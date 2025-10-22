हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार चुनाव 2025: तेजस्वी यादव की घोषणा पर चिराग पासवान का करारा हमला, बोले- 'पहले सरकार…'

बिहार चुनाव 2025: तेजस्वी यादव की घोषणा पर चिराग पासवान का करारा हमला, बोले- 'पहले सरकार…'

Chirag Paswan News: चिराग ने सलाह देते हुए कहा कि तेजस्वी यादव पहले आपसी मतभेद को खत्म करें. इसके बाद भी अगर यह सत्ता में आने का सपना देख रहे हैं तो मुंगेरीलाल का सपना है. 

By : परमानंद सिंह | Edited By: अजीत कुमार | Updated at : 22 Oct 2025 01:35 PM (IST)
Preferred Sources

तेजस्वी यादव ने घोषणा की है कि सरकार में आने के बाद जीविका दीदियों को 30 हजार का महीना देंगे. संविदा कर्मियों को स्थायी करेंगे. उनके इस बयान पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने तंज कसते हुए कहा कि पहले सरकार में तो आ जाएं. चिराग पासवान ने बुधवार (22 अक्टूबर, 2025) को यह बयान पटना एयरपोर्ट पर दिया.

चिराग ने सलाह देते हुए कहा कि तेजस्वी यादव पहले आपसी मतभेद को खत्म करें. महागठबंधन में आपसी लड़ाई चल रही है. इसके बाद भी अगर यह सत्ता में आने का सपना देख रहे हैं तो मुंगेरीलाल का सपना है. 

'14 करोड़ की आबादी को क्या जोड़कर रखेंगे'

महागठबंधन पर हमला करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कांग्रेस के चुनाव प्रभारी अशोक गहलोत को आज याद आया कि चुनाव में प्रचार करने के लिए जाएं. सवाल उठाया कि राहुल गांधी कहां है? कुछ दिन पहले एसआईआर को लेकर बिहार में घूम रहे थे. कहा कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने बैठकर घटक दल की समस्या को क्यों नहीं दूर किया? चिराग ने कहा कि जो घटक दलों को एक साथ जोड़कर नहीं रखा वह बिहार की 14 करोड़ की आबादी को क्या जोड़कर रखेंगे.

राहुल गांधी के जलेबी छानने पर चिराग ने कहा कि हरियाणा में भी जलेबी बांट रहे थे, वहां हजम नहीं हुआ यहां (बिहार) क्या होगा. कांग्रेस हरियाणा में जैसे मुंह के बल गिरी थी  बिहार में भी वही हाल होगा. 14 नवंबर का बस इंतजार करना है.

प्रशांत किशोर के चुनाव नहीं लड़ने पर भी चिराग पासवान ने जवाब दिया. सवाल उठाया कि संगठन आप पर विश्वास क्यों करेगा? अगर नेता में ही हिम्मत नहीं हो सामने आकर नेतृत्व कर सके तो कार्यकर्ता क्यों मेहनत करेंगे? प्रशांत किशोर ही चुनाव लड़ने से डर रहे हैं तो उनके कार्यकर्ता क्यों आगे आएंगे चुनाव लड़ने के लिए?

Published at : 22 Oct 2025 01:28 PM (IST)
