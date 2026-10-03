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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार के 6 जिलों में बाढ़, 4.93 लाख लोग प्रभावित; 41 टीमें तैनात

बिहार के 6 जिलों में बाढ़, 4.93 लाख लोग प्रभावित; 41 टीमें तैनात

बिहार में नेपाल की बारिश और गंडक बैराज से पानी छोड़े जाने के कारण 6 जिले बाढ़ की चपेट में हैं. 4.93 लाख लोग प्रभावित हैं. NDRF-SDRF की 41 टीमें राहत-बचाव में लगी हैं.

Written By : शशांक कुमार |  Updated at : 03 Oct 2026 10:23 AM (IST)
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नेपाल में हो रही बारिश और गंडक बैराज से बड़े पैमाने पर पानी छोड़े जाने के कारण बिहार में बाढ़ का असर बढ़ गया है. राज्य के छह जिले मोतिहारी, बेतिया, मुजफ्फरपुर, सारण, दरभंगा और गोपालगंज बाढ़ की चपेट में हैं. इन जिलों में करीब 4.93 लाख आबादी बाढ़ से प्रभावित हुई है. गंगा, गंडक और कोसी समेत प्रमुख नदियां कई स्थानों पर खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं.

नेपाल में लगातार बारिश के बाद नदियों के जलस्तर में वृद्धि हुई है. गंडक बैराज से पानी छोड़े जाने के कारण उत्तर बिहार के कई इलाकों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है. निचले इलाकों में पानी पहुंचने से लोगों को आवागमन और दैनिक जरूरतों को लेकर परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.

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242 सामुदायिक रसोई केंद्र संचालित

बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए प्रशासन की ओर से राहत व्यवस्था की गई है. प्रभावित इलाकों में कुल 242 सामुदायिक रसोई केंद्र संचालित किए जा रहे हैं. इसके अलावा दो राहत शिविर भी चल रहे हैं, जहां जरूरतमंद लोगों को जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं.

NDRF-SDRF की 41 टीमें तैनात

राहत और बचाव अभियान के लिए प्रशासन ने बड़ी संख्या में आपदा राहत बल की तैनाती की है. NDRF की 14 और SDRF की 27 टीमें, यानी कुल 41 टीमें, प्रभावित क्षेत्रों में तैनात हैं. इन टीमों को जरूरत के अनुसार राहत और बचाव कार्य में लगाया जा रहा है.

आज मौसम साफ, बढ़ेगी गर्मी-उमस

बाढ़ के बीच मौसम विभाग के अनुसार आज मौसम सामान्य रहने की संभावना है. दिनभर धूप निकलने से लोगों को गर्मी और उमस का सामना करना पड़ सकता है. अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी होने का अनुमान है. मौसम सामान्य रहने के बावजूद बाढ़ प्रभावित इलाकों में नदियों के जलस्तर और स्थानीय परिस्थितियों पर नजर प्रशासन की नजर है.

यह भी पढ़ें- बिहार MLC चुनाव में महागठबंधन में फूट! RJD-कांग्रेस आमने-सामने

Published at : 03 Oct 2026 10:23 AM (IST)
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