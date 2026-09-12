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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार सरकार के मंत्री संतोष सुमन बोले- 'बाढ़ राज्य के लिए नई स्थिति नहीं'

बिहार सरकार के मंत्री संतोष सुमन बोले- 'बाढ़ राज्य के लिए नई स्थिति नहीं'

बिहार में बाढ़ के बीच मंत्री संतोष सुमन ने कहा कि सरकार पूरी तरह मुस्तैद है. मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में महीनों पहले तैयारियां शुरू होती हैं. राहत के लिए अनुदान भी जारी किया गया है.

Written By : नूरनैन अली |  Updated at : 12 Sep 2026 12:05 PM (IST)
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बिहार में बाढ़ की स्थिति के बीच सरकार ने आपदा से निपटने के लिए अपनी तैयारियों को पर्याप्त बताया है. बिहार सरकार में मंत्री संतोष सुमन ने कहा कि बाढ़ राज्य के लिए नई स्थिति नहीं है, लेकिन इस दौरान होने वाली जनहानि को लेकर सरकार संवेदनशील है. उन्होंने कहा कि बाढ़ से प्रभावित लोगों को हरसंभव मदद देने और जान-माल के नुकसान को कम करने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है.

संतोष सुमन ने कहा कि बिहार में बाढ़ की समीक्षा और इससे निपटने की तैयारियां अचानक नहीं होतीं. मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में चार से पांच महीने पहले ही बाढ़ से जुड़े जरूरी कार्यों और व्यवस्थाओं की तैयारी शुरू कर दी जाती है. उनका कहना था कि सरकार संभावित परिस्थितियों को ध्यान में रखकर पहले से इंतजाम करती है.

यह भी पढ़ें- बिहार में बाढ़ की स्थिति गंभीर, 15 जिलों के लाखों लोग प्रभावित

प्राकृतिक आपदा पर किसी का बस नहीं

मंत्री ने कहा कि बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है और ऐसी स्थिति पर किसी का पूरी तरह नियंत्रण नहीं हो सकता. हालांकि, सरकार का प्रयास है कि आपदा के दौरान कम से कम जान-माल का नुकसान हो. उन्होंने कहा कि प्रशासन को हर स्तर पर सक्रिय रखा गया है और प्रभावित क्षेत्रों की स्थिति पर नजर रखी जा रही है.

सरकार पूरी तरह चुस्त और मुस्तैद

संतोष सुमन ने दावा किया कि सरकार बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है. उन्होंने कहा कि जहां भी जरूरत है, वहां राहत और बचाव से जुड़े प्रयास किए जा रहे हैं. सरकार की कोशिश है कि उपलब्ध संसाधनों का इस्तेमाल कर स्थिति को जल्द से जल्द नियंत्रण में रखा जाए.

आपदा से निपटने के लिए अनुदान भी जारी

मंत्री ने बताया कि सरकार ने बाढ़ जैसी आपदा से निपटने के लिए अनुदान भी जारी किया है. उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता प्रभावित लोगों तक जरूरी सहायता पहुंचाना और नुकसान को न्यूनतम रखना है. संतोष सुमन ने कहा कि सरकार पूरी तैयारी के साथ इस आपदा का सामना कर रही है और राहत कार्यों में किसी तरह की कमी नहीं छोड़ी जा रही है.

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About the author नूरनैन अली

नूरनैन अली पत्रकारिता के क्षेत्र में पिछले 12 वर्षों से सक्रिय हैं. वर्तमान में एबीपी न्यूज़ में कंसल्टेंट के रूप में कार्यरत हैं. इससे पहले उन्होंने ईटीवी, टोटल न्यूज़ और रफ्तार न्यूज जैसे चैनलों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों का निर्वहन किया. राज्य की खबरों पर उनकी गहरी पकड़ है. विशेष रूप से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और दिल्ली की राजनीति, विकास और सामाजिक मुद्दों को उन्होंने लगातार कवर किया है. ब्रेकिंग न्यूज और क्राइम रिपोर्टिंग में उनकी विशेष रुचि है. 
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Published at : 12 Sep 2026 12:05 PM (IST)
Tags :
Patna News BIHAR NEWS
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