बिहार चुनाव 2025: पहले पुलिस ने किया गिरफ्तार… अब नामांकन भी रद्द, माथा पीट रहा यह प्रत्याशी!

जहानाबाद में एआईएमआईएम समर्थित आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी मो. कलामुद्दीन को पुलिस ने नामांकन के दौरान बीते सोमवार (20 अक्टूबर, 2025) को गिरफ्तार कर लिया था. अब आजाद समाज पार्टी के इस प्रत्याशी को बड़ा झटका लगा है. स्क्रूटनी के बाद मो. कलामुद्दीन के नामांकन को रद्द कर दिया गया है.

यानी चुनावी के चक्कर में एक तरफ जहां उनकी गिरफ्तारी हुई तो दूसरी ओर चौंकाने वाली बात है कि वह चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे. इस खबर के सामने आने के बाद इलाके में खबर चर्चा हो रही है.

हत्या के प्रयास के मामले में पुलिस ने किया है गिरफ्तार

बिहार विधानसभा चुनाव (2025) में मो. कलामुद्दीन अपनी किस्मत आजमाना चाहते थे लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो सकेगा. दरअसल नगर परिषद जहानाबाद के पूर्व उपाध्यक्ष मो. कलामुद्दीन पर हत्या के प्रयास का आरोप है. इसी मामले में बीते सोमवार को पुलिस ने गिरफ्तार किया था.

गिरफ्तारी के बाद तबीयत बिगड़ने पर पहले सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया. इसके बाद मो. कलामुद्दीन को बेहतर इलाज के लिए पीएमसीएच (पटना) रेफर कर दिया था. पीएमसीएच में कलामुद्दीन का इलाज चल रहा है.

मंगलवार को स्क्रूटनी में मो. कलामुद्दीन के नामांकन पत्र में कुछ त्रुटि को देखते हुए इसे रद्द कर दिया गया. जहानाबाद से कुल 23 उम्मीदवारों ने पर्चा दाखिल किया था. इसमें से 10 नामांकन रद्द हो गया है. इस तरह अब जहानाबाद विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में केवल 13 उम्मीदवार रह गए हैं.

बता दें कि रोहतास में भी एक प्रत्याशी की गिरफ्तारी हुई है. आरजेडी के प्रत्याशी सत्येंद्र साह करगहर थाने की पुलिस ने गिरफ्तार किया था. 21 वर्ष पुराने मामले में यह गिरफ्तारी की गई थी. झारखंड के गढ़वा थाने में 2004 में एक प्राथमिकी दर्जी हुई थी. झारखंड की पुलिस ने नामांकन के दौरान सत्येंद्र साह को पकड़ लिया.

यह भी पढ़ें- जीविका दीदियों को स्थायी नौकरी, 5 लाख तक बीमा, चुनाव से पहले तेजस्वी यादव का बड़ा ऐलान