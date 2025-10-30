गयाजी में HAM विधायक के काफिले पर हमला, पत्थरबाजी में MLA को आईं चोटें, 9 हिरासत में

बिहार चुनाव के बीच गयाजी के टिकारी विधानसभा क्षेत्र के विधायक और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (HAM) प्रत्याशी अनिल कुमार के जनसंपर्क अभियान के दौरान पत्थरबाजी की गई. वारदात दिघौरा गांव की है.

आक्रोशित ग्रामीणों के द्वारा विधायक के काफिले पर ईंट पत्थर से हमला किया गया, जिसमें कई गाड़ियों के शीशे टूट गए. विधायक अनिल कुमार के सिर और हाथ में चोटें आई हैं. जबकि, उनके कई समर्थक हो गए हैं.

9 हिरासत में, अन्य आरोपियों की तलाश जारी

विधायक पर हमले की सूचना के बाद डीएम शशांक शुभंकर और एसएसपी आनंद कुमार के द्वारा घटनास्थल का जायजा लिया गया. घायलों से मुलाकात की और त्वरित कार्रवाई करते हुए मौके से 9 लोगों को हिरासत में लिया गया. अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है. इस संबंध में पंचानपुर थाना द्वारा केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है.

इलाके में नाली न बनने से गुस्से में थे ग्रामीण

दिघौरा गांव में नाली, सड़क का निर्माण नहीं होने के कारण ग्रामीणों में विधायक अनिल कुमार के प्रति विरोध था. इसी बीच विधायक जनसंपर्क अभियान क दौरान दिघौरा पहुंचे थे. आक्रोशित ग्रामीणों ने ईंट पत्थर से उनपर हमला कर दिया.

विधायक के साथ मौजूद सुरक्षाकर्मियों की मदद से वाहनों के काफिले को पीछे कराया गया और विधायक को वहां से निकाला गया. इस बीच ग्रामीणों ने कई कार्यकर्ताओं को घेरकर उनकी पिटाई कर दी.

निखिल मंडल ने की हमले की आलोचना

JDU नेता निखिल मंडल ने घायल अनिल कुमार की तस्वीर शेयर कर एक्स पर लिखा, "मुद्दे के आधार पर विरोध हो सकता है पर मार-पीट, गाली गलौज, ये सब कहीं से भी जायज नहीं है. टेकारी विधायक एवं वर्तमान एनडीए उम्मीदवार अनिल कुमार पर जानलेवा हमले की निंदा करता हूं. लोकतंत्र में हिंसा नहीं, विचारों की शक्ति और वोट की शक्ति ही असली ताकत होती है."