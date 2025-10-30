हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारमैथिली ठाकुर को अमेरिका से मिली बधाई, सिंगर मिलबेन ने कहा- 'छोटी बहन... तुम यूं ही चमकती रहो'

मैथिली ठाकुर को अमेरिका से मिली बधाई, सिंगर मिलबेन ने कहा- 'छोटी बहन... तुम यूं ही चमकती रहो'

Bihar Election 2025: अमेरिकी सिंगर मैरी मिलबेन ने बिहार चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार मैथिली ठाकुर की सराहना की. उन्हें भारत की खूबसूरत राजदूत बताया और उनकी जीत व साहस के लिए शुभकामनाएं दीं.

By : आईएएनएस | Edited By: पुष्पेंद्र कुमार | Updated at : 30 Oct 2025 08:06 AM (IST)
Preferred Sources

बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार और मशहूर लोकगायिका मैथिली ठाकुर को अमेरिका से एक खास शुभकामना मिली है. अमेरिकी पॉप सिंगर मैरी मिलबेन ने सोशल मीडिया पर मैथिली के लिए एक भावनात्मक संदेश साझा किया और उनके साहस की जमकर सराहना की.

मैरी मिलबेन ने ‘एक्स’ पर मैथिली ठाकुर का एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि छोटी बहन मैथिली ठाकुर, तुम मजबूत रहो और यूं ही चमकती रहो. मुझे तुम पर गर्व है. बिहार के अलीनगर से चुनाव लड़ने का तुम्हारा साहस वाकई प्रेरणादायक है. तुम भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन की एक खूबसूरत राजदूत हो. मैं तुम्हारे लिए और तुम्हारी शानदार जीत के लिए प्रार्थना कर रही हूं.

मैं मैरी मिलबेन का दिल से धन्यवाद करती हूं- मैथिली ठाकुर

मैरी मिलबेन के इस संदेश के जवाब में मैथिली ठाकुर ने भी ‘एक्स’ पर एक वीडियो जारी कर उनका आभार जताया. उन्होंने कहा कि मैं मैरी मिलबेन का दिल से धन्यवाद करती हूं. पिछले कुछ दिनों से मैं जिस स्थिति से गुजर रही थी, उसके बीच उनका यह संदेश मेरे लिए बहुत प्रेरणादायक है.

दरअसल, हाल ही में मैथिली ठाकुर को एक वायरल वीडियो के चलते सोशल मीडिया पर आलोचना का सामना करना पड़ा था. वीडियो में वे पारंपरिक मिथिला पाग पहनकर मखान खाते हुए नजर आईं, जिसे कुछ लोगों ने मिथिला संस्कृति का मजाक बताया. इसी विवाद के बाद मैरी मिलबेन का यह समर्थन मैथिली के लिए मनोबल बढ़ाने वाला साबित हुआ है.

मैथिली की गायकी की बहुत बड़ी प्रशंसक हूं मैं- मैरी मिलबेन

मैरी मिलबेन ने लिखा कि मैं बिहार की लोकगायिका मैथिली ठाकुर को जानती हूं. मैं उनकी कला और गायकी की बहुत बड़ी प्रशंसक हूं. यह देखकर बेहद खुशी हुई कि इतनी कम उम्र में उन्होंने शास्त्रीय संगीत के साथ राजनीति में भी कदम रखा है. मैं उन्हें और उनके परिवार को शुभकामनाएं देती हूं और चाहती हूं कि उनकी तरह और भी युवा राजनीति में आएं.

अमेरिकी सिंगर ने मैथली ठाकुर की जीत की जताई उम्मीद

इसके साथ ही अमेरिकी सिंगर ने बिहार चुनाव में मैथली ठाकुर की जीत की उम्मीद भी जताई. उन्होंने कहा कि बिहार की जनता विकास और संस्कृति दोनों को साथ लेकर चलना चाहती है और मैथिली ठाकुर इस सोच की सच्ची प्रतिनिधि हैं.

इस तरह, बिहार की इस युवा लोकगायिका को न सिर्फ भारत, बल्कि अब अमेरिका से भी संगीत और राजनीति दोनों क्षेत्रों में प्रेरणा और समर्थन मिल रहा है.

Published at : 30 Oct 2025 08:06 AM (IST)
Tags :
Bihar Vidhan Sabha Chunav Bihar Assembly Election 2025 Bihar Election 2025 BIHAR NEWS Maithili Thakur
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
US Economy: डॉलर होगा कमजोर, अमेरिका के एक फैसले से भारत समेत इन देशों को होगा बड़ा फायदा!
डॉलर होगा कमजोर, अमेरिका के एक फैसले से भारत समेत इन देशों को होगा बड़ा फायदा!
हरियाणा
Haryana: मेवात में तब्लीगी जमात का ऐतिहासिक जलसा! 3 लाख से ज्यादा लोगों के बीच हिंदू-मुस्लिम की एकता
हरियाणा: मेवात में तब्लीगी जमात का ऐतिहासिक जलसा! 3 लाख से ज्यादा लोगों के बीच हिंदू-मुस्लिम की एकता
विश्व
'दिल्ली में आजादी से हूं', शेख हसीना ने बताया वो कब लौटेंगी बांग्लादेश, यूनुस का पारा होगा हाई
'दिल्ली में आजादी से हूं', शेख हसीना ने बताया वो कब लौटेंगी बांग्लादेश, यूनुस का पारा होगा हाई
इंडिया
Cyclone Montha: यूपी, झारखंड, ओडिशा में मोंथा का बड़ा असर,'तेज हवाओं के साथ कौंधेगी बिजली, भारी बारिश का अलर्ट'
Cyclone Montha: यूपी, झारखंड, ओडिशा में मोंथा का बड़ा असर,'तेज हवाओं के साथ कौंधेगी बिजली, भारी बारिश का अलर्ट'
Advertisement

वीडियोज

धोखे की 'डर्टी पिक्चर' का खूनी फंदा!
Tej Pratap Yadav पर किसने चलाए पत्थर?
तेजी से तेजस्वी..बुझे से राहुल गांधी!
बिहार में 'ओसामा शहाब' पर सियासी घमासान
Rahul-Tejashwi का क्या है 'N' फॉर्मूला?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
US Economy: डॉलर होगा कमजोर, अमेरिका के एक फैसले से भारत समेत इन देशों को होगा बड़ा फायदा!
डॉलर होगा कमजोर, अमेरिका के एक फैसले से भारत समेत इन देशों को होगा बड़ा फायदा!
हरियाणा
Haryana: मेवात में तब्लीगी जमात का ऐतिहासिक जलसा! 3 लाख से ज्यादा लोगों के बीच हिंदू-मुस्लिम की एकता
हरियाणा: मेवात में तब्लीगी जमात का ऐतिहासिक जलसा! 3 लाख से ज्यादा लोगों के बीच हिंदू-मुस्लिम की एकता
विश्व
'दिल्ली में आजादी से हूं', शेख हसीना ने बताया वो कब लौटेंगी बांग्लादेश, यूनुस का पारा होगा हाई
'दिल्ली में आजादी से हूं', शेख हसीना ने बताया वो कब लौटेंगी बांग्लादेश, यूनुस का पारा होगा हाई
इंडिया
Cyclone Montha: यूपी, झारखंड, ओडिशा में मोंथा का बड़ा असर,'तेज हवाओं के साथ कौंधेगी बिजली, भारी बारिश का अलर्ट'
Cyclone Montha: यूपी, झारखंड, ओडिशा में मोंथा का बड़ा असर,'तेज हवाओं के साथ कौंधेगी बिजली, भारी बारिश का अलर्ट'
क्रिकेट
IND vs AUS सेमीफाइनल में कैसी होगी दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन, फाइनल के टिकट के लिए आज जंग
IND vs AUS सेमीफाइनल में कैसी होगी दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन, फाइनल के टिकट के लिए आज जंग
बॉलीवुड
Thamma Box Office Collection Day 9: धुआंधार कमाई के बाद भी ‘थामा’ की नहीं हो पाई साल की टॉप 10 फिल्मों में एंट्री, जानें- चाहिए कितने करोड़?
9 दिन बाद भी ‘थामा’ की नहीं हो पाई साल की टॉप 10 फिल्मों में एंट्री, जानें- चाहिए कितने करोड़?
नौकरी
दिल्ली में टीचर बनने का सुनहरा मौका, लास्ट डेट से पहले करें आवेदन, कब तक कर सकते हैं अप्लाई?
दिल्ली में टीचर बनने का सुनहरा मौका, लास्ट डेट से पहले करें आवेदन, कब तक कर सकते हैं अप्लाई?
ट्रेंडिंग
मैथिली ठाकुर को विदेश में मिली अपने साइज की जींस तो चेहरे पर दिखा गजब का ग्लो, यूजर्स ने ऐसे लिए मजे- पुराना वीडियो वायरल
मैथिली ठाकुर को विदेश में मिली अपने साइज की जींस तो चेहरे पर दिखा गजब का ग्लो, यूजर्स ने ऐसे लिए मजे- पुराना वीडियो वायरल
ABP NEWS
Bihar Election 2025: 'तुम मुझे वोट दो मई तुम्हे नौकरी दूंगा'- Tejashwi Yadav
Bihar Election 2025: 'तुम मुझे वोट दो मई तुम्हे नौकरी दूंगा'- Tejashwi Yadav
ABP NEWS
Bihar election 2025: हसीन सपने पूरे करने के लिए Tejashwi कहां से लाएंगे 10 लाख करोड़? | ABP NEWS SHORTS
Bihar election 2025: हसीन सपने पूरे करने के लिए Tejashwi कहां से लाएंगे 10 लाख करोड़? | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
Bihar Election 2025: 'बतौर CM जेल जाकर बिहारियों का मस्तक नीचा कर दिया' - Rajnath Singh | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: 'बतौर CM जेल जाकर बिहारियों का मस्तक नीचा कर दिया' - Rajnath Singh | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
Bihar Election 2025: इंडिया गठबंधन पर Shehzad Poonawalla ने कविताओं से कस दिया तंज | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: इंडिया गठबंधन पर Shehzad Poonawalla ने कविताओं से कस दिया तंज | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
Bihar Election 2025: RJD के प्रत्याशी तो अपराध के चलते दुनिया में विख्यात | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: RJD के प्रत्याशी तो अपराध के चलते दुनिया में विख्यात | ABP NEWS SHORTS
Embed widget