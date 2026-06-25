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हिंदी न्यूज़राज्यBihar Weather: उत्तर बिहार में बारिश, दक्षिण में भीषण गर्मी, मानसून की दस्तक को लेकर IMD ने दी बड़ी अपडेट

Bihar Weather: उत्तर बिहार में बारिश, दक्षिण में भीषण गर्मी, मानसून की दस्तक को लेकर IMD ने दी बड़ी अपडेट

Bihar Weather Update: पिछले एक सप्ताह से अधिक दक्षिण बिहार में राजधानी पटना सहित अधिकांश जिलों में मानसून की बेरुखी देखी जा रही है. दिन में कड़ी धूप के साथ उमस गर्मी से लोग पसीने से लथपथ हो रहे हैं.

Written By : परमानंद सिंह |  Edited By: Mahima Pandey |  Updated at : 25 Jun 2026 11:11 AM (IST)
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  • 28 जून से दक्षिण बिहार में मानसून प्रवेश करेगा.

मानसून ने देश के कुछ इलाकों में दस्तक दे दी है तो कुछ अब भी इसके इंतजार में हैं. मानसून में देरी के कारण लोगों को भीषण गर्मी और उमस का सामना करना पड़ रहा है. बिहार के कुछ इलाकों में तो हालात ऐसे हैं कि लोगों का मानसून की बेरुखी से बेहाल है. बिहार के आधे इलाके में बारिश तो आधे इलाके में भीषण गर्मी उष्ण लहर और लू की स्थिति बनी हुई है.

पिछले एक सप्ताह से अधिक दक्षिण बिहार में राजधानी पटना सहित अधिकांश जिलों में मानसून की बेरुखी देखी जा रही है. दिन में कड़ी धूप के साथ उमस गर्मी से लोग पसीने से लथपथ हो रहे हैं. आज गुरुवार को भी ऐसा ही मौसम देखने को मिल सकता है.

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दक्षिण बिहार में कहीं बारिश कहीं गर्मी का सितम

दक्षिण बिहार के 14 जिलों में भीषण गर्मी तो कई जिलों में हीटवेव और लू की संभावना बनी रहेगी. पूरे दिन कड़ी धूप और उमस गर्मी से लोग परेशान रहेंगे. हालांकि, दक्षिण बिहार के कई जिलों में वर्षा की संभावना बन रही है, तो 6 जिलों में भारी बारिश की भी चेतावनी दी गई है. दक्षिण बिहार के पूर्वी इलाके के खगड़िया, भागलपुर, मुंगेर, जमुई, बांका में भी कुछ जगह पर वर्षा और वज्रपात का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. इन जिलों के कुछ जगह पर 50 से 60 किलोमीटर तेज हवा चलने की संभावना है.

 दक्षिण बिहार के पश्चिमी और मध्य इलाके मिलाकर कुल 14 जिलों में आज भी भीषण गर्मी और कड़ी धूप की मार झेलने पड़ सकता है. इनमें राजधानी पटना के अलावा औरंगाबाद, गयाजी, कैमूर, रोहतास, बक्सर, भोजपुर, अरवल, जहानाबाद, नवादा, नालंदा, शेखपुरा, बेगूसराय और लखीसराय जिला शामिल है. हालांकि, इन जिलों के कुछ-कुछ जगहों पर हल्की वर्षा दर्ज की गयी है, परंतु दिन में हीटवेव और लू की स्थिति भी देखने को मिल सकती है. पटना सहित कई जिलों में बुधवार की रात्रि में बारिश हुई, लेकिन यह इलाका पूरे दिन भीषण गर्मी के चपेट में रहा.

उत्तर बिहार में भारी बारिश की चेतावनी जारी

मौसम विभाग के अनुसार, आज उत्तर बिहार के 6 जिले में भारी वर्षा की चेतावनी दी गई है. इनमें अररिया, कटिहार, किशनगंज, मधुबनी, पूर्णिया, और सुपौल जिला शामिल है. इन जिलों में 40-50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने, मेघ गर्जन और बिजली चमकने की संभावना है. इसके अलावा उत्तर बिहार के अधिकांश जिलों में आज वर्षा की संभावना बनी रहेगी, लेकिन कई जिलों के तापमान में वृद्धि की संभावना है. उत्तर बिहार में आज सुबह से ही कई जिलों में बारिश देखने को मिल रही है, जिसको लेकर मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. सुबह 6:10 बजे से 9:25 तक के बीच मौसम विभाग ने कटिहार, अररिया, मधेपुरा, मधुबनी, पूर्णिया, सहरसा और सुपौल मैं जिले में वर्षा और वज्रपात को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. इन जिलों में बारिश शुरू हो चुकी है.

दक्षिण बिहार में जल्द मानसून देगा दस्तक

मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार, दो दिनों तक मौसम का यही हाल बने रहने की संभावना है. 27 जून की रात्रि या 28 जून से राज्य के मानसून के कारण मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है. संभावना जताई गई है कि 28 जून से मानसून बिहार में आगे बढ़ सकता है और दक्षिण बिहार में प्रवेश कर सकता है. मौसम विभाग के मानें तो दो-तीन दिन में मानसून दक्षिण बिहार में प्रवेश कर सकता है, जिससे अगले 2-3 दिनों बाद दक्षिण बिहार के तापमान में तीन से चार डिग्री की गिरावट आ सकती है, लेकिन अभी दो दिनों तक हालात ऐसे ही बने रहेंगे.

कितना रहा एक दिन पहले का तापमान?

फिलहाल, दक्षिण बिहार को गर्मी से आज कोई राहत मिलने की संभावना बेहल कम है. बीते बुधवार (24 जून) को राजधानी पटना सहित पांच जिलों में हीटवेव और लू के साथ 40 डिग्री से ऊपर तापमान दर्ज किया गया. जिन जिलों में पूरा दिन उष्ण लहर दर्ज की गई, उनमें पटना के अलावा कैमूर, बक्सर, शेखपुरा, और औरंगाबाद जिला शामिल है. बुधवार को इन जिलों के तापमान में भी वृद्धि देखने को मिली. सबसे अधिक तापमान कैमूर में 42.2 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 4.3 डिग्री अधिक है.

राजधानी पटना में एक डिग्री की बढ़ोतरी के साथ 40.6 डिग्री सेल्सियस तापमान, बक्सर में 42.01, शेखपुरा 40.2, औरंगाबाद में 40.3 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया. इसके अलावा दक्षिण बिहार के अन्य जिलों में भी तापमान में क्रमिक वृद्धि रही और भीषण गर्मी ने लोगों को काफी परेशान किया. हलांकि, उत्तर बिहार के कई जिलों में बारिश से लोगों को काफी राहत मिली है. 

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Published at : 25 Jun 2026 10:47 AM (IST)
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