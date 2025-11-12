हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव एग्जिट पोल 2025

(Source:  ABPLIVE पत्रकारों का Exit Poll)
CM की पहली पसंद नीतीश कुमार या तेजस्वी यादव? Axis My India के एग्जिट पोल में खुलासा

CM की पहली पसंद नीतीश कुमार या तेजस्वी यादव? Axis My India के एग्जिट पोल में खुलासा

Axis My India Exit Poll: एक्सिस माई इंडिया का एग्जिट पोल सामने आया है, जिसमें लोगों से CM की पसंद को लेकर उनकी राय जानी गई है. इसमें नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव समेत अन्य नेताओं पर राय दी गई है.

By : अजीत कुमार, स्टेट डेस्क | Edited By: सनातन कुमार | Updated at : 12 Nov 2025 07:19 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार में अगला सीएम कौन बनेगा, इसकी तस्वीर 14 नवंबर को चुनाव नतीजों के बाद साफ हो जाएगी. लेकिन राजनीति में दिलचस्पी रखने वाले लगातार इस पर चर्चा कर रहे हैं. चुनाव से पहले महागठबंधन ने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को अपना सीएम फेस और वीआईपी चीफ मुकेश सहनी को अपना डिप्टी सीएम फेस घोषित किया. एनडीए की तरफ से महागठबंधन की तरह कोई औपचारिक घोषणा नहीं की गई.

इस बीच एक्सिस माई इंडिया का एग्जिट पोल सामने आया है. इसमें लोगों से सीएम की पसंद को लेकर उनकी राय जानी गई. इस पोल के हिसाब से मुख्यमंत्री के रूप में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को सबसे अधिक लोगों ने पसंद किया है. 34 फीसदी लोग चाहते हैं कि अगला सीएम तेजस्वी यादव बनें. वहीं दो फीसदी लोगों ने कहा कि वो सीएम के तौर पर लालू प्रसाद यादव को देखना चाहते हैं. इसके अलावा 2 फीसदी लोग मानते हैं कि आरजेडी से कोई सीएम बने.

नीतीश कुमार CM के तौर पर कितने लोगों की पसंद?

वहीं, एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल के आंकड़ों के मुताबिक तेजस्वी यादव के बाद दूसरे नंबर पर नीतीश कुमार सीएम के तौर पर पसंद बने हैं. करीब 22 फीसदी लोगों ने मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार को पसंद किया है. 

कितने लोग चाहते हैं BJP का सीएम बने?

एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल ने सीएम को लेकर जो लोगों की राय बनाई है, उसके हिसाब से 14 फीसदी लोग चाहते हैं कि बीजेपी से कोई मुख्यमंत्री बने. इसमें सीएम के तौर पर किसी के नाम का जिक्र नहीं किया गया है. वहीं 12 फीसदी लोगों ने सीएम के तौर पर 'अन्य' या 'नहीं जानते' हैं के विकल्प का चयन किया. वहीं 2 फीसदी लोगों ने सीएम के तौर पर बीजेपी के सम्राट चौधरी को पसंद किया है.

चिराग पासवान कितने फीसदी लोगों की पसंद?

इस एग्जिट पोल के आंकड़ों के मुताबिक एलजेपी (R) के प्रमुख और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को 5 फीसदी लोगों ने मुख्यमंत्री के तौर पर पसंद किया है. इसके अलावा जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर को 4 फीसदी लोगों ने सीएम के तौर पर पसंद किया है. वहीं तीन फीसदी लोगों ने अपनी राय में बताया है कि कांग्रेस से कोई मुख्यमंत्री बने.

बता दें कि बिहार में विधानसभा की 243 सीटों पर 2 फेज में मतदान संपन्न हो चुका है. पहले फेज में 6 नवंबर को 121 सीटों पर वोटिंग हुई जबकि दूसरे फेज में 11 नवंबर को 122 सीटों पर बंपर मतदान दर्ज किया गया. 

About the author अजीत कुमार, स्टेट डेस्क

अजीत कुमार एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रहे हैं. करीब एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. अपने दृष्टिकोण के प्रति जागरूक और हमेशा कुछ नया सीखने की जिज्ञासा. राजनीति की खबरों में खास रुचि. तथ्यों पर सवाल उठाने, डेटा विश्लेषण और सोच-समझकर निर्णय लेने में सक्षम. खाली वक्त में किताबें पढ़ने और संगीत से जुड़ाव.
Published at : 12 Nov 2025 07:18 PM (IST)
Tejashwi Yadav Bihar Exit Poll Exit Poll Bihar Election Exit Poll Bihar Assembly Election NITISH KUMAR Bihar Election 2025 Exit Poll 2025
