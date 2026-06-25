धनकुबेर निकला सरकारी इंजीनियर, बिहार से दिल्ली तक EOU की रेड, करोड़ों की संपत्ति का खुलासा

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom उनकी यह संपत्ति बिहार से दिल्ली-एनसीआर तक विस्तृत है.

भवन निर्माण विभाग के अधीक्षण इंजीनियर पवन कुमार के खिलाफ आर्थिक अपराध ईकाई (EOU) ने बड़ी कार्रवाई की है. आय से अधिक संपत्ति मामले में EOU ने बुधवार सुबह से देर रात तक इंजीनियर पवन कुमार के 6 ठिकानों पर एकसाथ छापेमारी की गई. इसमें उनकी करोड़ों की संपत्ती का खुलासा हुआ है. इस कार्रवाई के दौरान सामने आया कि पवन की संपत्ति का साम्राज्य बिहार से लेकर दिल्ली तक फैला हुआ है.

EOU को पवन के पास से 3.89 करोड़ रुपये की आय से अधिक संपत्ति के सूबत मिले हैं, जिसके बाद उनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज कर लिया गया है. जानकारी के अुनसार, पटना, भागलपुर दिल्ली-एनसीआर स्थित इंजीनियर पवन के 6 ठिकानों पर हुई रेड में करोड़ों की संपत्ति के दस्तावेज बरामद किये गए हैं.

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103.94 प्रतिशत आय से अधिक संपत्ति का खुलासा

EOU ने छापामारी में पवन के पास से 103.94 प्रतिशत आय से अधिक संपत्ति का खुलासा किया है. इसमें 13 भूखंड, 39 लाख के आभूषण, 90 लाख का पीपीएफ निवेश और 5.15 लाख नकद सहित करोड़ों की संपत्ति की जानकारी प्राप्त हुई है. अनुमान है कि जैसे-जैसे जांच बढ़ेगी आय से अधिक संपत्ति का आंकड़ा बढ़ सकता है.

सेवाकाल में खरीदे कुल 13 भूखंड, प्लॉट और मकान

वर्तमान में पवन की भवन निर्माण अंचल-1( पटना) में उनकी पोस्टिंग है. पवन कुमार जुलाई 1997 में सहायक इंजीनियर के रूप में सरकारी सेवा में आए थे. EOU जांच में सामने आया है की नौकरी के दौरान पवन कुमार ने 13 प्लॉट, फ्लैट और मकान खरीदे हैं. इन प्रोपर्टी की डॉक्यूमेंट्स मिले हैं.

39 लाख की ज्वेलरी बरामद

पटना के कृष्णापुरी स्थित यमुना अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 305/B में तलाशी की गई. ये 3BHK फ्लैट है, जहां पवन कुमार साल 1990 से रह रहे हैं. इसकी कीमत 3 करोड़ से ज्यादा बताई जा रही है. तलाशी के दौरान 5.15 लाख कैश, 39 लाख की ज्वेलरी बरामद की गई है. 18 अलग-अलग बैंक खाते, 90 लाख के PPF, LIC की 6 पॉलिसी, मैक्स लाइफ से संबंधित 3 पॉलिसी, जिनका वार्षिक प्रीमियम 3 लाख रुपए है, उसके दस्तावेज बरामद किए गए हैं.

पटना में दो मंजिला मकान

जांच में यह भी सामने आया है कि पवन ने वर्ष 2008 में आशियाना नगर, पटना में दो मंजिला मकान भी खरीदा था. जांच एजेंसी को वर्ष 2021 से 2023 के बीच पत्नी और पुत्रों के नाम पर खरीदी गई करीब 134.88 डिसमिल (लगभग दो बीघा चार कट्ठा) व्यावसायिक भूमि के दस्तावेज भी मिले हैं. इस भूमि की चारदीवारी कराई जा चुकी है. यह भूखंड पटना-बख्तियारपुर हाईवे पर खरीदा गया है.

नोएडा सेक्टर-75 में भी फ्लैट

इसके अलावा नोएडा सेक्टर 75 में मैक्स ब्लिस सोसाइटी में एक फ्लैट की जानकारी सामने आई है. ग्रेटर नोएडा में अरिहंत आर्डन सोसायटी में एक फ्लैट खरीदा गया है. इसके साथ ही इनके नाम से एक होंडा सिटी कार की जानकारी सामने आई है. जांच में यह भी सामने आया कि उनके द्वारा बच्चों की शिक्षा पर भी बड़ी राशि खर्च की गई है. फिलहाल जांच एजेंसी मामले की आगे की जांच में जुट गई है.

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