घटना करार दिया. लिखा, "दिल्ली के मालवीय नगर में भीषण अग्निकांड में अनेक लोगों की असामयिक मृत्यु एवं कई लोगों के घायल होने का समाचार अत्यंत दुखद और हृदयविदारक है. ईश्वर से दिवंगत आत्माओं की शांति तथा शोकाकुल परिजनों को इस असीम दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना करता हूं. घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूं. इस दुख की घड़ी में मेरी गहरी संवेदनाएं पीड़ित परिवारों के साथ हैं."
दिल्ली के मालवीय नगर में भीषण अग्निकांड में अनेक लोगों की असामयिक मृत्यु एवं कई लोगों के घायल होने का समाचार अत्यंत दुःखद और हृदयविदारक है।— Samrat Choudhary (@samrat4bjp) June 3, 2026
ईश्वर से दिवंगत आत्माओं की शांति तथा शोकाकुल परिजनों को इस असीम दुःख को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना करता हूँ। घायलों के…
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नितिन नवीन ने की घायलों के स्वस्थ होने की कामना
हादसे पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा, "दिल्ली के मालवीय नगर में आग लगने से हुई जनहानि अत्यंत दुखद एवं हृदयविदारक है. ईश्वर दिवंगत आत्माओं को अपने श्रीचरणों में स्थान दें तथा शोकाकुल परिजनों को इस अपार दुख को सहने की शक्ति दें. घायल हुए सभी लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं. ॐ शांति!"
संजय झा बोले- मर्माहत करने वाला समाचार
जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने कहा, "दिल्ली के मालवीय नगर स्थित एक रेस्टोरेंट में आग लगने से कई लोगों के निधन का समाचार अत्यंत दुखद एवं मर्माहत करने वाला है. इस हृदयविदारक घटना से प्रभावित परिवारों के प्रति हम सभी की गहरी संवेदना है. ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्माओं को अपने श्रीचरणों में स्थान दें, उनके शोकाकुल परिजनों को यह असहनीय दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करें तथा घायलों को शीघ्र स्वस्थ करें."
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Source: IOCL