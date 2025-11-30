बिहार में कल से शुरू होगा विधानसभा का शीतकालीन सत्र, पहली बार डिजिटली होगी कार्यवाही
Bihar Assembly Winter Session: बिहार विधानसभा का शीतकालीन सत्र सोमवार (01 दिसंबर) से शुरू होकर 5 दिसंबर तक चलेगा. इसके मद्देनजर पटना में सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है.
बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की नई सरकार के गठन के बाद सोमवार (01 दिसंबर) से राज्य विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू होने जा रहा है. यह सत्र 5 दिसंबर तक चलेगा. इस दौरान 1 दिसंबर को नए विधायक शपथ लेंगे. वहीं 2 दिसंबर को स्पीकर का चुनाव होगा. शीतकालीन सत्र के मद्देनजर राजधानी पटना में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है.
बिहार विधानसभा को हाईटेक बनाने के तहत सदन की हर सीट पर डिजिटल टैब लगाए गए हैं, जिनके माध्यम से सदस्यों को सदन की कार्यवाही से संबंधित जानकारी मिल सकेगी. अधिकारियों ने शुक्रवार (28 नवंबर) को इस बारे में जानकारी दी. उनके मुताबिक, आगामी एक दिसंबर से शुरू होने वाले शीतकालीन सत्र से पहले सदन में व्यापक तकनीकी अपग्रेडेशन किया गया है.
सदन की हर सीट पर डिजिटल टैब
पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक अधिकारियों ने बताया कि अब सदन की प्रत्येक सीट पर डिजिटल टैब स्थापित कर दिए गए हैं, जिनके माध्यम से विधायक प्रश्नोत्तर, प्रस्ताव, विधेयकों की प्रतियां और अन्य सभी दस्तावेज सीधे टैब पर देख सकेंगे. पेपरलेस कार्यवाही की दिशा में यह कदम महत्वपूर्ण माना जा रहा है. उन्होंने बताया कि विधानसभा में उन्नत माइक्रोफोन सिस्टम भी लगाए गए हैं, ताकि सदन में भाषण और संवाद के दौरान किसी भी प्रकार की तकनीकी बाधा उत्पन्न न हो.
सदन में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ने की उम्मीद
अधिकारियों के मुताबिक नए ऑडियो-विजुअल उपकरणों से न केवल कार्यवाही की गुणवत्ता बेहतर होगी, बल्कि रिकॉर्डिंग प्रणाली भी अधिक सुदृढ़ होगी. इससे सदन की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ने की उम्मीद है. तैयारियों का निरीक्षण करने के बाद संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि समय की मांग के अनुरूप विधानसभा के आधुनिकीकरण का कार्य किया गया है.
'नए विधायकों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा'
उन्होंने कहा, ''विधायक अब टैब के माध्यम से सभी दस्तावेजों को प्राप्त कर सकेंगे, जिससे प्रक्रियाओं में तेजी आएगी. नए विधायकों को डिजिटल प्रणाली के प्रभावी इस्तेमाल के लिए विशेष प्रशिक्षण भी दिया जाएगा.'' बता दें कि बिहार में एनडीए ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 202 सीटों पर जीत हासिल की है. वहीं महागठबंधन को महज 35 सीटों पर जीत मिली है.
