Bihar Exit Poll 2025: भोजपुर की सात सीटों पर एनडीए-महागठबंधन में दिलचस्प मुकाबला, जानें- कौन आगे, कौन पीछे
Bihar Exit Poll 2025: बिहार के भोजपुर जिले की सात विधानसभा सीटों को लेकर एक्सपर्ट ने अपना अनुमान जताया है. उनके मुताबिक इन सातों सीटों पर एनडीए और महागठबंधन में सीधा मुकाबला है.
बिहार विधानसभा चुनाव के लिए दोनों चरणों का मतदान संपन्न हो गया है. जिसके बाद अब चुनाव को लेकर एग्जिट पोल आ गए हैं. बिहार के भोजपुर जिले की बात करें तो यहां की कुल सात सीटों पर एनडीए और महागठबंधन के बीच दिलचस्प मुकाबला दिख रहा है.
भोजपुर जनपद की सातों विधानसभा सीटों को लेकर तीन अलग-अलग एक्सपर्ट पत्रकार कंचन कुमार, पत्रकार सोनू सिंह और पत्रकार अभिनय प्रकाश ने अपना अनुमान जताया है. एक्सपर्ट्स के मुताबिक़ भोजपुर में एनडीए और महागठबंधन के बीच दिलचस्प मुकाबला है. एबीपी बिहार एक्सपर्ट एग्जिट पोल में यहां की चार सीटों पर एनडीए आगे दिख रही है जबकि तीन सीटें महागठबंधन के खाते में जा सकती हैं.
आरा विधानसभा
पत्रकार कंचन किशोर के मुताबिक आरा में बीजेपी जीत सकती है क्योंकि जो ताकत पूरे महागठबंधन की ओर से झोंकी जानी चाहिए वो चुनाव से पहले और बाद में नहीं दिखी. इस सीट पर हार-जीत का अंतर 6-10 हज़ार के बीत हो सकता है.
पत्रकार सोनू सिंह- यहां माले के सांसद ने कोई काम नहीं किया, जिससे लोग परेशान हैं.
पत्रकार अभिनय प्रकाश- आरा में बहुत कांटे कि टक्कर है कहना बहुत मुश्किल है.
अगिआंव विधानसभा
पत्रकार कंचन कुमार- ये माले का गढ़ है और आरजेडी का कोर वोट भी वहाँ बहुत अधिक है इसलिए ये सीट माले के खाते में जा सकती है.
पत्रकार सोनू सिंह- माले जीत रही है क्योंकि माले का गढ़ रहा है बीजेपी वहां ज्यादा मेहनत की है लेकिन माले का कोर वोटर उन्हें जिता रहा है.
पत्रकार अभिनय प्रकाश- माले आगे है क्योंकि माले गढ़ है और कैडर वोट सबसे ज्यादा है.
शाहपुर विधानसभा
पत्रकार कंचन कुमार- शाहपुर में शुरू से ओझा परिवार और तिवारी परिवार के बीच लड़ाई का फायदा तिवारी परिवार को मिलता रहा है. इस बार ओझा परिवार के एकजुट होने का बीजेपी को मिलेगा और वोट का बिखराव इस सीट पर नहीं था.
पत्रकार सोनू सिंह- दोनों ओझा परिवार के एक होने की वजह से बीजेपी के खाते में सीट जा रही है.
पत्रकार अभिनय प्रकाश- दोनों ओझा परिवार के एक होने की वजह से बीजेपी के खाते में सीट जा रही है.
बड़हरा विधानसभा
पत्रकार कंचन कुमार- बड़हरा में राजद चुनाव जीत सकती है इसलिए क्योंकि वोटों का बिखराव दोनों तरफ से हुआ है इस बार भाजपा को नुकसान ज्यादा हुआ है.
पत्रकार सोनू सिंह- बड़हरा में कांटे की टक्कर है कौन जीतेगा कहना मुश्किल है.
पत्रकार अभिनय प्रकाश- कहना मुश्किल है क्योंकि वहां कांटे की लड़ाई है. भाजपा आगे रह सकती है.
जगदीशपुर विधानसभा
पत्रकार कंचन कुमार- जगदीशपुर में जदयू का पलड़ा भारी है, जदयू के जीतने की पूरी संभावना है. उसकी वजह ये है की जो जदयू वहां जगदीशपुर में बहुत बड़ी आबादी कुशवाहा की है. कुशवाहा प्रत्याशी के रूप में श्रीभगवान सिंह कुशवाहा हैं इसलिए अतिपिछड़ा का पूरा वोट भी उनके खाते में गया.
पत्रकार सोनू सिंह- जदयू जीत रही है क्योंकि नीतीश कुमार का प्रचार और महिलाओं को 10 हजार रुपये से फायदा मिल रहा है.
पत्रकार अभिनय प्रकाश- जदयू आगे है क्योंकि श्रीभगवान सिंह कुशवाहा का निजी वोट और एनडीए का वोट गोलबंद हुआ है.
तरारी विधानसभा
पत्रकार कंचन कुमार- तरारी में भाजपा जीत सकती है, क्योंकि भाजपा के जीतने की बड़ी वजह सुनील पांडेय का अपना एक रसूख रहा है. उनका एक अपना वोट बैंक रहा है, वो निर्दलीय भी चुनाव लड़ते हैं तो वो 40,000 के लगभग वोट आता है. इस बार भाजपा के सभी कार्यकर्ताओं के साथ का भी फायदा मिला है.
पत्रकार सोनू सिंह- 9 महीना बनाम 9 साल के राजनीति में विशाल प्रशांत का जो इंडस्ट्रियल हब बनाने का सपना रंग ला रहा है जिसका बीजेपी को फायदा होता दिख रहा है.
पत्रकार अभिनय प्रकाश- भाजपा आगे रहेगी क्योंकि 9 साल बनाम 9 महीना का विकास का काम जनता के बीच में रखा गया है.
संदेश विधानसभा
पत्रकार कंचन कुमार- संदेश में बहुत कड़ी प्रतिस्पर्धा है संदेश एक ऐसा क्षेत्र है जहां आरजेडी का वोट बहुत ज्यादा है लेकिन, वहां डिसाइडिंग फैक्टर अतिपिछड़ा और दलित वोट हैं. दलित वोट का झुकाव जो आम तौर पर पहले अरुण यादव के साथ होता था वो इस बार राधाचरण सेठ के साथ. क्योंकि एनडीए की ओर से माइक्रो लेवल पर प्लानिंग हुई और हर जाति के क्षेत्र में उस जाति के नेताओं को उतारा गया. इसका लाभ जदयू को मिलता दिख रहा है.
पत्रकार सोनू सिंह- संदेश में काटे की टक्कर है, एनडीए बनाम राजद की टक्कर कौन जीतेगा कहना मुश्किल.
पत्रकार अभिनय प्रकाश- आरजेडी आगे रहेगा क्योंकि राजद का कैडर वोट और यादव जाति का वोट सबसे ज्यादा है इसलिए फायदा राजद को मिलता दिख रहा है.
