NDA में सीट बंटवारे की रार की वजह विपक्ष? नीतीश की नाराजगी के दावों के बीच संजय झा का बयान

बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए में जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला अपनाया गया है उसको लेकर कई तरह तस्वीरें सामने आ रही हैं. एक तरफ बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुश नहीं हैं तो दूसरी ओर मांझी और कुशवाहा की नाराजगी की भी खबर है. हालांकि एनडीए नेताओं का कहना है कि गठबंधन एकजुट हैं और प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में सभी एकजुट हैं. इस बीच जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा की प्रतिक्रिया आई है.

संजय झा का कहना है कि विपक्ष के लोगों को पता है कि चुनाव मैदान में वे साफ हो चुके हैं, इसलिए एनडीए में क्या हो रहा है, इस बारे में भ्रांतियां फैला रहे हैं, निराधार स्टोरी प्लांट करवा रहे हैं. नीतीश कुमार चुनाव मैदान में जाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं. एक-एक चीज पर खुद उनकी नजर है. सारे लोगों से वे खुद बात कर रहे हैं.

'कौन किस पर लड़ेगा.. आज हो जाएगा फाइनल'

संजय झा ने कहा कि एनडीए के घटक दलों के नेतागण, खासकर दिल्ली में बीजेपी के जो बड़े नेता हैं, उनसे भी मुख्यमंत्री की बात हो रही है. जो कुछ भी तय हो रहा है, मुख्यमंत्री जी से बात करके ही तय हो रहा है. एनडीए के सभी घटक दल साथ मिलकर प्रचंड बहुमत के लिए काम कर रहे हैं. हमलोग तो सीटों की संख्या भी घोषित कर चुके हैं. कौन किस सीट पर लड़ेगा, संभवत: आज (मंगलवार) शाम तक वह भी फाइनल हो जाएगा.

विपक्ष के लोगों को पता है कि चुनाव मैदान में वे साफ हो चुके हैं। इसलिए NDA में क्या हो रहा है, इस बारे में भ्रांतियां फैला रहे हैं, निराधार स्टोरी प्लांट करवा रहे हैं।



माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी चुनाव मैदान में जाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। एक-एक चीज पर खुद उनकी नजर है।… pic.twitter.com/cbFjrDMA2c — Sanjay Kumar Jha (@SanjayJhaBihar) October 14, 2025

जेडीयू नेता ने कहा, "एनडीए का लार्जर परपस है कि बिहार में जो विकास का मोमेंटम पकड़ा हुआ है, वह कहीं से भी बाधित नहीं हो. ऐसे लोग फिर से सत्ता में न आ जाएं, जिनका ट्रैक रिकॉर्ड बिहार की जनता जानती है. इस उद्देश्य के लिए पूरा एनडीए एकजुट है, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी नेतृत्व में, उनके गाइडेंस में तथा उनके गार्जियनशिप में ही यह चुनाव सभी लोग लड़ रहे हैं. मैं बिहार की जनता से भी अनुरोध करता हूं कि अफवाहों पर ध्यान नहीं दें."