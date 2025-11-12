हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI

बिहार चुनाव एग्जिट पोल 2025

(Source:  ABPLIVE पत्रकारों का Exit Poll)
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारपत्रकारों का एग्जिट पोल: नीतीश कुमार को बंपर फायदा, BJP को 18 सीटों का नुकसान, पूरी तस्वीर समझें

पत्रकारों का एग्जिट पोल: नीतीश कुमार को बंपर फायदा, BJP को 18 सीटों का नुकसान, पूरी तस्वीर समझें

Bihar Election Exit Poll 2025 के लिए एबीपी लाइव ने पत्रकारों की राय पर आधारित एग्जिट पोल किया है. इसके मुताबिक NDA vs MGB में टक्कर है. साथ ही BJP को बड़ा नुकसान होता दिख रहा है.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Updated at : 12 Nov 2025 07:29 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार चुनाव 2025 के लिए एबीपी लाइव द्वारा कराए गए पत्रकारों के एग्जिट पोल में भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा झटका लग सकता है. इस एग्जिट पोल के अनुसार बीजेपी को 15 से ज्यादा सीटों का नुकसान होता दिख रहा है.  एबीपी लाइव ने 150 पत्रकारों की राय के आधार पर राज्य की 243 विधानसभा सीटों के लिए एग्जिट पोल किया है. 

पत्रकारों की राय के मुताबिक राज्य में भारतीय जनता पार्टी नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार बन सकती है और राष्ट्रीय जनता दल की अगुवाई वाले महागठबंधन की सीटों का आंकड़ा 100 से कम रह सकता है. 

150 पत्रकारों के अनुसार एनडीए को 125 सीटें मिल सकती हैं. वहीं महागठबंधन का दायरा 87 सीटों पर सिमट सकता है.  एग्जिट पोल के अनुसार पार्टीवार बात करें तो एनडीए में जनता दल यूनाइटेड एक बार फिर बड़े भाई की भूमिका में लौटती दिख सकती है.

किसको कितनी सीट?

पत्रकारों के मुताबिक जदयू को 59, बीजेपी को 56, लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) 5, हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा 3 और राष्ट्रीय लोक मोर्चा को 2 सीटें मिल सकती हैं.

वहीं महागठबंधन में राजद को 55, कांग्रेस को 18, लेफ्ट को 12 और विकासशील इंसान पार्टी को 2 सीटें मिल सकती हैं.  पत्रकारों के अनुसार 31 सीटों पर तगड़ी लड़ाई है.

2020 में कितनी सीटों पर जीती थी RJD, BJP?

एग्जिट पोल की तुलना साल 2020 के परिणामों से करें तो राजद को 75 सीटें मिलीं थीं. वहीं बीजेपी को 74, जदयू को 43, कांग्रेस को 19, लेफ्ट में सीपीआईएमएल को 12 और एआईएमआईएम को 5 सीटें मिलीं थीं.

पत्रकारों की राय अगर नतीजों में तब्दील होती है तो राजद को तगड़ा नुकसान हो सकता है. न सिर्फ राजद बल्कि बीजेपी, कांग्रेस के हिस्से भी सीटों का नुकसान आ सकता है. जबकि जदयू को 16 सीटों का लाभ मिल सकता है.

वहीं बीजेपी को 18, राजद को 20, कांग्रेस को 1 और लेफ्ट को 8 सीटों का नुकसान हो सकता है. 

यहां क्लिक कर पढ़ें बिहार के सभी 38 जिलों की 243 सीटों का एक्सपर्ट एग्जिट पोल 

चूंकि 31 सीटों पर सियासी मुकाबला कड़ा है ऐसे में ऊपर जिन पार्टियों को फायदा या नुकसान बताया गया है, वह आंकड़ा बदल सकता है क्योंकि इन सीटों पर जो भी परिणाम आएंगे, उनका बंटवारा इन्हीं गठबंधनों या दलों के बीच होगा.

पत्रकारों के एग्जिट पोल में अनंत सिंह, मैथिली ठाकुर, खेसारी का क्या हाल?

पत्रकारों के एग्जिट पोल में गोविंदगंज सीट से राजू तिवारी आगे चल रहे हैं. वह चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी-आर के प्रदेश अध्यक्ष हैं. बेतिया सीट पर बीजेपी की रेणु देवी आगे चल रहीं हैं. वह बिहार में पहले डिप्टी सीएम रह चुकी हैं.

इसके अलावा महुआ सीट पर तेज प्रताप यादव को कड़ी टक्कर मिल रही है. राघोपुर सीट से तेजस्वी यादव आगे चल रहे हैं. मोकामा सीट से अनंत सिंह जीत सकते हैं. दानापुर सीट से बीजेपी के रामकृपाल यादव आगे चल रहे हैं. तारापुर सीट पर सम्राट चौधरी जीत सकते हैं.

अलीनगर से  मैथिली ठाकुर पीछे चल रहीं हैं और छपरा में खेसारी लाल यादव को कड़े मुकाबले का सामना करना पड़ सकता है.

और पढ़ें
Published at : 12 Nov 2025 07:21 PM (IST)
Tags :
BJP Congress Rjd Jdu BIHAR NEWS ABP Experts Exit Poll  Exit Poll
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Delhi Blast: हरियाणा पुलिस को मिली बड़ी सफलता, उमर की दूसरी कार बरामद, सामने आया चौंकाने वाला राज
Delhi Blast: हरियाणा पुलिस को मिली बड़ी सफलता, उमर की दूसरी कार बरामद, सामने आया चौंकाने वाला राज
बिहार
Axis My India Exit Poll: 'एक्सिस माई इंडिया' का एग्जिट पोल किसे करेगा हैरान? साफ हुई NDA-MGB की तस्वीर
'एक्सिस माई इंडिया' का एग्जिट पोल किसे करेगा हैरान? साफ हुई NDA-MGB की तस्वीर
इंडिया
Delhi Blast: जम्मू कश्मीर पुलिस का बड़ा एक्शन, मुजम्मिल की बहन भी हुई गिरफ्तार, सामने आया बांग्लादेश कनेक्शन!
Delhi Blast: जम्मू कश्मीर पुलिस का बड़ा एक्शन, मुजम्मिल की बहन भी हुई गिरफ्तार, सामने आया बांग्लादेश कनेक्शन!
क्रिकेट
IND vs SA Series: 14 नवंबर से बजेगा बिगुल, जानें भारत-साउथ अफ्रीका सीरीज का पूरा शेड्यूल और लाइव डिटेल्स
14 नवंबर से बजेगा बिगुल, जानें भारत-साउथ अफ्रीका सीरीज का पूरा शेड्यूल और लाइव डिटेल्स
Advertisement

वीडियोज

Delhi Red Fort Blast: LNJP अस्पताल पहुंचे PM Modi, दिल्ली ब्लास्ट के घायलों से की मुलाकात
Delhi Blast: दिल्ली धमाके के बाद बड़ा एक्शन, जम्मू-कश्मीर में 200 जगहों पर छापेमारी
Delhi Red Fort Blast: दिल्ली धमाके में शामिल डॉक्टरों की टेरर फाइल में कितने पन्ने बाकी? | Breaking
बॉडी की आंखों में आसू... सनी देओल की खामोशी
Delhi Blast: दिल्ली धमाके में जांच एजेंसियों का एक्शन जारी,कश्मीर में एक और डॉक्टर हिरासत में-सूत्र
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Delhi Blast: हरियाणा पुलिस को मिली बड़ी सफलता, उमर की दूसरी कार बरामद, सामने आया चौंकाने वाला राज
Delhi Blast: हरियाणा पुलिस को मिली बड़ी सफलता, उमर की दूसरी कार बरामद, सामने आया चौंकाने वाला राज
बिहार
Axis My India Exit Poll: 'एक्सिस माई इंडिया' का एग्जिट पोल किसे करेगा हैरान? साफ हुई NDA-MGB की तस्वीर
'एक्सिस माई इंडिया' का एग्जिट पोल किसे करेगा हैरान? साफ हुई NDA-MGB की तस्वीर
इंडिया
Delhi Blast: जम्मू कश्मीर पुलिस का बड़ा एक्शन, मुजम्मिल की बहन भी हुई गिरफ्तार, सामने आया बांग्लादेश कनेक्शन!
Delhi Blast: जम्मू कश्मीर पुलिस का बड़ा एक्शन, मुजम्मिल की बहन भी हुई गिरफ्तार, सामने आया बांग्लादेश कनेक्शन!
क्रिकेट
IND vs SA Series: 14 नवंबर से बजेगा बिगुल, जानें भारत-साउथ अफ्रीका सीरीज का पूरा शेड्यूल और लाइव डिटेल्स
14 नवंबर से बजेगा बिगुल, जानें भारत-साउथ अफ्रीका सीरीज का पूरा शेड्यूल और लाइव डिटेल्स
टेलीविजन
पति विवेक दहिया संग दिव्यांका त्रिपाठी लेट नाइट मस्ती, चीन में यूं कर रहीं एंजॉय
पति विवेक दहिया संग दिव्यांका त्रिपाठी लेट नाइट मस्ती, चीन में यूं कर रहीं एंजॉय
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
यूटिलिटी
चार्जर बार-बार खराब हो रहा है? जान लें कहां हो रही है गलती
चार्जर बार-बार खराब हो रहा है? जान लें कहां हो रही है गलती
शिक्षा
किस देश की है सबसे ज्यादा मजबूत करेंसी? यहां नौकरी कर ली तो भारत लौटने पर हो जाएगी मौज
किस देश की है सबसे ज्यादा मजबूत करेंसी? यहां नौकरी कर ली तो भारत लौटने पर हो जाएगी मौज
ENT LIVE
धर्मेंद्र ने खुलकर की अपनी बात | अनकही कहानियाँ, यादगार पल और भी बहुत कुछ
धर्मेंद्र ने खुलकर की अपनी बात | अनकही कहानियाँ, यादगार पल और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
सिद्धू मूसेवाला के जाने के बाद अमृत मान को याद आया कि वह वर्ल्ड टूर के लिए कितने उत्साहित हैं।
सिद्धू मूसेवाला के जाने के बाद अमृत मान को याद आया कि वह वर्ल्ड टूर के लिए कितने उत्साहित हैं।
ENT LIVE
फर्स्ट कॉपी सीजन 2 रिव्यू: मुनव्वर फारुकी का शानदार काम, वेब सीरीज मिस कर देगी तो रिग्रेट होगा
फर्स्ट कॉपी सीजन 2 रिव्यू: मुनव्वर फारुकी का शानदार काम, वेब सीरीज मिस कर देगी तो रिग्रेट होगा
ENT LIVE
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत,और बहुत कुछ
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत,और बहुत कुछ
ENT LIVE
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत, सफलता और बहुत कुछ
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत, सफलता और बहुत कुछ
Embed widget