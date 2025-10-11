टिकट के लिए तेजस्वी यादव के घर उमड़ी भीड़, समर्थकों ने गाड़ी को घेरा

बिहार में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सियासी गहमागहमी तेज है. इस बीच टिकट को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के गाड़ी को घेरने की कोशिश की गई है. पूर्व सीएम राबड़ी देवी के आवास के बाहर शनिवार (11 अक्टूबर) को जमकर हंगामा हुआ. जब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव निकल करके अपने सरकारी आवास जा रहे थे, इसी दौरान उनके गाड़ी को राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के कई कार्यकर्ताओं ने घेरने की कोशिश की. ये कार्यकर्ता अपने-अपने इलाके से आए थे और अपने समर्थकों के टिकट की मांग कर रहे थे.

सुरक्षाकर्मियों ने किसी तरीके से तेजस्वी यादव को भीड़ से निकालने की कोशिश की लेकिन उनके गाड़ी के सामने कार्यकर्ता आकर जमकर प्रदर्शन करने लगे और तेजस्वी यादव जिंदाबाद के नारे लगाने लगे. उसके बाद किसी तरीके से सुरक्षाकर्मियों ने तेजस्वी यादव के गाड़ी को बाहर निकाला उसके बाद वह अपने सरकारी आवास गए.