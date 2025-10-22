जीविका दीदियों को स्थायी नौकरी, 5 लाख तक बीमा, चुनाव से पहले तेजस्वी यादव का बड़ा ऐलान

आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बुधवार (22 अक्टूबर, 2025) को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव से पहले बड़ा ऐलान किया. कहा कि जीविका दीदियों (कम्युनिटी मोबिलाइजर) को स्थायी नौकरी दी जाएगी और वेतन 30000 होगा. साथ ही जीविका दीदियों द्वारा लिए गए लोन के ब्याज को माफ किया जाएगा. पांच लाख तक बीमा करवाया जाएगा.

तेजस्वी ने कहा कि डबल इंजन की सरकार में केवल भ्रष्टाचार और अपराध हुआ है. कमाई, दवाई, सिंचाई के मामले में सरकार फेल है. गरीबी, पलायन और बेरोजगारी से लोग परेशान हैं. तेजस्वी ने कहा कि हमारी सभी घोषणाओं की नकल सरकार ने की. 'माई बहिन मान' योजना का ऐलान किया तो इन्होंने (एनडीए सरकार) महिलाओं को ₹10000 रिश्वत के तौर पर दिया. तेजस्वी ने कहा कि जीविका दीदी का जितना शोषण हुआ है सरकार में शायद ही कहीं हुआ होगा.

जीविका दीदियों और संविदाकर्मियों के लिए ऐतिहासिक घोषणा!



👉 जीविका दीदियों CMs (कम्युनिटी मोबिलाइजर) को स्थाई कर उन्हें सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाएगा। जीविका दीदियों का वेतन 30000/-₹ प्रतिमाह दिया जाएगा।



👉 प्रदेश में कार्यरत सभी संविदाकर्मियों को स्थायी किया जाएगा।… — Tejashwi Yadav (@yadavtejashwi) October 22, 2025

हर घर में एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी

आरजेडी नेता ने कहा कि 'माई बहिन मान' योजना के तहत 2500 रुपये दिए जाएंगे. उन्होंने साफ किया कि यह कोई लोन नहीं होगा. उन्होंने यह भी कहा कि सरकार बनते ही 20 दिनों के अंदर अधिनियम और कानून बनाएंगे, हर घर में एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी देंगे.

'MAA' योजना लाएंगे तेजस्वी यादव

दूसरी ओर तेजस्वी ने ऐलान किया है कि प्रदेश में कार्यरत सभी संविदाकर्मियों को स्थायी किया जाएगा. विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से शारीरिक, मानसिक और आर्थिक शोषण झेल रहे संविदाकर्मियों को अब एक साथ स्थायी किया जाएगा. उन्होंने कहा कि वे 'MAA' योजना लाएंगे. M- मकान, A- अन्न और A- आमदनी.

प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तेजस्वी यादव ने एनडीए सरकार पर जमकर हमला बोला. उन्होंने कहा, "तेजस्वी को प्रमाण देने की जरूरत नहीं, तेजस्वी जो कहता है वह करता है."

