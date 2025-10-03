एक्सप्लोरर
Bihar Elections: 'चिराग मुख्यमंत्री बनेंगे तो...', पहले खून मानने को नहीं थे तैयार, अब चाचा ने कह दी ये बड़ी बात
RLJP Chief Pashupati Paras: पशुपति पारस ने कहा कि बिहार की जनता बहुत ही पॉलीटिकलाइज है, कोई भी डिसीजन सोच समझ कर लेती है. चिराग पासवान तो हमारे परिवार के लड़का हैं.
केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के जीजा अरुण भारती के बाद अब विरोधी चाचा पशुपति पारस ने भी उनके बिहार के मुख्यमंत्री बनने को लेकर बड़ा बयान दिया है. पारस ने कहा कि 'चिराग मुख्यमंत्री बनेंगे तो सबसे ज्यादा खुशी मुझे होगी हमारे परिवार के सदस्य हैं, चिराग हमारा भतीजा है.' यही चाचा पहले चिराग को अपना खून मानने को तैयार नहीं थे, तो क्या ये मान लिया जाए कि चाचा भतीजे के बीच बात बन गई?
पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने कहा कि "अच्छी बात है बिहार के मुख्यमंत्री बनते हैं तो. सबसे ज्यादा खुशी मुझे होगी, हमारे परिवार के सदस्य हैं हमारे भतीजे भी हैं, लेकिन बिहार की जनता चाहेगी तो, जनता के हाथ में सुप्रीम पावर है ,प्रजातांत्रिक व्यवस्था है. प्रजातांत्रिक व्यवस्था में एक वोट, प्रधानमंत्री को बनता है. मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनता है"
उन्होंने कहा कि "बिहार की जनता बहुत ही पॉलीटिकलाइज है, कोई भी डिसीजन सोच समझ कर लेती है, बिहार की जनता शिक्षण के पक्ष में वोट देगी. वह बिहार के मुख्यमंत्री बनेगा, चिराग पासवान तो हमारे परिवार के लड़का हैं, अगर बनते हैं तो बहुत खुशी होगी हमको, यह तो बिहार की जनता बतलाई कि हमारे एक मत से तो कुछ होने वाला नहीं है."
चाचा पशुपति पारस चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बनने के लिए अपना मत भी देने को तैयार हैं, लेकिन यह भी कह रहे हैं कि बिहार की जनता चाहेगी तब मुख्यमंत्री बनेंगे हमारे एक मत से तो कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि महागठबंधन के सहयोगी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस जो चिराग पासवान के कट्टर विरोधी माने जाते हैं, अब उनका विचार बदल चुका है.
पहले तो चिराग पासवान को अपना खून बताने से अस्वीकार करते थे, लेकिन अब वो चिराग पासवान को अपने परिवार का सदस्य और अपना भतीजा मान लिए हैं. साथ ही बदलते राजनीति समीकरण में चिराग पासवान को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री बने और बनाने को लेकर बात चल रही है, जिस पर चाचा पशुपति पारस ने विरोधी दल के पक्ष में होने के बावजूद भी चिराग पासवान पर अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा है कि अगर चिराग पासवान मुख्यमंत्री बनते हैं तो बहुत ज्यादा खुशी होगी.
ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि क्या चाचा भतीजा के बीच समझौता हो गया है. आखिर क्यों अपना खून तक नहीं मानने वाले चाचा अपने भतीजे के लिए मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं. दरअसल पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस एक के श्राद्ध कार्यक्रम में शामिल होने के लिए हाजीपुर पहुंचे थे, जहां मीडिया से बातचीत के दौरान चिराग पासवान को लेकर बड़ा बयान दिया है.
Input By : राजा बाबू, हाजीपुर
हिंदी समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें ABP News पर। सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट एबीपी न्यूज़ लाइव पर पढ़ें बॉलीवुड, लाइफस्टाइल, राज्य और खेल जगत, से जुड़ी ख़बरें
और पढ़ें
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
2 साल से कम उम्र के बच्चों को न दें कफ सिरप, केंद्र ने जारी की एडवाइजरी
राजस्थान
जयपुर: मरीज को बिस्किट दिया, फोटो खिंचवाकर लिया वापस, बीजेपी की महिला नेता का वीडियो वायरल
क्रिकेट
भारत-वेस्टइंडीज पहले टेस्ट के बीच जानें WTC पॉइंट्स टेबल का हाल, टीम इंडिया कौन से नंबर पर
ओटीटी
ये 5 दमदार सीरीज OTT पर हो रहीं स्ट्रीम, IMDb रेटिंग 9+, अगर ये नहीं देखा तो क्या देखा
Advertisement
बिहार
8 Photos
शीतला मंदिर से लेकर पटनदेवी तक… महाअष्टमी पर नीतीश कुमार ने किया मां भगवती का दर्शन, देखें तस्वीरें
बिहार
7 Photos
मुख्यमंत्री नीतीश ने महासप्तमी पर की मां दुर्गा की पूजा, तस्वीरों में देखें आस्था के पल
Advertisement
Petrol Price Today₹ 94.77 / litre
New Delhi
Diesel Price Today₹ 87.67 / litre
New Delhi
Source: IOCL