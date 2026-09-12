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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार में बाढ़ की स्थिति गंभीर, 15 जिलों के लाखों लोग प्रभावित

बिहार में बाढ़ की स्थिति गंभीर, 15 जिलों के लाखों लोग प्रभावित

प्रभावित जिलों में पटना, भोजपुर, सारण, वैशाली, भागलपुर, बेगूसराय, बक्सर, समस्तीपुर, मुंगेर, कटिहार, लखीसराय, खगड़िया, पूर्णिया, मधेपुरा और अररिया शामिल हैं.

Written By : पीटीआई- भाषा |  Updated at : 12 Sep 2026 06:36 AM (IST)
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बिहार में बाढ़ की स्थिति शुक्रवार को भी गंभीर बनी रही तथा गंगा और उसकी सहायक नदियां कई स्थानों पर खतरे के निशान से ऊपर रहीं जिससे तटबंधों में कटाव और टूटने की घटनाएं सामने आई हैं. अधिकारियों ने यह जानकारी दी. अधिकारियों के अनुसार राज्य के 15 जिलों में 47.33 लाख से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हैं.

अधिकारियों के मुताबिक भागलपुर जिले के विभिन्न क्षेत्रों में तटबंध टूटने की कम से कम चार घटनाएं सामने आयी हैं. इनमें कुछ स्थानों पर मरम्मत का कार्य पूरा कर लिया गया है, जबकि शेष जगहों पर बहाली का काम जारी है. जिला प्रशासन के अनुसार गोपालपुर प्रखंड स्थित ब्रह्मोत्तर बांध में हुए कटाव पर जल संसाधन विभाग की तकनीकी टीम और स्थानीय लोगों की मदद से रातभर चले अभियान के बाद नियंत्रण पा लिया गया.

रंगरा प्रखंड के धोबनिया जमींदारी बांध में शुक्रवार सुबह लगभग साढ़े चार बजे करीब 20 फुट का कटाव हो जाने से सड़क के किनारे बाढ़ का पानी फैल गया. प्रशासन ने वहां अस्थायी सुरक्षा उपाय शुरू किए हैं. उपमुख्यमंत्री एवं जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने गंगा, पुनपुन, गंडक तथा अन्य नदियों के किनारे स्थित तटबंधों पर चौबीसों घंटे निगरानी रखने का निर्देश अधिकारियों को दिया है.

उन्होंने कहा कि पटना के गांधी घाट पर गंगा का जलस्तर 2016 के अब तक के सर्वाधिक रिकॉर्ड को पार कर चुका है और अब भी बढ़ने की प्रवृत्ति बनी हुई है. चौधरी ने कहा, 'जलस्तर में यह वृद्धि मुख्य रूप से सोन और घाघरा नदियों से अप्रत्याशित रूप से अधिक जल प्रवाह के कारण हुई है. सोन नदी का जलस्तर अब घट रहा है, जबकि घाघरा स्थिर हो गई है और अगले 24 घंटे में स्थिति में सुधार की उम्मीद है.'

उन्होंने बताया कि जल संसाधन विभाग, जिला प्रशासन और अभियंताओं की टीम संवेदनशील स्थानों पर तैनात हैं तथा बाढ़ का पानी रिहायशी इलाकों में प्रवेश न करे, इसके लिए हरसंभव उपाय किए जा रहे हैं.

ये जिले हैं प्रभावित

प्रभावित जिलों में पटना, भोजपुर, सारण, वैशाली, भागलपुर, बेगूसराय, बक्सर, समस्तीपुर, मुंगेर, कटिहार, लखीसराय, खगड़िया, पूर्णिया, मधेपुरा और अररिया शामिल हैं. भागलपुर, पटना, सारण, वैशाली, बेगूसराय, कटिहार, पूर्णिया और बक्सर सबसे अधिक प्रभावित जिल हैं.

सितंबर में अब तक राज्य में 90.0 मिलीमीटर वर्षा दर्ज

बिहार मौसम सेवा केंद्र के अनुसार, सितंबर में अब तक राज्य में 90.0 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है, जो सामान्य से 20 प्रतिशत अधिक है. आपदा प्रबंधन विभाग(डीएमडी) के अनुसार, भागलपुर के सुल्तानगंज में गंगा का जलस्तर शुक्रवार को सुबह छह बजे 36.62 मीटर दर्ज किया गया, जो खतरे के निशान से 2.12 मीटर ऊपर है. हालांकि यहां जलस्तर में कमी आ रही है.

बुलेटिन के अनुसार, गंडक नदी डुमरिया घाट, कोसी बलतरा और कुर्सेला में, बूढ़ी गंडक नदी खगड़िया, गंगा दीघा, गांधी घाट, हथीदह, भागलपुर, कहलगांव और मुंगेर में, पुनपुन नदी श्रीपालपुर, बागमती बेनीबाद में तथा घाघरा नदी दरौली और गंगपुर सिसवन में खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं.

 प्रभावित लोगों के लिए चलाई जा रहीं 1,194 सामुदायिक रसोई 

मौसम विभाग ने बताया कि बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए विभिन्न जिलों में 1,194 सामुदायिक रसोई चलाई जा रही हैं. इसके अलावा 15 राहत शिविर संचालित हैं, जहां 11,255 बाढ़ पीड़ितों के लिए आवास, भोजन, चिकित्सा और अन्य आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था की गई है.

Published at : 12 Sep 2026 06:36 AM (IST)
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