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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार के 38 IAS अधिकारी ट्रेनिंग के लिए जाएंगे मसूरी, 19 जिलों के DM भी होंगे शामिल

बिहार के 38 IAS अधिकारी ट्रेनिंग के लिए जाएंगे मसूरी, 19 जिलों के DM भी होंगे शामिल

Patna News: सभी अधिकारी मसूरी के लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में प्रशिक्षण लेंगे. इसमें राज्य के 19 जिलों में तैनात जिलाधिकारियों को भी प्रशिक्षण के लिए भेजा जा रहा है

By : परमानंद सिंह | Edited By: Mahima Pandey | Updated at : 07 Apr 2026 02:13 PM (IST)
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बिहार सरकार ने सरकारी कामकाज में सुधार और गति के लिए बड़ा फैसला लिया है. राज्य सरकार में तैनात 38 IAS भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) अधिकारियों को उनके अनुभव और प्रशासनिक कौशल को मजबूत करने के लिए मसूरी में प्रशिक्षण के लिए भेजा जाएगा. इसका आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसमें अधिकारियों की सूची भी शामिल है. सभी अधिकारी मसूरी के लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में प्रशिक्षण लेंगे. यह प्रशिक्षण 11 मई से शुरू होकर 5 जून तक चलेगा. इस दौरान अधिकारियों को प्रशासनिक दक्षता, नीति निर्माण और सुशासन से जुड़े विषयों पर प्रशिक्षण दिया जाएगा.

सबसे बड़ी बात यह है कि इस प्रशिक्षण में राज्य के 19 जिलों में तैनात जिला मजिस्ट्रेटों को भी प्रशिक्षण के लिए भेजा जा रहा है . इसके अलावा कई विभागों के वरिष्ठ अधिकारी और अपर सचिव भी इसमें हिस्सा लेंगे. जिन जिलों के डीएम साहब को प्रशिक्षण के लिए भेजा जा रहा है उनमें पूर्णिया, वैशाली, भोजपुर, औरंगाबाद ,नवादा, कैमूर, मुंगेर, बक्सर, अरवल, शेखपुरा, सीतामढ़ी ,मधेपुरा, अररिया, कटिहार सारण, सिवान, किशनगंज और पश्चिम चंपारण के डीएम भी शामिल हैं. डीएम के अलावा उद्योग, वित्त, स्वास्थ्य, नगर विकास, शिक्षा, परिवहन और अन्य विभागों के कई वरिष्ठ अधिकारी भी प्रशिक्षण में शामिल होंगे. इस प्रशिक्षण का उद्देश्य अधिकारियों के प्रशासनिक अनुभव को और मजबूत करना है. साथ ही आधुनिक प्रशासनिक तकनीकों और नई नीतियों की जानकारी मिले और सरकारी कामकाज और सुशासन बेहतर बन सके.

प्रशिक्षण के लिए क्यों भेजा जाएगा?

प्रशिक्षण के दौरान नीति निर्माण, प्रबंधन कौशल, नेतृत्व क्षमता और जनसेवा से जुड़े पहलुओं पर विशेष जोर दिया जाएगा, जिससे प्रशासनिक कार्यों में सुधार आए. इस पहल से बिहार के प्रशासनिक तंत्र को और मजबूती मिलने की उम्मीद है. प्रशिक्षित अधिकारी अपने-अपने क्षेत्रों में बेहतर शासन और विकास कार्यों को गति दें सकेंगे. सरकार का मानना है कि इस तरह के प्रशिक्षण कार्यक्रमों से अधिकारियों की कार्यक्षमता बढ़ेगी और राज्य में सुशासन की दिशा में सकारात्मक बदलाव आएगा.

और कौन से अधिकारी प्रशिक्षण में लेंगे हिस्सा?

बिहार के 38 IAS अधिकारियों को प्रशिक्षण के लिए मसूरी भेजा जा रहा है. इनमें 19 जिलों के डीएम भी शामिल होंगे, जिनके  नाम प्रतिमा रानी (शिवहर), नितिन कुमार सिंह (कैमूर), निखिल धनराज निप्पणीकर (मुंगेर), साहिला (बक्सर), अमृत बैंस (अरवल), शेखर आनंद (शेखपुरा), अभिषेक रंजन (मधेपुरा), विनोद दूहन (अररिया), वैभव श्रीवास्तव (सारण), विवेक रंजन मैत्रेय (सिवान), विशाल राज (किशनगंज), तरंजोत सिंह (पश्चिम चंपारण), तनय सुल्तानिया (भोजपुर), अभिलाषा शर्मा (औरंगाबाद), रवि प्रकाश (नवादा), अंशुल कुमार (पूर्णिया), वर्षा सिंह (वैशाली), रिची पांडेय (सीतामढ़ी) और आशुतोष द्विवेदी (कटिहार) है.

इसके अलावा इस प्रशिक्षण में विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी भी हिस्सा लेंगे. इनमें मुकुल कुमार गुप्ता (निदेशक, उद्योग), अभय झा (अपर सचिव, ग्रामीण कार्य), कृष्ण कुमार (निदेशक संग्रहालय), रूबी (निदेशक, सांस्कृतिक कार्य निदेशालय), संजय कुमार (अपर सचिव, ग्रामीण कार्य), संजीव मित्तल (संयुक्त सचिव, वित्त), अनिल कुमार (निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग), योगेश कुमार सागर (निदेशक, नि:शक्तता), कुमार गौरव (अपर कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति), आरिफ हसन (राज्य परिवहन आयुक्त), वैभव चौधरी (अपर सचिव, स्वास्थ्य), विजय प्रकाश मीणा (अपर सचिव, नगर विकास), राजेश परिमल (अपर सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय), विजय कुमार (अपर सचिव, शिक्षा), मुमताज आलम (प्रबंधन निदेशक, बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम), राशिद कलीम अंसारी (प्रशासनिक पदाधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग), अमित कुमार (अपर सचिव, बिहार तकनीकी सेवा आयोग), विनय कुमार (अपर सचिव, भवन निर्माण विभाग) और अभय कुमार सिंह (अपर सचिव, सहकारिता विभाग) का नाम शामिल है.

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Published at : 07 Apr 2026 02:13 PM (IST)
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LBSNAA IAS BIHAR NEWS
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