बिहार में वरिष्ठ अधिकारियों का तबादला, सीके अनिल बने राजस्व और भूमि सुधार विभाग के सचिव

बिहार में नई सरकार के गठन के बाद प्रशासनिक स्तर पर बड़े पैमाने पर बदलाव शुरू हो गए हैं. रविवार (30 नवंबर) को राज्य सरकार ने कई वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों का तबादला किया और उन्हें नई जिम्मेदारियां सौंपीं. सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना में कुल मिलाकर कई अहम पदों पर फेरबदल किया गया है. इस कदम को नई सरकार की प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में बड़े निर्णय के रूप में देखा जा रहा है.

अधिसूचना के अनुसार, 1991 बैच के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी सीके अनिल को बिहार राज्य योजना परिषद में परामर्शी पद से हटाकर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का प्रधान सचिव नियुक्त किया गया है. सीके अनिल को इस विभाग में अनुभवपूर्ण और कुशल अधिकारी माना जाता है, इसलिए नई सरकार ने उन्हें इस अहम विभाग की जिम्मेदारी दी है.

महानिदेशक सह मुख्य जांच आयुक्त बने दीपक कुमार सिंह

जानकारी के अनुसार, इसी क्रम में 1992 बैच के अधिकारी दीपक कुमार सिंह को सामान्य प्रशासन विभाग का महानिदेशक सह मुख्य जांच आयुक्त बनाया गया है. वे इससे पहले ग्रामीण कार्य विभाग में अपर मुख्य सचिव के पद पर कार्यरत थे. उनकी नई भूमिका को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि सामान्य प्रशासन विभाग सरकार की प्रशासनिक रीढ़ माना जाता है.

नए विकास आयुक्त नियुक्त हुए मिहिर कुमार सिंह

इसके अलावा, 1993 बैच के वरिष्ठ अधिकारी मिहिर कुमार सिंह को उद्योग विभाग के अपर मुख्य सचिव और परिवहन विभाग के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त करते हुए राज्य का नया विकास आयुक्त नियुक्त किया गया है. यह पद राज्य की विकास योजनाओं की निगरानी और प्रगति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है.

सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना के अनुसार, नई दिल्ली स्थित बिहार भवन के स्थानीय आयुक्त कुंदन कुमार को उद्योग विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है. वे नई दिल्ली में रहते हुए भी कई महत्वपूर्ण अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे थे, जिन्हें आगे भी जारी रखा जाएगा.

गृह विभाग में विशेष कार्य संभालेंगे संजय कुमार सिंह

इस बीच, 2008 बैच के अधिकारी और लघु जल संसाधन विभाग के सचिव बी कार्तिकेय धनजी के अतिरिक्त प्रभार में कटौती की गई है. उन्हें उद्योग विभाग के सचिव के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त किया गया है. वहीं, 2007 बैच के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी और वाणिज्य कर विभाग के सचिव संजय कुमार सिंह को नई जिम्मेदारी देते हुए गृह विभाग में विशेष कार्य पदाधिकारी का अतिरिक्त प्रभार प्रदान किया गया है.

तबादलों की इस सूची में प्रमंडलीय आयुक्त पदों पर भी बदलाव किया गया है. दरभंगा के प्रमंडलीय आयुक्त कौशल किशोर को तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है. वहीं, तिरहुत प्रमंडल के प्रमंडलीय आयुक्त राज कुमार को परिवहन विभाग में सचिव की जिम्मेदारी दी गई है. इन बदलावों को नई सरकार की प्रशासनिक प्राथमिकताओं और कार्यकुशलता को मजबूत करने की दिशा में अहम कदम के रूप में देखा जा रहा है.

