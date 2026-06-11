हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047मौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारतेजस्वी के ‘वित्तीय संकट’ दावे पर वित्त मंत्री का जवाब, कहा- वो जनता को गुमराह कर रहे

तेजस्वी के ‘वित्तीय संकट’ दावे पर वित्त मंत्री का जवाब, कहा- वो जनता को गुमराह कर रहे

Bihar News: बिहार के उपमुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने उनके दावों को भ्रामक और गुमराह करने वाला करार देते हुए बिंदुवार जवाब दिया है. उन्होंने कहा कि यहा एक नियमित प्रक्रिया है.

By : शशांक पांडे | Updated at : 11 Jun 2026 08:55 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • तेजस्वी ने आकस्मिकता निधि से राशि निकासी पर वित्तीय संकट का आरोप लगाया.
  • उपमुख्यमंत्री ने आरोपों को भ्रामक बताते हुए इसे नियमित प्रक्रिया बताया.
  • उन्होंने स्पष्ट किया, आकस्मिकता निधि बजटीय उपबंध है, अतिरिक्त निधि नहीं.
  • कैबिनेट ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन हेतु ₹3,662 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं.

बिहार की वित्तीय स्थिति को लेकर प्रेदश की राजनीति गर्मा गई है. नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक्स पर ट्वीट कर राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए थे और दावा किया था कि बिहार वित्तीय संकट की ओर बढ़ रहा है. उन्होंने कहा था कि बिहार कैबिनेट ने मई, जून और जुलाई 𝟐𝟎𝟐𝟔 की सामाजिक सुरक्षा पेंशन देने के लिए बिहार आकस्मिकता निधि से 𝟑,𝟔𝟔𝟐 करोड़ रुपए निकालने की स्वीकृति प्रदान की है, ये दर्शाता है कि बिहार का वित्तीय संकट इतना गंभीर  हो चुका है.

अब बिहार के उपमुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने उनके दावों को भ्रामक और गुमराह करने वाला करार देते हुए बिंदुवार जवाब दिया है. उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा अपनी योजनाओं के लिये आकस्मिकता निधि से बजट उपबंध करना एक नियमित प्रक्रिया है. कोई आकस्मिकता नहीं है.

Nishant Kumar: B.Tech पर सियासी विवाद के बीच निशांत कुमार की प्रतिक्रिया, दिया ये रिएक्शन

वित्त मंत्री ने क्या कहा?

वित्त मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा, "बिहार आकस्मिकता निधि राज्य सरकार की कोई अतिरिक्त निधि नहीं है. यह बजटीय उपबंध की प्रक्रिया मात्र है. बजटीय उपबंध के विरुद्ध ही सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लाभुकों को राजकोष से राशि का भुगतान किया जाना संभव है."

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि बिहार विधान मंडल के सत्र में नहीं चलने की स्थिति में बजट प्रावधान से अधिक राशि की आवश्यकता के लिए बिहार आकस्मिकता निधि से अग्रिम स्वरूप बजटीय उपबंध किया जाता है. बाद में जब विधानसभा सत्र के दौरान इस व्यय की स्वीकृति सदन से प्राप्त की जाती है.

क्या है मामला?

गौर हो कि बिहार कैबिनेट ने हाल ही में छह सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के तहत मई, जून और जुलाई 2026 के पेंशन पेमेंट के लिए 3,662 करोड़ रुपये मंजूरी दी है. राज्य सरकार ने फैसला किया है कि इस योजना के तहत लाभार्थियों को हर महीने की 10 तारीख तक उनके बैंक अकाउंट में भेज दी जाएगी. इस फंड से बुजुर्ग पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांगता पेंशन और मुख्यमंत्री बुज़ुर्ग पेंशन स्कीम जैसी स्कीम के तहत लाखों लाभार्थियों को फायदा होगा. बिहार सरकार के इसी फैसले पर नेता प्रतिपक्ष ने निशाना साधा है और कहा कि जिस प्रदेश में अब पेंशन देने के लिए आकस्मिकता निधि का उपयोग होने लगे तो समझ जाइए कि हालात कितने खराब और खतरनाक हो चुके हैैं. 

तेजस्वी ने कहा कि आकस्मिकता निधि का उपयोग सरकार द्वारा किसी भी अप्रत्याशित संकट, प्राकृतिक आपदा या वित्तीय विपत्ति के समय जरूरतों को पूरा करने के लिए किया जाता है. कुल मिलाकर एक तरफ तेजस्वी प्रदेश सरकार के फैसले को बिहार की बिगड़ती आर्थिक स्थिति का संकेत बता रहे हैं. वहीं प्रदेश सरकार इसे पूरी तरह से स्थापित वित्तीय प्रक्रिया बता रही है और तेजस्वी के दावों को  तथ्यात्मक रूप से गलत और गुमराह करने वाला बताया है. 

 

और पढ़ें
Published at : 11 Jun 2026 08:55 AM (IST)
Tags :
Bijendra Prasad Yadav Tejashwi Prasad Yadav BIHAR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
तेजस्वी के ‘वित्तीय संकट’ दावे पर वित्त मंत्री का जवाब, कहा- वो जनता को गुमराह कर रहे
तेजस्वी के ‘वित्तीय संकट’ दावे पर वित्त मंत्री का जवाब, कहा- वो जनता को गुमराह कर रहे
बिहार
TMC के विलय की खबरों पर RJD की पहली प्रतिक्रिया, 'ममता दीदी को…', कांग्रेस क्या बोली?
TMC के विलय की खबरों पर RJD की पहली प्रतिक्रिया, 'ममता दीदी को…', कांग्रेस क्या बोली?
बिहार
Nishant Kumar: B.Tech पर सियासी विवाद के बीच निशांत कुमार की प्रतिक्रिया, दिया ये रिएक्शन
B.Tech पर सियासी विवाद के बीच निशांत कुमार की प्रतिक्रिया, दिया ये रिएक्शन
बिहार
Lalu Yadav Security: लालू यादव की सुरक्षा से जुड़े मुद्दे पर इस नेता ने कह दी बड़ी बात, 'इससे बिहार की…'
लालू यादव की सुरक्षा से जुड़े मुद्दे पर इस नेता ने कह दी बड़ी बात, 'इससे बिहार की…'
Advertisement

वीडियोज

Sansani | Crime News: डांस की महफिल में मनचले की घुसपैठ! | Haryana Dancer
12 Years Of PM Modi | Longest Serving PM: नेहरू का रिकॉर्ड टूटा, PM Modi के नाम नया कीर्तिमान!
TMC-Congress Merger | Sonia Gandhi | Mamata | Janhit:दीदी का सबसे कठिन फैसला! पार्टी विलय करेंगी?
Sandeep Chaudhary | Iran-US War: फिर भड़की जंग! भारत में पेट्रोल, डीजल और खाद का बड़ा संकट?
TMC Merger With Congress: ममता को मंजूर 'विलय ऑफर'! | TMC | Congress | Mamata | Rahul Gandhi
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
जापान के बाद नेपाल ने बैन कर दिए भारत के आम? सरकार ने जारी किया बयान, बताया सच
जापान के बाद नेपाल ने बैन कर दिए भारत के आम? सरकार ने जारी किया बयान, बताया सच
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी में उठेगा आंधी-तूफान का बवंडर, 80 की स्पीड से चलेंगी हवाएं, 50 जिलों में ओलावृष्टि की चेतावनी
यूपी में उठेगा आंधी-तूफान का बवंडर, 80 की स्पीड से चलेंगी हवाएं, 50 जिलों में ओलावृष्टि की चेतावनी
इंडिया
सबसे लंबे समय तक PM बनने का नरेंद्र मोदी ने बनाया रिकॉर्ड, खुश हो गए ट्रंप, भेजा मैसेज, पीएम मोदी बोले- 'मैं आपके...'
सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री बनने का रिकॉर्ड बनाने पर ट्रंप ने दी बधाई, जवाब में क्या बोले PM मोदी?
स्पोर्ट्स
Women's T-20 World Cup 2026: महिला टी-20 विश्व कप में इन 10 गेंदबाजों के नाम है सर्वाधिक विकेट लेने का रिकॉर्ड, कितने भारतीय खिलाड़ी लिस्ट में जानिए
महिला टी-20 विश्व कप में इन 10 गेंदबाजों के नाम है सर्वाधिक विकेट लेने का रिकॉर्ड, कितने भारतीय खिलाड़ी लिस्ट में जानिए
साउथ सिनेमा
Peddi Box Office Day 7: 'पेद्दी' की हर दिन घट रही कमाई, 7वें दिन किया अब तक का सबसे कम कलेक्शन, क्या वसूल पाएगी 350 करोड़ का बजट?
'पेद्दी' की हर दिन घट रही कमाई, 7वें दिन किया अब तक का सबसे कम कलेक्शन
विश्व
'ईरान को कानों कान भनक नहीं लगी, अमेरिका ने होर्मुज से निकाल लिया 10 करोड़ बैरल तेल', ट्रंप का चौंकाने वाला दावा
'ईरान को कानों कान भनक नहीं लगी, अमेरिका ने होर्मुज से निकाल लिया 10 करोड़ बैरल तेल', ट्रंप का चौंकाने वाला दावा
शिक्षा
M.Tech करना चाहते हैं? इन सरकारी स्कॉलरशिप्स से मिलेगी हर महीने आर्थिक मदद
M.Tech करना चाहते हैं? इन सरकारी स्कॉलरशिप्स से मिलेगी हर महीने आर्थिक मदद
ऑटो
अब Hyundai ला रही नई CNG SUV, Bayon पर बेस्ड होगी कार, जानें क्या होगी खासियत?
अब Hyundai ला रही नई CNG SUV, Bayon पर बेस्ड होगी कार, जानें क्या होगी खासियत?
ENT LIVE
Huma Qureshi की Baby Do Die Do का टीज़र हुआ वायरल, यूनिक ट्रीटमेंट और दमदार अंदाज ने जीता दिल
Huma Qureshi की Baby Do Die Do का टीज़र हुआ वायरल, यूनिक ट्रीटमेंट और दमदार अंदाज ने जीता दिल
ENT LIVE
Karisma Kapoor की 'Brown' नहीं छोड़ पाई असर, धीमी रफ्तार बनी सबसे बड़ी कमजोरी
Karisma Kapoor की 'Brown' नहीं छोड़ पाई असर, धीमी रफ्तार बनी सबसे बड़ी कमजोरी
ENT LIVE
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
ENT LIVE
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
ENT LIVE
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
Embed widget