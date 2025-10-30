मैथिली ठाकुर को अमेरिका से मिली बधाई, सिंगर मिलबेन ने कहा- 'छोटी बहन... तुम यूं ही चमकती रहो'

बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार और मशहूर लोकगायिका मैथिली ठाकुर को अमेरिका से एक खास शुभकामना मिली है. अमेरिकी पॉप सिंगर मैरी मिलबेन ने सोशल मीडिया पर मैथिली के लिए एक भावनात्मक संदेश साझा किया और उनके साहस की जमकर सराहना की.

मैरी मिलबेन ने ‘एक्स’ पर मैथिली ठाकुर का एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि छोटी बहन मैथिली ठाकुर, तुम मजबूत रहो और यूं ही चमकती रहो. मुझे तुम पर गर्व है. बिहार के अलीनगर से चुनाव लड़ने का तुम्हारा साहस वाकई प्रेरणादायक है. तुम भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन की एक खूबसूरत राजदूत हो. मैं तुम्हारे लिए और तुम्हारी शानदार जीत के लिए प्रार्थना कर रही हूं.

Little sister @maithilithakur, you stay strong and keep shining! I am proud of you. Your courage to run for the Alinagar Assembly in Bihar is truly admirable. You are a beautiful ambassador for India and the vision of PM @narendramodi. I am praying for you and a big victory! 🇺🇸🇮🇳 https://t.co/AGozcPxJRl — Mary Millben (@MaryMillben) October 29, 2025

मैं मैरी मिलबेन का दिल से धन्यवाद करती हूं- मैथिली ठाकुर

मैरी मिलबेन के इस संदेश के जवाब में मैथिली ठाकुर ने भी ‘एक्स’ पर एक वीडियो जारी कर उनका आभार जताया. उन्होंने कहा कि मैं मैरी मिलबेन का दिल से धन्यवाद करती हूं. पिछले कुछ दिनों से मैं जिस स्थिति से गुजर रही थी, उसके बीच उनका यह संदेश मेरे लिए बहुत प्रेरणादायक है.

दरअसल, हाल ही में मैथिली ठाकुर को एक वायरल वीडियो के चलते सोशल मीडिया पर आलोचना का सामना करना पड़ा था. वीडियो में वे पारंपरिक मिथिला पाग पहनकर मखान खाते हुए नजर आईं, जिसे कुछ लोगों ने मिथिला संस्कृति का मजाक बताया. इसी विवाद के बाद मैरी मिलबेन का यह समर्थन मैथिली के लिए मनोबल बढ़ाने वाला साबित हुआ है.

मैथिली की गायकी की बहुत बड़ी प्रशंसक हूं मैं- मैरी मिलबेन

मैरी मिलबेन ने लिखा कि मैं बिहार की लोकगायिका मैथिली ठाकुर को जानती हूं. मैं उनकी कला और गायकी की बहुत बड़ी प्रशंसक हूं. यह देखकर बेहद खुशी हुई कि इतनी कम उम्र में उन्होंने शास्त्रीय संगीत के साथ राजनीति में भी कदम रखा है. मैं उन्हें और उनके परिवार को शुभकामनाएं देती हूं और चाहती हूं कि उनकी तरह और भी युवा राजनीति में आएं.

अमेरिकी सिंगर ने मैथली ठाकुर की जीत की जताई उम्मीद

इसके साथ ही अमेरिकी सिंगर ने बिहार चुनाव में मैथली ठाकुर की जीत की उम्मीद भी जताई. उन्होंने कहा कि बिहार की जनता विकास और संस्कृति दोनों को साथ लेकर चलना चाहती है और मैथिली ठाकुर इस सोच की सच्ची प्रतिनिधि हैं.

इस तरह, बिहार की इस युवा लोकगायिका को न सिर्फ भारत, बल्कि अब अमेरिका से भी संगीत और राजनीति दोनों क्षेत्रों में प्रेरणा और समर्थन मिल रहा है.