ब्रिक्स समिट 2026गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारतेजस्वी का बड़ा दांव! रामविलास की प्रतिमा पर चिराग के सुर में मिलाया सुर

तेजस्वी का बड़ा दांव! रामविलास की प्रतिमा पर चिराग के सुर में मिलाया सुर

तेजस्वी यादव ने रामविलास पासवान की आदमकद प्रतिमा और जयंती-पुण्यतिथि पर राजकीय समारोह की मांग की. चिराग के बयान के बाद उठी इस मांग पर भाजपा ने लालू की प्रतिमा को लेकर आपत्ति जताई.

Written By : पीटीआई- भाषा |  Updated at : 12 Sep 2026 09:48 AM (IST)
Preferred Sources

बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और राजद के कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव ने शुक्रवार (11 सितंबर 2026) को दिवंगत पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की आदमकद प्रतिमा स्थापित करने की मांग की है. उन्होंने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को पत्र लिखकर रामविलास पासवान की जयंती और पुण्यतिथि पर राजकीय समारोह आयोजित करने का भी आग्रह किया. यह मांग केंद्रीय मंत्री और लोजपा (रामविलास) प्रमुख चिराग पासवान के उस बयान के एक दिन बाद आई है, जिसमें उन्होंने लालू प्रसाद, नीतीश कुमार और रामविलास पासवान को आदमकद प्रतिमाओं का हकदार बताया था.

तेजस्वी से जब चिराग के बयान और दोनों दलों के अलग-अलग राजनीतिक खेमों में होने के बावजूद इस मांग को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने सामाजिक मुक्ति के लिए काम किया है, उनका सम्मान किया जाएगा. उन्होंने कहा कि बिहार इन नेताओं के योगदान का ऋणी है.

यह भी पढ़ें- बिहार: हत्या की पूरी सजा काट ली, अब HC ने किया रिहा, सरकार को फटकार

शरद यादव और रघुवंश प्रसाद का भी किया जिक्र

तेजस्वी ने अपने पत्र में पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव और रघुवंश प्रसाद सिंह को भी सम्मानित करने की मांग की. उन्होंने तीनों दिवंगत नेताओं को ‘राष्ट्रपुत्र’ बताते हुए कहा कि उनके योगदान को सम्मान मिलना चाहिए. रामविलास पासवान और लालू प्रसाद ने 1977 में बिहार आंदोलन के बाद पहली बार लोकसभा चुनाव जीतकर संसद में प्रवेश किया था.

चिराग के बयान पर भाजपा ने जताई आपत्ति

चिराग पासवान के लालू प्रसाद की प्रशंसा करने और उनकी प्रतिमा लगाने की वकालत पर भाजपा ने नाराजगी जताई है. भाजपा विधायक नीरज कुमार सिंह ‘बबलू’ ने कहा कि लालू प्रसाद दोषसिद्ध व्यक्ति हैं, ऐसे में उनकी प्रतिमा कैसे लगाई जा सकती है. इस बयान के बाद एनडीए के भीतर भी राजनीतिक बहस तेज हो गई है.

तीनों नेताओं को बताया प्रतिमा का हकदार

चिराग पासवान ने बख्तियारपुर का नाम नीतीश कुमार के नाम पर रखने की मांग पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि नीतीश कुमार, लालू प्रसाद और रामविलास पासवान ने बिहार के सार्वजनिक जीवन में बड़ा योगदान दिया है. उन्होंने कहा था कि तीनों नेता आदमकद प्रतिमाओं के हकदार हैं. रामविलास पासवान ने 2000 में लोक जनशक्ति पार्टी की स्थापना की थी. वहीं, शरद यादव और रघुवंश प्रसाद सिंह का भी बिहार की राजनीति में लंबा योगदान रहा.

यह भी पढ़ें- बिहार में बाढ़ की स्थिति गंभीर, 15 जिलों के लाखों लोग प्रभावित

Published at : 12 Sep 2026 09:48 AM (IST)
Tags :
Patna News BIHAR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
बिहार में बाढ़ की स्थिति गंभीर, 15 जिलों के लाखों लोग प्रभावित
बिहार में बाढ़ की स्थिति गंभीर, 15 जिलों के लाखों लोग प्रभावित
बिहार
बिहार: हत्या की पूरी सजा काट ली, अब HC ने किया रिहा, सरकार को फटकार
बिहार: हत्या की पूरी सजा काट ली, अब HC ने किया रिहा, सरकार को फटकार
बिहार
प्लास्टर की जगह कार्टन बांधा, भड़के तेजस्वी यादव, सीधे PM मोदी को घेरा
प्लास्टर की जगह कार्टन बांधा, भड़के तेजस्वी यादव, सीधे PM मोदी को घेरा
बिहार
80s Trend: तेज प्रताप ने शेयर की लालू-राबड़ी की तस्वीर, जानें क्या कहा
80s Trend: तेज प्रताप ने शेयर की लालू-राबड़ी की तस्वीर, जानें क्या कहा
Advertisement

वीडियोज

Sansani: कैमरे में कैद... थार का खतरनाक खेल !,DM का 'जबरिया' बुलावा
BRICS 2026: Putin- Modi की दोस्ती दमदार, Trump के छूटे पसीने !। BRICS Summit 2026
Janhit : ट्रंप की दादागीरी का जवाब BRICS से | BRICS Summit 2026 | PM Modi | Putin | XI Jinping
Janhit With Chitra Tripathi: Iran के चक्रव्यूह में फंसे Trump!। Iran-Israel War
Bharat ki Baat with Pratima Mishra: Mukhtar 9/11 का असली मास्टर माइंड !।
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
पुतिन की 'ऑरस सीनेट' या शी जिनपिंग की 'होंगकी N701', कौन सी ज्यादा पावरफुल?
पुतिन की 'ऑरस सीनेट' या शी जिनपिंग की 'होंगकी N701', कौन सी ज्यादा पावरफुल?
दिल्ली NCR
BRICS समिट को लेकर दिल्ली में कड़ी सुरक्षा, कई सड़कों पर ट्रैफिक प्रतिबंध
BRICS समिट को लेकर दिल्ली में कड़ी सुरक्षा, कई सड़कों पर ट्रैफिक प्रतिबंध
विश्व
BRICS के लिए मरा जा रहा पाकिस्तान! किया आवेदन, एंट्री के लिए भारत की हां जरूरी
BRICS के लिए मरा जा रहा पाकिस्तान! किया आवेदन, एंट्री के लिए भारत की हां जरूरी
साउथ सिनेमा
170 करोड़ से ज्यादा कमा चुकी 'हनुमान' अंश' अब तेलुगु में मचाएगी धमाल, इस दिन होगी रिलीज
'हनुमान' अंश' अब तेलुगु में मचाएगी धमाल, इस दिन होगी रिलीज
क्रिकेट
रणजी ट्रॉफी के लिए कप्तान नियुक्त हुए मोहम्मद सिराज, HCA का एलान
रणजी ट्रॉफी के लिए कप्तान नियुक्त हुए मोहम्मद सिराज, HCA का एलान
इंडिया
BRICS समिट में अजमेर शरीफ दरगाह के हाजी सलमान चिश्ती, कहा- 'नफरत...'
BRICS समिट में अजमेर शरीफ दरगाह के हाजी सलमान चिश्ती, कहा- 'नफरत...'
दिल्ली NCR
जामिया के गर्ल्स हॉस्टल में छात्राओं का हंगामा, खराब खाने को लेकर प्रदर्शन
जामिया के गर्ल्स हॉस्टल में छात्राओं का हंगामा, खराब खाने को लेकर प्रदर्शन
एग्रीकल्चर
किसानों को फ्री में तोरिया के बीज दे रही यूपी सरकार, ऐसे करें बुकिंग
किसानों को फ्री में तोरिया के बीज दे रही यूपी सरकार, ऐसे करें बुकिंग
ABP NEWS
भारत मंडपम बना अभेद्य किला...छावनी में बदला प्रगति मैदान
भारत मंडपम बना अभेद्य किला...छावनी में बदला प्रगति मैदान
ABP NEWS
18वें BRICS शिखर सम्मेलन से पहले राष्ट्रीय राजधानी पोस्टरों और बैनरों से सज गई है।
18वें BRICS शिखर सम्मेलन से पहले राष्ट्रीय राजधानी पोस्टरों और बैनरों से सज गई है।
ABP NEWS
अनुप्रिया नागर ने निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर से मुलाकात की.
अनुप्रिया नागर ने निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर से मुलाकात की.
ABP NEWS
सीकर के चार नगर निकायों में मतदान शुरू, मतदाता लंबी कतारों में दिखे।
सीकर के चार नगर निकायों में मतदान शुरू, मतदाता लंबी कतारों में दिखे।
ABP NEWS
सीकर में वोटिंग का दूसरा चरण शुरू, सुरक्षा के कड़े इंतज़ाम।
सीकर में वोटिंग का दूसरा चरण शुरू, सुरक्षा के कड़े इंतज़ाम।
Embed widget