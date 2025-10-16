हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारपहले राबड़ी देवी को हराया… अब तेजस्वी से टक्कर, कौन हैं राघोपुर से BJP के प्रत्याशी सतीश कुमार यादव?

पहले राबड़ी देवी को हराया… अब तेजस्वी से टक्कर, कौन हैं राघोपुर से BJP के प्रत्याशी सतीश कुमार यादव?

Bihar Assembly Election 2025: सतीश कुमार यादव राघोपुर विधानसभा के दियारा क्षेत्र स्थित श्यामचंद रामपुर गांव के रहने वाले हैं. इस सीट से 2010 में वो जेडीयू से चुनाव जीते हैं.

By : परमानंद सिंह | Edited By: अजीत कुमार | Updated at : 16 Oct 2025 02:32 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार विधानसभा चुनाव (2025) के लिए बीजेपी की ओर से सभी 101 सीटों पर उम्मीदवार की घोषणा हो चुकी है. सबसे हॉट सीट राघोपुर बीजेपी के खाते में गई है. इस सीट से सतीश कुमार यादव को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है. राघोपुर विधानसभा सीट लालू परिवार की परंपरागत सीट रही है. 2015 से लगातार यहां से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव विधायक बने हुए हैं. बीजेपी के प्रत्याशी सतीश यादव 2010 में राबड़ी देवी को हरा चुके हैं.

सतीश कुमार यादव राघोपुर विधानसभा के दियारा क्षेत्र स्थित श्यामचंद रामपुर गांव के रहने वाले हैं. स्थानीय होने के कारण इन्होंने लालू प्रसाद यादव की पत्नी और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को 2010 के चुनाव में हराया था. उस वक्त सतीश यादव जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़े थे. 13,006 वोटों से जीत हासिल की थी. सतीश कुमार को कुल 64,222 मत मिले थे तो राबड़ी देवी 51,216 वोट में सिमट गई थीं. 

लालू यादव भी इस सीट से रहे हैं विधायक

राघोपुर विधानसभा से लालू प्रसाद यादव दो बार 1995 और 2000 में विधायक रह चुके हैं. राबड़ी देवी तीन बार विधायक रही हैं. 2000 के उप चुनाव में वो जीती थीं. 2005 में दो बार चुनाव हुआ दोनों बार जीती थीं. 2010 में सतीश कुमार जीते, लेकिन 2015 और 2020 में लगातार तेजस्वी यादव को यहां से जनता ने पसंद किया.

2025 के लिए भी तेजस्वी यादव ने बीते बुधवार (15 अक्टूबर, 2025) को नामांकन कर दिया. बीजेपी ने सतीश कुमार को तीसरी बार चुनाव मैदान में लाया है. सतीश कुमार को टिकट क्यों मिला इसकी बड़ी वजह यह है कि यहां के जातीय समीकरण में सबसे अधिक यादव हैं. 40 फीसद से ज्यादा यादव वोटर्स हैं. इसी वजह से लालू परिवार यहां से जीतता आया है. राजपूत और पासवान यहां निर्णायक मतदाता हैं. तमोली, रविदास की भी संख्या है. सतीश कुमार स्थानीय हैं एवं यादव का कुछ वोट भी काट लेते हैं और अन्य जातियों का वोट इन्हें मिलता है. यही कारण है कि 2010 में जीते थे. 

2015 में यह सीट बीजेपी के खाते में गई थी उस वक्त नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ थे तो सतीश कुमार जेडीयू छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए थे. इस क्षेत्र से चुनाव लड़े थे लेकिन हार गए थे. 2020 में भी बीजेपी ने इन्हें मौका दिया लेकिन जीत नहीं पाए थे.

यह भी पढ़ें- बिहार चुनाव 2025: 'इंडिया गठबंधन ने फिर से शरारत…', पटना में योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान

Published at : 16 Oct 2025 02:31 PM (IST)
Tags :
Tejashwi Yadav Bihar Vidhan Sabha Chunav Satish Kumar Yadav Bihar Assembly Election 2025 Bihar Election 2025 BIHAR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'लालची ट्रंप ने पाकिस्तान से पैसे लेकर भारत से बिगाड़े रिश्ते', अमेरिका के पूर्व राजदूत का बड़ा दावा
'लालची ट्रंप ने पाकिस्तान से पैसे लेकर भारत से बिगाड़े रिश्ते', अमेरिका के पूर्व राजदूत का बड़ा दावा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बसपा सुप्रीमो मायावती की बैठक में क्यों नहीं पहुंचे भतीजे आकाश आनंद? सामने आई ये बड़ी वजह
बसपा सुप्रीमो मायावती की बैठक में क्यों नहीं पहुंचे भतीजे आकाश आनंद? सामने आई ये बड़ी वजह
विश्व
UK Ban On Oil Companies: अमेरिका के बाद ब्रिटेन ने भारत को दिया झटका, तेल कंपनी पर लगा दिया आर्थिक प्रतिबंध, जानें क्या होगा असर
अमेरिका के बाद ब्रिटेन ने भारत को दिया झटका, तेल कंपनी पर लगा दिया आर्थिक प्रतिबंध, जानें क्या होगा असर
क्रिकेट
जब शुभमन गिल ने संकट में डाल दिया था रोहित शर्मा का करियर, मैदान पर भिड़े थे दोनों
जब शुभमन गिल ने संकट में डाल दिया था रोहित शर्मा का करियर, मैदान पर भिड़े थे दोनों
Advertisement

वीडियोज

पंकज धीर का निधन, क्या आप जानते हैं अर्जुन के किरदार के लिए हुए थे साइन?, पंकज धीर का अंतिम संस्कार
महाभारत के कर्ण यानी पंकज धीर का 68 साल की उम्र में कैंसर से लड़ाई के बाद निधन हो गया
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने तलाक की कंट्रोवर्सिअल लड़ाई के बीच 30 करोड़ रुपये का एलीमोनी मांगा
Greater Noida News: ग्रेटर नोएडा में दिखा दिल दहला देने वाला एक्सीडेंट | ABP NEWS
सीट शेयरिंग को लेकर BJP का महागठबंधन पर तंज
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 141 / litre 46.23
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 145 / litre 57.33
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'लालची ट्रंप ने पाकिस्तान से पैसे लेकर भारत से बिगाड़े रिश्ते', अमेरिका के पूर्व राजदूत का बड़ा दावा
'लालची ट्रंप ने पाकिस्तान से पैसे लेकर भारत से बिगाड़े रिश्ते', अमेरिका के पूर्व राजदूत का बड़ा दावा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बसपा सुप्रीमो मायावती की बैठक में क्यों नहीं पहुंचे भतीजे आकाश आनंद? सामने आई ये बड़ी वजह
बसपा सुप्रीमो मायावती की बैठक में क्यों नहीं पहुंचे भतीजे आकाश आनंद? सामने आई ये बड़ी वजह
विश्व
UK Ban On Oil Companies: अमेरिका के बाद ब्रिटेन ने भारत को दिया झटका, तेल कंपनी पर लगा दिया आर्थिक प्रतिबंध, जानें क्या होगा असर
अमेरिका के बाद ब्रिटेन ने भारत को दिया झटका, तेल कंपनी पर लगा दिया आर्थिक प्रतिबंध, जानें क्या होगा असर
क्रिकेट
जब शुभमन गिल ने संकट में डाल दिया था रोहित शर्मा का करियर, मैदान पर भिड़े थे दोनों
जब शुभमन गिल ने संकट में डाल दिया था रोहित शर्मा का करियर, मैदान पर भिड़े थे दोनों
टेलीविजन
अंकिता लोखंडे से अर्जुन बिजलानी तक, किस टीवी एक्टर्स का घर सबसे महंगा?
अंकिता लोखंडे से अर्जुन बिजलानी तक, किस टीवी एक्टर्स का घर सबसे महंगा?
ट्रेंडिंग
फ्लाईओवर पर रॉकस्टार बन रहा था कार सवार, डिवाइडर से ऐसा टकराया कि चारों खाने हो गया चित- वीडियो वायरल
फ्लाईओवर पर रॉकस्टार बन रहा था कार सवार, डिवाइडर से ऐसा टकराया कि चारों खाने हो गया चित- वीडियो वायरल
यूटिलिटी
रिटायर्ड लोगों को पीएफ का पैसा निकालने में अब नहीं होगी दिक्कत, EPFO ने नियमों में किया यह बदलाव
रिटायर्ड लोगों को पीएफ का पैसा निकालने में अब नहीं होगी दिक्कत, EPFO ने नियमों में किया यह बदलाव
हेल्थ
Symptoms Of kidney failure: ये 5 लक्षण दिखें तो समझ जाएं हो गई प्रेमानंद महाराज वाली बीमारी, जानें बचने का तरीका
ये 5 लक्षण दिखें तो समझ जाएं हो गई प्रेमानंद महाराज वाली बीमारी, जानें बचने का तरीका
ENT LIVE
सपना चौधरी के शो में हुआ हंगामा, बदमाशों ने की बदतमीजी के साथ ही दी गोली मारने की धमकी
सपना चौधरी के शो में हुआ हंगामा, बदमाशों ने की बदतमीजी के साथ ही दी गोली मारने की धमकी
ENT LIVE
बीआर चोपड़ा की महाभारत के कर्ण यानी पंकज धीर का 68 साल की उम्र में निधन
बीआर चोपड़ा की महाभारत के कर्ण यानी पंकज धीर का 68 साल की उम्र में निधन
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने तलाक की विवादास्पद लड़ाई के बीच 30 करोड़ रुपये का गुजारा भत्ता मांगा
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने तलाक की विवादास्पद लड़ाई के बीच 30 करोड़ रुपये का गुजारा भत्ता मांगा
ENT LIVE
जमनापार S2 दिल्ली का स्ट्रीट फूड वायरल मीम्स ऋत्विक सहोरे और अंकिता सहिगल के साथ मस्ती
जमनापार S2 दिल्ली का स्ट्रीट फूड वायरल मीम्स ऋत्विक सहोरे और अंकिता सहिगल के साथ मस्ती
ENT LIVE
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
Embed widget