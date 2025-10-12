हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार: चुनाव दर चुनाव घट रही JDU की ताकत! 2025 में नीतीश कुमार दोहरा रहे एक दशक पुराना इतिहास

बिहार: चुनाव दर चुनाव घट रही JDU की ताकत! 2025 में नीतीश कुमार दोहरा रहे एक दशक पुराना इतिहास

Bihar Elections 2025: बिहार विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी नीत NDA ने सीट शेयरिंग का ऐलान कर दिया है. इसमें नीतीश कुमार की JDU एक दशक पुराना इतिहास दोहराती दिख रही है.

By : राहुल सांकृत्यायन | Updated at : 12 Oct 2025 09:30 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी NDA में सीट बंटवारे का ऐलान कर दिया गया है. 2025 विधानसभा चुनाव के लिए जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी 101-101 सीटों पर चुनाव लड़ेगी. वहीं केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की अध्यक्षता वाली लोकजनशक्ति पार्टी (रामविलास) 29, राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा की अगुवाई वाली राष्ट्रीय  लोक मोर्चा 6 और केंद्रीय मंत्री एवं पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की अध्यक्षता वाली हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा 6 सीटों पर चुनाव लड़ेगी. 

इस चुनाव में जदयू और बीजेपी बराबर सीटों पर चुनाव लड़ेगी. NDA में JDU के रहते हुए यह संभवतः पहली बार है जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी और बीजेपी बराबर सीटों पर चुनाव लड़ रही है. ऐसे में अब जदयू का बड़ा भाई वाला वजूद भी लगभग खात्मे की ओर है. साथ ही साथ गठबंधन की राजनीति में जदयू की सियासी हैसियत भी कम होती दिख रही है.

महागठबंधन से नाराज हुए मुकेश सहनी? बोले- 'दिल्ली जा रहा हूं और लौटकर...'

क्या कहते हैं आंकड़े?

आंकड़ों पर नजर डालें तो  फरवरी 2005 के चुनाव में जदयू 138 सीटों पर चुनाव लड़ी.  बीजेपी 103 ने सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे. हालांकि किसी भी गठबंधन को बहुमत न मिलने की दशा में सरकार नहीं बन सकी और फिर अक्टूबर 2005 में चुनाव हुए. इस चुनाव में जदयू 139 और बीजेपी 102 सीटों पर चुनाव लड़ी.

इसके बाद आया वर्ष 2010 का चुनाव जब जेडीयू 141और बीजेपी ने 102 विधानसभा सीटों पर अपने-अपने उम्मीदवार उतारे. वर्ष 2015 के चुनाव में जब जदयू ने लालू प्रसाद यादव की अध्यक्षता वाली राष्ट्रीय जनता दल के साथ चुनाव लड़ा तब राजद और जदयू ने 101-101 सीटों पर चुनाव लड़ा था.

क्या है 1 दशक पुराना इतिहास?

वर्ष 2020 के चुनाव से पहले राजद और जदयू का अलायंस टूटा और नीतीश कुमार फिर बीजेपी नीत राजग के साथ आए. इस चुनाव में जदयू 115 और बीजेपी 110 सीटों पर चुनाव लड़ी.

इस चुनाव में नीतीश कुमार की जदयू वर्ष 2015 के चुनाव का इतिहास दोहराते हुए 101 सीटों पर चुनाव लड़ रही है. साल 2015 के चुनाव में जदयू ने 71 और राजद ने 80 सीटों पर चुनाव जीता था. 

About the author राहुल सांकृत्यायन

राहुल सांकृत्यायन, बतौर डिप्टी न्यूज़ एडिटर, abp न्यूज़ में कार्यरत हैं. राजनीति और समकालीन विषयों में रुचि है. इससे पहले राहुल, न्यूज़ 18 हिन्दी, वन इंडिया हिन्दी और अमर उजाला में विभिन्न पदों पर सेवाएं दे चुके हैं. देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान IIMC से हिन्दी पत्रकारिता की पढ़ाई कर चुके राहुल ने इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के अनुषांगिक महाविद्यालय- ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज से बी.कॉम किया है. केंद्रीय विद्यालय बस्ती से हाईस्कूल और सरस्वती विद्या मंदिर रामबाग बस्ती से इंटरमीडिएट करने वाले राहुल ने गुरु जम्भेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय से दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम के तहत पत्रकारिता में परास्नातक भी किया है.
Read
Published at : 12 Oct 2025 09:24 PM (IST)
Tags :
Bihar Vidhan Sabha Chunav JDU BJP RJD Bihar Assembly Election 2025 Bihar Election 2025
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
भारत-अफगानिस्तान के साझा बयान में कश्मीर के जिक्र से पाकिस्तान को लगी मिर्ची, बोला- 'ये असंवेनशील...'
भारत-अफगानिस्तान के साझा बयान में कश्मीर के जिक्र से पाकिस्तान को लगी मिर्ची, बोला- 'ये असंवेनशील...'
बिहार
'ना कोई बड़ा भाई, ना कोई छोटा भाई, लेकिन...', सीट शेयरिंग पर JDU की पहली प्रतिक्रिया
'ना कोई बड़ा भाई, ना कोई छोटा भाई, लेकिन...', सीट शेयरिंग पर JDU की पहली प्रतिक्रिया
क्रिकेट
चहल से तलाक के बाद कितनी बढ़ गई धनश्री वर्मा की नेटवर्थ? जानें एक महीने में कितनी करती हैं कमाई
चहल से तलाक के बाद कितनी बढ़ गई धनश्री वर्मा की नेटवर्थ? जानें एक महीने में कितनी करती हैं कमाई
बॉलीवुड
Bobby Deol की सौतेली बहन की 10 तस्वीरें, 43 की उम्र में भी दिखती हैं बेहद जवां
बॉबी देओल की सौतेली बहन की 10 तस्वीरें, 43 की उम्र में भी दिखती हैं बेहद जवां
Advertisement

वीडियोज

Filmfare 2025: अभिषेक बच्चन-कार्तिक आर्यन को मिला बेस्ट एक्टर का खिताब
Upcoming cars in India: Nissan Tekton vs Renault Duster | Auto Live
Jitendra Kumar Exclusive: भागवत, ज़ी5, मिर्ज़ापुर, वायरल मीम्स, अभिनय कौशल, पंचायत और बहुत कुछ
Tata Curvv petrol long term review and mileage | Auto Live
राजपाल यादव का इंटरव्यू | लंबाई को लेकर शर्मिंदगी का सामना | हंसी और भी बहुत कुछ
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
भारत-अफगानिस्तान के साझा बयान में कश्मीर के जिक्र से पाकिस्तान को लगी मिर्ची, बोला- 'ये असंवेनशील...'
भारत-अफगानिस्तान के साझा बयान में कश्मीर के जिक्र से पाकिस्तान को लगी मिर्ची, बोला- 'ये असंवेनशील...'
बिहार
'ना कोई बड़ा भाई, ना कोई छोटा भाई, लेकिन...', सीट शेयरिंग पर JDU की पहली प्रतिक्रिया
'ना कोई बड़ा भाई, ना कोई छोटा भाई, लेकिन...', सीट शेयरिंग पर JDU की पहली प्रतिक्रिया
क्रिकेट
चहल से तलाक के बाद कितनी बढ़ गई धनश्री वर्मा की नेटवर्थ? जानें एक महीने में कितनी करती हैं कमाई
चहल से तलाक के बाद कितनी बढ़ गई धनश्री वर्मा की नेटवर्थ? जानें एक महीने में कितनी करती हैं कमाई
बॉलीवुड
Bobby Deol की सौतेली बहन की 10 तस्वीरें, 43 की उम्र में भी दिखती हैं बेहद जवां
बॉबी देओल की सौतेली बहन की 10 तस्वीरें, 43 की उम्र में भी दिखती हैं बेहद जवां
इंडिया
'पीड़िता रात को 12:30 बजे बाहर कैसे गई?', दुर्गापुर रेप केस पर सीएम ममता बनर्जी का चौंकाने वाला बयान
'पीड़िता रात को 12:30 बजे बाहर कैसे गई?', दुर्गापुर रेप केस पर सीएम ममता बनर्जी का चौंकाने वाला बयान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
हरिओम वाल्मीकि मर्डर केस में सीएम योगी सख्त, बोले- 'आंसू के हर बूंद का लिया जाएगा हिसाब'
हरिओम वाल्मीकि मर्डर केस में सीएम योगी सख्त, बोले- 'आंसू के हर बूंद का लिया जाएगा हिसाब'
ट्रेंडिंग
बड़े खतरनाक लोग हैं! मुर्गे को ड्रोन से बांध आकाश में उड़ाया- वीडियो देख भड़के यूजर्स
बड़े खतरनाक लोग हैं! मुर्गे को ड्रोन से बांध आकाश में उड़ाया- वीडियो देख भड़के यूजर्स
लाइफस्टाइल
Bollywood celebrities wedding performance fees: सलमान खान को शादी में कैसे बुला सकते हैं, जानें एक इवेंट के लिए कितना करते हैं चार्ज?
सलमान खान को शादी में कैसे बुला सकते हैं, जानें एक इवेंट के लिए कितना करते हैं चार्ज?
ENT LIVE
समीर वानखेड़े ने रेड चिलीज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद धमकी भरे संदेश मिलने का आरोप लगाया
समीर वानखेड़े ने रेड चिलीज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद धमकी भरे संदेश मिलने का आरोप लगाया
ENT LIVE
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
ENT LIVE
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Paisa LIVE
IPO Alert: Rubicon Research Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Rubicon Research Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Naina Murder Case Review: कोंकणा सेनशर्मा की गजब एक्टिंग, कायदे की मर्डर मिस्ट्री
Naina Murder Case Review: कोंकणा सेनशर्मा की गजब एक्टिंग, कायदे की मर्डर मिस्ट्री
Embed widget