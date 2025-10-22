हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Diwali 2025फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार चुनाव 2025: किस पार्टी से कितने नामांकन रद्द? लिस्ट में VIP से लेकर LJPR के भी प्रत्याशी

बिहार चुनाव 2025: किस पार्टी से कितने नामांकन रद्द? लिस्ट में VIP से लेकर LJPR के भी प्रत्याशी

Bihar Elections 2025: सुगौली से वीआईपी के उम्मीदवार शशि भूषण सिंह का नामांकन रद्द हुआ है तो वहीं मढ़ौरा सीट से एलजेपी आर की उम्मीदवार सीमा सिंह का नामांकन रद्द हो गया है. देखिए लिस्ट.

By : एबीपी बिहार डेस्क | Updated at : 22 Oct 2025 04:04 PM (IST)
Preferred Sources

2025 का बिहार विधानसभा चुनाव दो चरणों में होना है. 6 और 11 नवंबर को वोटिंग होगी और 14 नवंबर को नतीजे घोषित होंगे. इस बीच प्रत्याशियों का नामांकन भी जांच के बाद रद्द हो रहा है. सुगौली से वीआईपी के उम्मीदवार शशि भूषण सिंह का नामांकन रद्द हुआ है तो वहीं मढ़ौरा सीट से एलजेपी आर की उम्मीदवार सीमा सिंह का नामांकन रद्द हो गया है. कई जिलों में और भी प्रत्याशियों का नामांकन रद्द हुआ है. 

कहां से किसका नामांकन रद्द हुआ?

  • मोहनिया से आरजेडी प्रत्याशी श्वेता सुमन का नामांकन रद्द किया गया (ऐसा प्रत्याशी ने दावा किया है).
  • पश्चिमी चंपारण की वाल्मीकिनगर सीट से जन सुराज पार्टी के प्रत्याशी दीर्घ नारायण प्रसाद का नामांकन रद्द कर दिया गया है. 
  • मोतिहारी जिले की सुगौली विधानसभा सीट से विकासशील इंसान पार्टी के प्रत्याशी शशि भूषण सिंह का नामांकन कुछ कारणों से रद्द हो गया है.
  • छपरा: मढ़ौरा सीट से चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी आर की उम्मीदवार सीमा सिंह का नामांकन रद्द कर दिया गया है.
  • रामगढ़ विधानसभा से राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के मनीष तिवारी का नामांकन रद्द.
  • हाजीपुर: लालगंज विधानसभा क्षेत्र से पशुपति पारस की पार्टी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति के उम्मीदवार के रूप में दिवंगत राकेश पासवान की पत्नी सीमा सुंदरी देवी का नामांकन रद्द हुआ है.
  • चिरैया सीट से राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के सलाउद्दीन का नामांकन रद्द हुआ है.
  • चिरैया सीट से ही बसपा के बिंदेश्वरी राम का नामांकन रद्द किया गया है.
  • रोहतास: डेहरी विधानसभा क्षेत्र से बसपा प्रत्याशी धनजी कुमार का नामांकन रद्द हुआ है. 
  • डेहरी से तेज प्रताप यादव की पार्टी जनशक्ति जनता दल की प्रत्याशी सुनीता देवी का भी नामांकन रद्द हुआ है. 
  • रक्सौल विधानसभा सीट से बसपा के गौतम कुमार का नामांकन रद्द हुआ है.

बता दें कि लिस्ट और लंबी है. कई और भी प्रत्याशी हैं जिनका कुछ कारणों से नामांकन रद्द हो गया है. इसमें छोटे दलों से लेकर निर्दलीय प्रत्याशी शामिल हैं.

यह भी पढ़ें- बिहार चुनाव 2025: तेजस्वी यादव की घोषणा पर चिराग पासवान का करारा हमला, बोले- 'पहले सरकार…'

Published at : 22 Oct 2025 04:02 PM (IST)
Tags :
Bihar Vidhan Sabha Chunav Bihar Assembly Election 2025 Bihar Election 2025 BIHAR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
ओडिशा में BJP नेता की हत्या मामले में BJD के पूर्व विधायक बिक्रम पांडा गिरफ्तार, CM माझी ने दिया ये आश्वासन
ओडिशा में BJP नेता की हत्या मामले में BJD के पूर्व विधायक बिक्रम पांडा गिरफ्तार, CM माझी ने दिया ये आश्वासन
इंडिया
जब कोई नेता खुद मैदान में उतरने से कतराता है तो...', प्रशांत किशोर पर चिराग पासवान ने साधा निशाना
जब कोई नेता खुद मैदान में उतरने से कतराता है तो...', प्रशांत किशोर पर चिराग पासवान ने साधा निशाना
बिहार
बिहार चुनाव 2025: चिराग पासवान इस बार चूक गए! अगली बार सीएम की कुर्सी पर ठोकेंगे दावा? खुद दिए ये संकेत
चिराग पासवान इस बार चूक गए! अगली बार सीएम की कुर्सी पर ठोकेंगे दावा? खुद दिए ये संकेत
क्रिकेट
इंटरनेशनल क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में पहला मैच हारने वाले 7 कप्तान, टेस्ट-वनडे-टी20 में 'डेब्यू' फेल
इंटरनेशनल क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में पहला मैच हारने वाले 7 कप्तान, टेस्ट-वनडे-टी20 में 'डेब्यू' फेल
Advertisement

वीडियोज

महाराष्ट्र में विपक्षी तकरार, क्या NDA मारेगा बाजी?
Bollywood सितारों ने इस अंदाज में की दिवाली celebrate
MY समीकरण के सहारे Bihar Election के चुनावी रण में उतरे Tejashwi
Nitish Kumar का माला पहनाने वाला वीडियो हो गया वायरल
Bihar Election 2025: बिहार में Mahagathbandhan का टूटना तय?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 136 / litre -78
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 98 / litre -78
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
ओडिशा में BJP नेता की हत्या मामले में BJD के पूर्व विधायक बिक्रम पांडा गिरफ्तार, CM माझी ने दिया ये आश्वासन
ओडिशा में BJP नेता की हत्या मामले में BJD के पूर्व विधायक बिक्रम पांडा गिरफ्तार, CM माझी ने दिया ये आश्वासन
इंडिया
जब कोई नेता खुद मैदान में उतरने से कतराता है तो...', प्रशांत किशोर पर चिराग पासवान ने साधा निशाना
जब कोई नेता खुद मैदान में उतरने से कतराता है तो...', प्रशांत किशोर पर चिराग पासवान ने साधा निशाना
बिहार
बिहार चुनाव 2025: चिराग पासवान इस बार चूक गए! अगली बार सीएम की कुर्सी पर ठोकेंगे दावा? खुद दिए ये संकेत
चिराग पासवान इस बार चूक गए! अगली बार सीएम की कुर्सी पर ठोकेंगे दावा? खुद दिए ये संकेत
क्रिकेट
इंटरनेशनल क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में पहला मैच हारने वाले 7 कप्तान, टेस्ट-वनडे-टी20 में 'डेब्यू' फेल
इंटरनेशनल क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में पहला मैच हारने वाले 7 कप्तान, टेस्ट-वनडे-टी20 में 'डेब्यू' फेल
बॉलीवुड
Rishabh Tandon Death: ऋषभ टंडन का हार्ट अटैक से निधन, अपने पीछे कितनी संपत्ति छोड़ गए सिंगर-एक्टर? जानें- नेटवर्थ
ऋषभ टंडन का हार्ट अटैक से निधन, अपने पीछे कितनी संपत्ति छोड़ गए सिंगर-एक्टर? जानें- नेटवर्थ
विश्व
न कोई एयरपोर्ट और न नोट छापने की मशीन... फिर कैसे दुनिया के अमीर देशों में शामिल है 40 हजार की आबादी वाला देश?
न कोई एयरपोर्ट और न नोट छापने की मशीन... फिर कैसे दुनिया के अमीर देशों में शामिल है छोटा-सा देश?
यूटिलिटी
फ्लैट में कैसे लगवा सकते हैं सोलर पैनल? जानें सूर्य घर योजना में अप्लाई करने का नया तरीका
फ्लैट में कैसे लगवा सकते हैं सोलर पैनल? जानें सूर्य घर योजना में अप्लाई करने का नया तरीका
जनरल नॉलेज
Taj Mahal: पूर्णिमा को भी खुला रहने वाला ताजमहल इस दिन क्यों रहता है बंद? जानें इसके पीछे की सच्चाई
पूर्णिमा को भी खुला रहने वाला ताजमहल इस दिन क्यों रहता है बंद? जानें इसके पीछे की सच्चाई
ENT LIVE
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
ENT LIVE
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
ENT LIVE
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
ENT LIVE
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
Embed widget