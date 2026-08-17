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हिंदी न्यूज़राज्यबिहार‘नींद से जागे तेजस्वी, थोड़ा सब्र करें…’, शराबबंदी पर मंत्री संतोष सुमन का RJD पर बड़ा हमला

‘नींद से जागे तेजस्वी, थोड़ा सब्र करें…’, शराबबंदी पर मंत्री संतोष सुमन का RJD पर बड़ा हमला

Santosh Suman Attack On Tejswi: शराबबंदी और RJD मार्च को लेकर मंत्री संतोष सुमन ने तेजस्वी यादव पर हमला बोला. उन्होंने कहा- नींद से जागे हैं, थोड़ा सब्र करें और उग्रता से बचें.

Written By : अजीत कुमार |  Updated at : 17 Aug 2026 03:01 PM (IST)
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बिहार में शराबबंदी और आरजेडी के प्रस्तावित मार्च को लेकर सियासत तेज हो गई है. लघु जल संसाधन मंत्री संतोष कुमार सुमन ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि वह अब नींद से जागे हैं और सड़क पर उतरने की बात कर रहे हैं. उन्होंने तेजस्वी यादव को सलाह दी कि वे थोड़ा धैर्य और सब्र रखें.

गया में माउंटेन मैन दशरथ मांझी के 19वें महापरिनिर्वाण दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में मंत्री संतोष सुमन ने बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर गहलौर के लिए रवाना किया. इसी दौरान उन्होंने आरजेडी के 19 अगस्त को प्रस्तावित मार्च को लेकर बयान दिया. मंत्री ने कहा कि बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में तेजस्वी यादव तीसरे नंबर पर पहुंच गए थे. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि शायद तेजस्वी यादव उस समय नींद में थे, अब जागे हैं और सड़क पर उतरने की बात कर रहे हैं.

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संतोष सुमन ने कहा कि अगर कोई नेता समाजसेवा करने आया है तो उसे पूरी मजबूती और निरंतरता के साथ काम करना चाहिए. चुनाव के समय सक्रिय होकर बाद में विदेश घूमने चले जाने से जनता नेताओं को भूल जाती है. उन्होंने कहा कि नेताओं को अधूरे मन से राजनीति नहीं करनी चाहिए.

‘उग्र कार्यकर्ताओं को समझाने की जरूरत’

आरजेडी कार्यकर्ताओं को लेकर भी मंत्री ने निशाना साधा. उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव को अपने कार्यकर्ताओं को संयम बरतने की सलाह देनी चाहिए. उन्होंने कहा कि ज्यादा उग्रता कहीं उल्टा नुकसान न कर दे. उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में विरोध करने का अधिकार है, लेकिन आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए. किसी भी तरह की उग्रता समाज और राजनीति दोनों के लिए नुकसानदायक हो सकती है.

शराबबंदी पर तेजस्वी के बयान पर पलटवार

तेजस्वी यादव द्वारा शराबबंदी को लेकर सरकार पर लगाए गए आरोपों पर संतोष सुमन ने कहा कि जब बिहार में शराबबंदी लागू हुई थी, तब तेजस्वी यादव ने इसका समर्थन किया था. उन्होंने कहा कि तेजस्वी उस समय सरकार में डिप्टी सीएम भी रहे थे. मंत्री ने सवाल उठाया कि अगर उस समय उन्हें शराबबंदी की नीति में कोई कमी दिखाई दे रही थी तो उन्हें उसी वक्त अपनी बात रखनी चाहिए थी.

आज सवाल उठाना केवल राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश है. संतोष सुमन ने कहा कि बिहार सरकार शराबबंदी को पूरी सख्ती से लागू कर रही है. कानून व्यवस्था हो या शराबबंदी, सरकार हर स्तर पर कार्रवाई कर रही है. उन्होंने कहा कि शराब पर खर्च होने वाला पैसा अगर बच्चों की किताबों, शिक्षा और मजदूरों की जरूरतों पर खर्च होगा तो यह गरीब परिवारों के लिए फायदेमंद साबित होगा. उनके मुताबिक शराबबंदी गरीबों के लिए एक वरदान है.

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‘सप्लाई चैन पर कार्रवाई जारी’

मंत्री ने आरोप लगाया कि शराबबंदी को लेकर सवाल उठाने वालों का अपना राजनीतिक हित हो सकता है. उन्होंने कहा कि शराब की सप्लाई करने वाले नेटवर्क पर लगातार कार्रवाई की जा रही है. उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य समाज को नशामुक्त बनाना है और इसके लिए प्रशासन लगातार काम कर रहा है. बिहार में शराबबंदी को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप-प्रत्यारोप लगातार जारी हैं. आरजेडी जहां सरकार पर विफलता का आरोप लगा रही है, वहीं सरकार इसे सफल नीति बताते हुए विपक्ष के आरोपों को खारिज कर रही है.

Published at : 17 Aug 2026 03:01 PM (IST)
Tags :
BIHAR NEWS Gaya Ji News
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