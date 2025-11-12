बिहार चुनाव 2025 के लिए एबीपी लाइव द्वारा कराए गए पत्रकारों के एग्जिट पोल में भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा झटका लग सकता है. इस एग्जिट पोल के अनुसार बीजेपी को 15 से ज्यादा सीटों का नुकसान होता दिख रहा है. एबीपी लाइव ने 150 पत्रकारों की राय के आधार पर राज्य की 243 विधानसभा सीटों के लिए एग्जिट पोल किया है.

पत्रकारों की राय के मुताबिक राज्य में भारतीय जनता पार्टी नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार बन सकती है और राष्ट्रीय जनता दल की अगुवाई वाले महागठबंधन की सीटों का आंकड़ा 100 से कम रह सकता है.

150 पत्रकारों के अनुसार एनडीए को 125 सीटें मिल सकती हैं. वहीं महागठबंधन का दायरा 87 सीटों पर सिमट सकता है. एग्जिट पोल के अनुसार पार्टीवार बात करें तो एनडीए में जनता दल यूनाइटेड एक बार फिर बड़े भाई की भूमिका में लौटती दिख सकती है.

किसको कितनी सीट?

पत्रकारों के मुताबिक जदयू को 59, बीजेपी को 56, लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) 5, हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा 3 और राष्ट्रीय लोक मोर्चा को 2 सीटें मिल सकती हैं.

वहीं महागठबंधन में राजद को 55, कांग्रेस को 18, लेफ्ट को 12 और विकासशील इंसान पार्टी को 2 सीटें मिल सकती हैं. पत्रकारों के अनुसार 31 सीटों पर तगड़ी लड़ाई है.

2020 में कितनी सीटों पर जीती थी RJD, BJP?

एग्जिट पोल की तुलना साल 2020 के परिणामों से करें तो राजद को 75 सीटें मिलीं थीं. वहीं बीजेपी को 74, जदयू को 43, कांग्रेस को 19, लेफ्ट में सीपीआईएमएल को 12 और एआईएमआईएम को 5 सीटें मिलीं थीं.

पत्रकारों की राय अगर नतीजों में तब्दील होती है तो राजद को तगड़ा नुकसान हो सकता है. न सिर्फ राजद बल्कि बीजेपी, कांग्रेस के हिस्से भी सीटों का नुकसान आ सकता है. जबकि जदयू को 16 सीटों का लाभ मिल सकता है.

वहीं बीजेपी को 18, राजद को 20, कांग्रेस को 1 और लेफ्ट को 8 सीटों का नुकसान हो सकता है.

चूंकि 31 सीटों पर सियासी मुकाबला कड़ा है ऐसे में ऊपर जिन पार्टियों को फायदा या नुकसान बताया गया है, वह आंकड़ा बदल सकता है क्योंकि इन सीटों पर जो भी परिणाम आएंगे, उनका बंटवारा इन्हीं गठबंधनों या दलों के बीच होगा.

पत्रकारों के एग्जिट पोल में अनंत सिंह, मैथिली ठाकुर, खेसारी का क्या हाल?

पत्रकारों के एग्जिट पोल में गोविंदगंज सीट से राजू तिवारी आगे चल रहे हैं. वह चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी-आर के प्रदेश अध्यक्ष हैं. बेतिया सीट पर बीजेपी की रेणु देवी आगे चल रहीं हैं. वह बिहार में पहले डिप्टी सीएम रह चुकी हैं.

इसके अलावा महुआ सीट पर तेज प्रताप यादव को कड़ी टक्कर मिल रही है. राघोपुर सीट से तेजस्वी यादव आगे चल रहे हैं. मोकामा सीट से अनंत सिंह जीत सकते हैं. दानापुर सीट से बीजेपी के रामकृपाल यादव आगे चल रहे हैं. तारापुर सीट पर सम्राट चौधरी जीत सकते हैं.

अलीनगर से मैथिली ठाकुर पीछे चल रहीं हैं और छपरा में खेसारी लाल यादव को कड़े मुकाबले का सामना करना पड़ सकता है.