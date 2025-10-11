बिहार चुनाव से पहले बढ़ेगा महागठबंधन का कुनबा? इस नेता ने की तेजस्वी यादव से मुलाकात

बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी गहमागहमी के बीच इंडियन इंक्लूसिव पार्टी के अध्यक्ष आईपी गुप्ता ने शनिवार (11 अक्टूबर) को पटना में तेजस्वी यादव से मुलाकात की. कयास लगाए जा रहे हैं कि वो महागठबंधन में शामिल हो सकते हैं. महागठबंधन में उन्हें 1-2 सीट मिल सकती है. पहले वो कांग्रेस में रह चुके हैं. पान समाज से ताल्लुक रखते हैं.

आईपी गुप्ता ने तेजस्वी यादव से मुलाकात का वीडियो भी शेयर करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ''पहली मुलाक़ात है, मिला मजबूत साथ है. शाम भी खास है वक्त भी खास है, मुझको एहसास है तुझको एहसास है. इससे ज्यादा हमें और क्या चाहिए, मैं तेरे पास हूं. तू मेरे पास है.''