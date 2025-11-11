‎बिहार में दो चरण में हुए चुनाव के बाद मंगलवार (11 नवंबर, 2025) की शाम से एग्जिट पोल के आंकड़े भी जारी कर दिए गए. ज्यादातर एजेंसियां बिहार में एनडीए की सरकार बना रही हैं. इस एग्जिट पोल के बीच उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मंगलवार की शाम प्रेस कॉन्फ्रेंस की. इस दौरान उन्होंने बड़ा दावा किया.

पीसी में बीजेपी नेता ने कहा, "बिहार की महिलाएं, युवा, सर्व समाज के लोग ने जिस तरह बिहार के निर्माण के लिए अपना मतदान किया, बिहार के भविष्य के लिए किया, वह स्पष्ट है कि एनडीए 2010 के चुनाव परिणाम का भी रिकॉर्ड तोड़ेगा और भारी बहुमत से एनडीए की सरकार बनेगी. जिस तरह पहले चरण के चुनाव में 65 प्रतिशत से अधिक मतदान हुए, दूसरे चरण में करीब 70 प्रतिशत मतदान होने की संभावना है, यह बिहार के लोकतंत्र के लिए सुनहरा समय है. आजादी के सबसे अधिक मतदान आज हुए हैं."

केंद्र के नेतृत्व का सम्राट चौधरी ने जताया आभार

बिहार में हुई बंपर वोटिंग को लेकर उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मतदाताओं को धन्यवाद दिया. उन्होंने अपने केंद्रीय नेतृत्व का आभार जताया. इस प्रेस वार्ता में बीजेपी के राष्ट्रीय सह मीडिया प्रभारी और एमएलसी संजय मयूख, बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी दानिश इकबाल, प्रदेश मंत्री संतोष रंजन राय आदि उपस्थित रहे.

बता दें कि बिहार में इस बार रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई है. मंगलवार की शाम मतदान के बाद सर्वे एजेंसियों ने जो डेटा शेयर किया है उससे एक ही तस्वीर साफ हो रही है कि बिहार में एनडीए सरकार बना लेगी. हालांकि ये सिर्फ एग्जिट पोल हैं. फाइनल रिजल्ट 14 नवंबर को आएगा. उसी के आधार पर पता चलेगा कि ये आंकड़े कितने सही और कितने गलत होते हैं. फिलहाल एग्जिट पोल के आंकड़ों से एनडीए के नेता जरूर खुश हैं. वहीं महागठबंधन के नेता इसे फर्जी करार देने में जुटे हैं.

