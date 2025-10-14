NDA में सीटों पर रार के बीच BJP को मिली राहत, जीतन राम मांझी ने कर दिया बड़ा ऐलान

भारतीय जनता पार्टी नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में सीटों पर मची रार के बीच हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा (सेक्यूलर) के नेता और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने बड़ा ऐलान किया है. उनके इस ऐलान से बीजेपी को बड़ी राहत मिली है.

सोशल मीडिया साइट एक्स पर मांझी ने कम सीटें मिलने का दुःख प्रकट करते हुए एक ओर जहां अपने कार्यकर्ताओं को आश्वासन दिया तो वहीं दूसरी ओर NDA सरकार लाने का प्रण भी लिया.

मांझी का यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब यह दावा किया जा रहा है कि लोक जनशक्ति पार्टी (राम विलास) और जनता दल यूनाइटेड के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर रार छिड़ी हुई है. दावा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हालिया सीट बंटवारे से नाराज हैं और अपने नेताओं से कहा है कि इसको ठीक किया जाए.

NDA में सीट बंटवारे की रार की वजह विपक्ष? नीतीश की नाराजगी के दावों के बीच संजय झा का बयानॉ



'माना कि हमें कम सीटें मिलीं, मनोबल कमजोर हुआ लेकिन...'

हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा सेक्यूलर के नेता और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने लिखा है कि माना की हमें कम सीटें मिली हैं,हमारे कार्यकर्ताओं का मनोबल कमजोर हुआ है,कार्यकर्ताओ में घोर असंतोष व्याप्त है जिसकी क्षतिपूर्ति भविष्य में होगी इसका आश्वासन ही मैं कार्यकर्ताओं को दे पा रहा हूं. पर इसका मतलब यह नहीं कि बिहार को जंगलराज की ओर धकेल दें. बिहार के अवाम की रातों की नींद और दिन का चैन को ख़त्म कर दें.

मांझी ने लिखा कि बिहार के लिए, बिहारित के लिए, बिहारियों के मान-सम्मान के लिए… HAM सब तैयार हैं… जीतेगा का NDA,बना रहेगा बिहार का सम्मान… “जय मोदी, तय नीतीश”

इन सबके बीच जदयू नेता और नीतीश सरकार में अशोक चौधरी ने एनडीए में सीट बंटवारे पर कहा है कि शाम तक सब कुछ क्लियर हो जाएगा.