हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार: महागठबंधन में सीट शेयरिंग में देरी से कार्यकर्ताओं में बढ़ा असंतोष, VIP नेता ने ली जल समाधि!

Bihar Election 2025: मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी (VIP) के नेता और कार्यकर्ता गंगा नदी में जल समाधि लिए हुए दिखे. इस दौरान नेताओं ने अपनी पार्टी की अधिक सीटों के लिए मां गंगा की आराधना की.

By : परमानंद सिंह | Updated at : 12 Oct 2025 11:14 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण का नामांकन शुरू हुए 2 दिन हो गया लेकिन अभी तक महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर मुहर नहीं लगी है. अब ऐसे में पार्टी के कार्यकर्ताओं में असंतोष बढ़ता जा रहा है और पार्टी के कार्यकर्ता भगवान की भी शरण में जा रहे हैं. ऐसा ही नजारा देखने को मिला पटना के दीघा घाट पर जहां मुकेश साहनी की VIP पार्टी के नेता और कार्यकर्ता गंगा नदी में जल समाधि लिए हुए दिखे और मां गंगा की आराधना करते रहे. 

कंधे पर पार्टी की पट्टी और गंगा नदी में उतरकर ध्यान कर रहे कार्यकर्ताओं ने कहा कि हमलोगों की मांग है कि मां गंगा मेरे नेता मुकेश सहनी को उपमुख्यमंत्री बनाये और मेरी पार्टी को ज्यादा से ज्यादा सीट मिले. 

महागठबंधन में सीट शेयरिंग में देरी से VIP नेताओं में असंतोष

विकासशील इंसान पार्टी (VIP) के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राजा राम बिंद ने कहा, ''दो-तीन दिनों से लगातार बैठकर चल रही है लेकिन कोई निर्णय नहीं हो रहा है, इसलिए अब हमलोगों का असंतोष बढ़ता जा रहा है. हमलोग मां गंगा से आशीर्वाद लेने आए हैं कि हमारी पार्टी को ज्यादा से ज्यादा सीट मिले और हमारे नेता उपमुख्यमंत्री बने.''

हमलोगों को मां गंगा का आशीर्वाद मिलेगा- राजा राम बिंद

VIP के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राजा राम बिंद ने आगे कहा, ''हम लोग मां गंगा के वंशज हैं. हमलोगों को वैसे भी गंगा पुत्र की उपाधि दी गई है तो हम लोग अपनी मां की शरण में आए हैं. मां चाहेगी तो ज्यादा सीट हमलोगों को जरूर मिलेगी, चाहे कोई कुछ भी कर ले लेकिन जब मां गंगा का आशीर्वाद मिल जाएगा तो निश्चित ही हमारी पार्टी को ज्यादा सीटें मिलेंगी.'' जब पूछा गया कि तेजस्वी यादव नहीं चाहेंगे तो क्या होगा? इस पर  कार्यकर्ताओं ने कहा कि मां गंगा चाहेगी तो वह सब पूरा हो जाएगा.

मुकेश सहनी कितनी सीटों पर जता रहे दावेदारी?

विकासशील इंसान पार्टी (VIP) के प्रमुख मुकेश सहनी ने शनिवार (11 अक्टूबर) को एक सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा था, ''14 नवंबर को हम बिहार में ऐसी सरकार बनाएंगे, जहां हर वर्ग को उसका हक और सम्मान मिलेगा.'' इसमें उन्होंने महागठबंधन का जिक्र नहीं किया था, जिससे उनका ये पोस्ट चर्चा का विषय बन गया था. बता दें कि सियासी गलियारों में ऐसी चर्चा है कि मुकेश सहनी डिप्टी सीएम पद और 30 विधानसभा सीटों पर अपनी दावेदारी जता रहे हैं.

Published at : 12 Oct 2025 11:14 PM (IST)
Mukesh Sahani Bihar Assembly Election 2025 Bihar Election 2025 BIHAR NEWS Bihar Elections 2025
